Makan Ruang Atau Mahal? Kesedaran Tentang Car Seat Anak Jadi Topik Hangat Warganet

Keselamatan di atas jalan adalah perkara utama yang perlu dititikberatkan oleh semua pengguna jalan raya. Oleh disebabkan itu, adalah penting bagi setiap individu mematuhi setiap undang-undang yang sudah ditetapkan pihak berkuasa.

Bagaimanapun, masih ada yang bertindak mengabaikan perkara itu. Seperti sebelum ini, seorang kanak-kanak telah tercampak ke stereng kereta semasa pemandu menekan brek kecemasan.

Brek kecemasan itu bukan sahaja membuatkannya tercampak, malah kepala si kecil yang tidak duduk di kerusi keselamatan kanak-kanak (CRS) juga dilihat terhantuk pada cermin kereta.

Kanak-kanak Berat 36KG Wajib Pakai Car Seat Semasa Berada Dalam Kereta

Meskipun kes sebegitu pernah dilaporkan berlaku, namun masih ada segelintir ibu bapa yang memandang remeh kepentingan penggunaan car seat untuk anak-anak kecil mereka.

Untuk info, mulai 1 Januari 2020, penggunaan car seat diwajibkan di Malaysia bagi kanak-kanak yang mempunyai berat kurang 36 kg, atau ketinggian kurang 136 cm atau berumur bawah 12 tahun.

Undang-undang di Malaysia menyatakan kerusi keselamatan kanak-kanak perlu mematuhi standard United Nation Regulation (UNR), iaitu R44 atau R129.

Langkah itu diambil susulan statistik yang membimbangkan apabila sebanyak 1,559 kematian dicatatkan membabitkan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dari tahun 2007 hingga 2017.

Kadar Penggunaan Car Seat Anak Di Malaysia Masih Rendah

Baru-baru ini, Public Health Malaysia (PHM) ada mengulas tentang budaya penggunaan car seat anak yang masih belum meluas di kalangan masyarakat.

Menurut PHM, orang ramai kadangkala tanpa sedar lebih mementingkan barangan peribadi mereka berbanding keselamatan nyawa.

“Kita sanggup jaga telefon dengan casing tebal. Kita bungkus barang dapur supaya tak pecah. Kita sanggup beli kereta mahal, tinted mahal, aksesori canggih. Tapi bila melibatkan nyawa anak, kenapa masih ada alasan?”

Menurut Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), kadar penggunaan car seat anak di Malaysia masih rendah iaitu sekitar 30% selepas lima tahun ia diwajibkan.

Penggunaan car seat ini dikatakan mampu mengurangkan risiko kematian dan kecederaan sehingga 80%.

Kenapa Car Seat Masih Belum Jadi Norma?

Berikut adalah antara alasan ibu bapa yang enggan menggunakan car seat kanak-kanak, menurut PHM:

Jenis kerusi keselamatan kanak-kanak tidak sesuai dengan model kenderaan

Ibu bapa khususnya dari golongan B40 melihat CRS sebagai peranti yang mahal dan tidak mesra poket

Anak-anak tidak selesa duduk dalam kerusi keselamatan kerana tidak dibiasakan sejak mereka kecil

Ibu bapa lebih memilih meletakkan anak atas riba kerana beranggapan perjalanan hanya jarak dekat

“Car seat bukan trend. Bukan ikut musim. Ia satu-satunya perisai yang ada dalam kereta bila perkara buruk berlaku dalam masa dua saat,” tambah PHM di akhir perkongsian.

Orang Ramai Kongsi Pandangan Mengenai Kepentingan Car Seat Anak

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai turut berkongsi pandangan mereka tentang topik ini.

“Tak semua orang mampu. Kalau mampu dah tentu guna. Siapa je yang nak risikokan nyawa anak sendiri? Penat-penat beranak tak akan la sengaja nak suruh sakit. Kalau kereta Sedan dengan anak lima orang mana nak letak car seat?” tanya seorang ibu.

Malah, ada yang berkata mereka cakna tentang kepentingan CRS namun masih belum ada rezeki bagi mendapatkannya.

“Saya sangat percaya bahawa CRS adalah satu satu keperluan. Tetapi belum mampu tukar kereta tujuh tempat duduk maka tak muatlah empat car seat anak dalam kereta lima tempat duduk ku. Tu je sebab dia,” ujar seorang pengguna Facebook.

Sementara itu, beberapa netizen berpendapat bahawa kerusi keselamatan ini memudahkan urusan ibu bapa.

“Nak cakap lebih-lebih pun anak orang. Yang penting, anak saya guna. Seronok balik kampung anak duduk dalam car seat. Tak serabut anak membuas dalam kereta.

“Tak sakit badan mak kena timpa dengan anak. Anak nak tidur pun senang dan selesa. Cuma bila dia dah bosan dan mula merengek, kena pandai tackle la,” kata seorang wanita.

