Ramai Baru Tahu Penjara Kajang Tawar Servis Urutan, Spa & Facial, Ini Antara Pakej Yang Ada

Pada bulan puasa tahun ini, ramai mula menyerbu Penjara Kajang bagi membeli kuih raya. Mungkin ramai tidak sangka pengunjung boleh membeli-belah di sana.

Menerusi hantaran video tular, kelihatan orang ramai sedang memasuki kawasan penjara berkenaan untuk membeli kuih raya hasil air tangan banduan.

Menurut influencer yang juga peguam dikenali sebagai Tun Laila pula, produk seperti kuih raya, makanan sejuk beku, batik, barangan perhiasan rumah dan bermacam lagi boleh dibeli di Galeri Jualan Produk My Pride.

Sharifah Sakinah Minta Cadangan Tentang Tempat Urut Terbaik

Baru-baru ini, tular satu hantaran di media sosial, apabila pelakon tempatan Sharifah Sakinah meminta cadangan daripada orang ramai tentang tempat urut terbaik. Antara kriteria yang dicari adalah tukang urut yang tidak banyak cakap dan hanya fokus kepada urutan sepanjang sesi dijalankan.

“Sedang mencari tukang urut yang tak banyak cakap, bila urut tak banyak keluar angin sendawa depan muka saya. Urut, bayar, balik. Tak nak sesi sharing apa-apa, topik urut je.

“Jangan kata pegang sini ada penyakit ni, penyakit tu. Jangan terpaling doktor dan bomoh,” kata Sharifah.

Penjara Kajang Sediakan Servis Urut Yang Terbuka Kepada Orang Awam

Seorang pengguna Threads dikenali sebagai Teta kemudiannya mencadangkan Sharifah mengunjungi Penjara Kajang. Jelasnya, terdapat servis urut disediakan di sana dan tukang urutnya juga terdiri daripada kalangan banduan sendiri.

“Korang cakaplah bagi nak rak, dia senyum je. Saya dapat banduan dari Indonesia,” kongsinya.

Servis Spa & Rambut Disediakan Di Penjara Kajang

Dalam masa sama, seorang netizen turut berkongsi harga dan pakej urutan ditawarkan Jabatan Penjara Kajang.

Bagi perkhidmatan spa, terdapat dua pakej pengunjung boleh cuba iaitu:

Pakej 1 (RM140/2 jam):

Sauna

Scrub (lulur)

Facial (rawatan muka)

Pakej 2 (RM180/2 jam setengah):

Sauna

Urutan badan

Scrub (lulur)

Facial (rawatan muka)

Sumber: Facebook Galeri IO Penjara Kajang

Selain itu, Penjara Kajang juga menawarkan servis-servis lain tanpa pakej seperti:

Urutan muka: RM45

Rawatan resdung: RM45

Urutan badan: RM60

Refleksologi/Urutan kaki: RM30

Scrub: RM45

Sauna: RM50

Tungku: RM35

Alang-alang mendapatkan rawatan spa, bolehlah manjakan diri dengan perkhidmatan salon pula. Berikut adalah antara servis disediakan berserta dengan bayaran dikenakan:

Gunting: RM12-RM20

Cuci dan blow: RM20

Gunting, cuci dan blow: RM18-RM30

Trim rambut: RM10

Rawatan rambut: RM10

Rebonding: RM90-RM200

Warna rambut: RM50-RM80

Inai rambut: RM30-RM50

Serum: RM7

Sumber: Threads

Pengunjung Diminta Buat Temu Janji Dahulu Kerana Slot Selalu Penuh

Buat mereka yang mahu mendapatkan servis tersebut di penjara itu, anda dinasihatkan untuk memakai pakaian sopan dan juga kemas. Ia beroperasi dari hari Selasa hingga Ahad termasuklah cuti umum.

Waktu operasi: 8AM-4PM

8AM-4PM Alamat: Penjara Wanita Kajang, 43000, Kajang, Selangor

Penjara Wanita Kajang, 43000, Kajang, Selangor Nombor telefon: 03-8751 8888

Menerusi semakan kami, seorang pengguna TikTok pernah berkongsi pengalamannya mendapatkan urutan di Penjara Wanita Kajang. Menurutnya slot spa di sana selalu penuh.

Oleh disebabkan itu, anda dinasihatkan untuk menempah temu janji dahulu sebelum bergerak ke sana.

#housewifelife ♬ Good To Be – Mark Ambor @aaaidarafidah21 First time pergi Penjara Kajang untuk Spa treatment. I ambik Traditional Massage, memang sedap + berbaloi dengan harga. Slot selalu penuh, kalau nak datang kena buat appointment dulu. Alang2 tu singgah beli Karipap Kambing dia. Banyak service yg disediakan di Pejara Kajang, ada spa, salon, ambik tempahan baju & nt raya ada jual kuih raya. Nak ambik gambar & video dkt penjara agak limited. Tapi i nak share servis yg disediakan. So layan jela kehidupan seharian i sebagai surirumah ok. #penjarakajang

Jualan Kuih Frozen & Pakaian, Servis Menjahit, & Cuci Toto Pun Tersedia

Sebenarnya banyak lagi servis yang anda boleh dapatkan di Penjara Wanita Kajang. Nak beli baju? Ya, mereka turut menjalankan bisnes jualan pakaian. Nak hantar baju untuk jahit pun boleh!

Malah buat mereka yang suka beli makanan berproses, di sana juga mempunyai pilihan kuih frozen (sejuk beku) untuk anda membeli-belah.

Jangan terkejut, banduan wanita di sana juga menyediakan servis mencuci toto dan tilam.

“Dulu saya kerap hantar toto dan tilam untuk basuh di sana. Bersih sebersihnya diorang buat. Murah pun murah. Penjara ada macam-macam sebenarnya,” kongsi seorang wanita dikenali sebagai Aisyah.

Selain itu, servis mencuci kereta serendah RM6 pun ada! Siap dengan vaccum.

Sumber: Threads

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Selepas Tahu Setiap Jenis Servis Ditawarkan

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai turut berminat dengan servis spa di Penjara Wanita Kajang yang diuar-uarkan itu.

“Bayaran dia macam mana? Ada pakej? Bestnya nak cubalah,” kata seorang individu.

Sementara itu, beberapa pengguna turut bersetuju dengan pandangan Sharifah yang mana pelanggan lebih selesa jika tukang urut tidak ajak berbual semasa tempoh sesi urutan.

“Sebab itu saya tak urut dengan orang yang saya kenal. Kalau kenal diorang ajak sembang atau risau jadi bahan bualan masa sesi mengurut. Saya juga elak pergi dengan orang yang kurang profesional,” tambah seorang wanita.

