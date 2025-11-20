“Haram Tetap Haram” – Wanita Ingatkan Para Hijabis Tentang Hukum Pakai Sanggul Fake

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum sedia maklum, setiap umat Islam diwajibkan untuk menjaga aurat tidak kira kaum Adam mahupun Hawa. Kalau anda perasan, semakin ramai para Muslimah pada era ini lebih pandai menggayakan tudung dan pemakaian mereka.

Banyak tutorial, koleksi tudung, dan aksesori canggih yang doleh didapatkan di pasaran sekarang dengan harga berpatutan.

Bagaimanapun, mungkin ada segelintir individu tidak menyedari atau terlepas pandang tentang hukum pemakaiannya.

Baca Artikel Berkaitan: “Manis & Anggun!” – Pelancong Dari Indonesia Kagum Tengok Style Hijabis Di Malaysia

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Ini Kompilasi Tutorial Tudung Shawl & Bawal Anda Boleh Cuba Sempena Aidilfitri 2024!

Baca Artikel Berkaitan: Lululemon Lancar Pakaian Sukan Buat ‘Hijabis’. Cantik!

Semakin Ramai Wanita Selesa Pakai Sanggul Palsu

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Tengku Norhasniny, menasihati golongan hijabista tentang penggunaan sanggul palsu yang semakin berleluasa.

Mungkin ada yang tidak tahu, penggunaan sanggul palsu yang besar dan tinggi adalah haram dalam Islam.

Walaupun ia digunakan bagi memastikan tudung terletak elok dan kelihatan kemas, namun sanggul palsu itu masih bercanggah dengan hukum syarak.

“Haram tapi ramai pakai. Wanita, janganlah beli dan pakai sanggul macam ni. Haram tetap haram, jangan halalkan semata-mata nak cantik. Pesan dekat keluarga dan kawan-kawan,” nasihatnya.

Sumber: Lazada

Wanita Diharamkan Sengaja Buat Sanggul Kelihatan Tinggi

Tegur Norhasniny lagi, larangan ini adalah khusus buat mereka yang sengaja membuatkan sanggul rambut mereka kelihatan tinggi.

“Kalau bicara tentang hukum sanggul, di belakang kepala yang terbentuk akibat rambut mereka dan bukan disengajakan niat untuk ditinggikan dan dinampakkan, maka ia dibenarkan.

“Namun sekiranya sanggul itu terdiri memang daripada rambutnya dengan niat berhias maka sengaja ditinggikan, ia tidak dibenarkan. Kerana dirimu begitu berharga,” katanya.

Apa Itu Istilah Bonggol Unta?

Sanggul yang tinggi ini juga dipanggil sebagai bonggol unta. Memetik Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, bonggol unta itu boleh dikategorikan dalam dua keadaan iaitu:

Sanggul bukan daripada rambut tetapi lilitan kain tudung atau serban yang terletak di atas kepala ataupun sedikit senget. Ia juga disifatkan sebagai fesyen zaman kini.

Sanggul terhasil daripada rambut sehingga nampak tinggi di atas kepala.

Sumber: Canva

Menurut Imam al-Nawawi, lilitan kain tudung ialah sesuatu yang berasingan daripada anggota badan. Ia bukan seperti rambut yang diikat dan dijadikan sanggul di belakang kepala sebelum memakai tudung.

Lebih tepatnya larangan tersebut ditujukan kepada golongan yang sanggulnya di bahagian atas kepala bukannya di belakang kepala dan termasuk juga fesyen rambut atau sanggul yang menjadi-jadi pada ketika ini.

Rasulullah SAW bersabda:



صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Maksudnya: Dua golongan daripada penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya lagi iaitu satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor lembu untuk mereka memukul manusia dengannya dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang (memakai pakaian tetapi tidak menutup aurat dengan sempurna), yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepadanya (mengoda lelaki ke arah melakukan zina).

Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang senget (supaya orang kagum kepada mereka). Mereka tidak akan dapat masuk syurga dan tidak akan menghidu baunya walaupun bau syurga itu mampu untuk dihidu dari jarak perjalanan tertentu.

[Riwayat Muslim (2128)]

Oleh demikian, Islam melarang umatnya terutama golongan wanita untuk berpakaian dan berhias dengan melampau. Hal ini kerana, perbuatan tersebut boleh mendatangkan tarikan kepada yang bukan ajnabi.

Tambah Pejabat Mufti, golongan wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang (tidak menutup aurat dengan sempurna), tidak akan masuk ke syurga Allah SWT.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Tentang Penggunaan Sanggul Fake Tinggi

Menjengah ke ruangan balas Threads, rata-rata orang ramai tidak bersetuju dengan fesyen yang bertentangan dengan syarak ini.

“Inilah apa yang saya maksudkan dengan bonggol unta. Sampai risau tau kalau sanggul rambut nampak tinggi berbonggol. Sebab tu potong rambut pendek sebab takut sangat,” kata seorang wanita.

Malah ada yang berkata mereka tahu perkara tersebut dilarang dalam Islam, namun tidak tahu cara betul bagi menegur kenalan yang memakai sanggul palsu.

“Saya ada kawan lama yang suka pakai serkup (anak tudung) besar-besar macam tu. Takut tengok. Tak tahu nak tegur macam mana,” ujar seorang netizen.

Sementara itu, ada yang berpendapat bahawa sanggul palsu ini hanya memudaratkan diri sendiri.

“Saya tak boleh pakai ada bonggol-bonggol macam ni sebab kalau naik kereta tak boleh nak sandar (pada kerusi),” kata seorang individu.

Sumber: Threads

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.