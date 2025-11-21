Orang Ramai Dedah Modus Operasi Scam Menerusi Tawaran Kerja Remote Di Platform Media Sosial

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dengan kemajuan teknologi dan norma baharu, kini semakin banyak kerja dalam talian yang ditawarkan dengan seseorang boleh bekerja secara remote sahaja dan tidak perlu masuk ke pejabat.

Malah ada juga kerja freelance yang menawarkan bayaran dalam mata wang asing, sekali gus membuatkan seseorang akan menikmati keuntungan yang besar.

Namun jika anda mencari kerja sedemikian, hati-hati ya takut jadi mangsa penipuan pula.

Wanita Ditawarkan Bayaran £1,500 Untuk Kerja Retype Dokumen

Seperti yang dikongsikan oleh seorang wanita di Threads (@farahshaffira_), dia berkata telah menerima tawaran kerja freelance untuk menaip semula dokumen sekitar 40 muka surat dengan bayaran sebanyak £1,500 (RM7,168).

Difahamkan dia menerima tawaran kerja itu menerusi aplikasi WhatsApp sebelum diminta untuk menghubungi pengurus projek di Telegram.

Namun setelah dia menyelesaikan tugas terbabit, wanita itu diminta pula untuk berurusan dengan ketua pentadbir kewangan, juga di Telegram.

“Sampai sini, lagi banyak cekadak. Minta gambar dan details. Dengan alasan supaya mereka tahu berkerja dengan siapa. Aku bagi gambar yang tak nampak muka aku pun, dari belah tepi,” katanya.

Wanita Diminta Sediakan ID Freelance Untuk Terima Bayaran, Sedar Ia Scam

Tidak terhenti di situ sahaja, walaupun setelah menerima tangkap layar bahawa pembayaran sedang diproses, dia kemudiannya diminta menyediakan pengenalan diri (ID) sebagai pekerja freelance agar pembayaran boleh diteruskan.

Situasi itu akhirnya membuatkan dirinya tersedar bahawa dia telah menjadi mangsa scam.

Menurut wanita itu lagi, dia terjumpa kerja kosong itu di platform Threads dan mengingatkan orang lain agar tidak menjadi mangsa.

“Cepat-cepat berhenti kalau rasa benda dah mengarut sangat. Pastikan bagi akaun bank yang memang tak ada duit dalam tu kalau dia cakap dia perlukan untuk transfer duit,” katanya.

Ramai Berkongsi Bahawa Tawaran Kerja Sedemikian Sememangnya Scam

Menjenguk ke ruangan balas, orang ramai turut mendakwa bahawa kebanyakan kerja yang ditawarkan menerusi platform Telegram ialah scam semata-mata. Ada juga yang berkongsi pengalaman sama.

“Saya pun terkena juga, modus operasi yang sama. Punya la bersengkang mata siapkan sampai tak tidur malam. Saya apply dari Threads,” kongsi seorang individu.

Selain itu, beberapa warganet mengingatkan bahawa kadar bayaran yang terlalu tinggi juga menunjukkan bahawa suatu kerja yang ditawarkan itu tidak benar.

“40 muka surat, dua jam, bayaran £1,500 bunyi tak masuk akal. Saya yang penterjemah ni pun dibayar $10 ke $20 sejam,” kata salah seorang.

Malah tidak masuk akal apabila masih ada yang menawarkan kerja untuk menaip semula dokumen setelah kewujudan pelbagai teknologi kepintaran buatan (AI).

Dalam masa sama, seorang individu menyarankan orang ramai yang ingin mencari kerja remote agar melakukannya menerusi platform Indeed atau LinkedIn.

Ada juga yang berkongsi tips untuk mengenal pasti sama ada kerja yang ditawarkan di Threads itu scam, iaitu dengan melihat jika terdapat pautan ke Telegram di bahagian bio.

Sumber: Threads

Hubungi Talian 997 Dalam Tempoh 24 Jam Jika Anda Menjadi Mangsa Scam

Sekarang memang banyak betul modus operasi scam yang dijalankan oleh pelaku, termasuklah menerusi panggilan telefon dan e-mel.

Sentiasa berwaspada dan tidak menekan sebarang pautan atau memuat turun dokumen yang tidak diketahui dengan semberono.

Namun sekiranya anda telah menjadi mangsa scam, segera hubungi Talian Respon Scam Kebangsaan di talian 997.

Untuk info, talian ini merupakan satu program di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN), Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan juga Bank Negara Malaysia (BNM).

Seorang peguam yang dikenali sebagai Azri Abdullah sebelum ini berkata jika panggilan dilakukan dalam tempoh 24 jam setelah mengalami scam, pihak terbabit akan berusaha untuk mendapatkan balik wang yang hilang.

