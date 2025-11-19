Penyelidik Global Kunjungi Ladang Kelulut Di Perak Untuk Penyelidikan, Pengusaha Terima Pujian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Madu kelulut merupakan salah satu pilihan popular di Malaysia berbanding madu lebah biasa.

Berbeza seperti lebah biasa, kelulut tidak mempunyai penyengat yang berbahaya, menjadikan proses mendapatkan madu lebih selamat.

Malah madu kelulut juga dikatakan mempunyai lebih banyak khasiat dan boleh digunakan bagi tujuan kesihatan.

Penyelidik Global Lawat Ladang Kelulut Di Perak Bagi Tujuan Penyelidikan

Menerusi hantaran di Threads (@bellcaroline97), seorang pengusaha ladang kelulut yang dikenali sebagai Bell telah menceritakan pengalaman menerima kunjungan dari seorang pengkaji global.

Katanya, ahli entomologi Dr David Roubik dari Smithsonian Tropical Research Institute telah hadir ke ladang kelulutnya yang terletak di Malim Nawar, Kampar, Perak pada Isnin (17 November) lalu bagi tujuan penyelidikan.

“Bayangkan seorang saintis dari Amerika, pakar global dalam dunia kelulut datang jauh semata-mata nak buat penyelidikan di ladang kelulut aku. Nama dia ni bukan calang-calang dalam bidang serangga,” ujarnya.

Difahamkan pakar itu telah melawat sekitar 50 koloni kelulut yang aktif di ladang tersebut.

Sumber gambar: Threads @bellcaroline97

Penyelidik Ada Pengalaman Bersama Kelulut Lebih 4 Dekad

Bell berkata bahawa Dr Roubik sememangnya menjadi rujukan para penyelidik serangga, terutamanya apabila melibatkan kelulut yang dikenali juga sebagai meliponine.

Dalam pengalamannya sebagai penyelidik selama lebih 40 tahun, dia telah menjalankan kajian di Amerika Latin dan Asia Tenggara, yang termasuklah kawasan pedalaman.

“Korang bayangkan, empat dekad hidup dia dengan hutan, serangga, koloni kelulut. Pengalaman dia memang luar biasa. Aku pun tak puas sembang dengan dia,” ujarnya.

Penyelidik Lakukan Eksperimen Di Ladang Sehingga Didatangi Spesies Kelulut Lain

Tambah Bell lagi, selain melawat koloninya, Dr Roubik juga sempat membuat kajian terhadap pokok-pokok di sekitar ladang kelulutnya.

Katanya, penyelidik itu telah menyembur madu pada daun sebelum meninggalkannya.

Namun apabila mereka kembali ke kawasan itu sekitar dua jam kemudian, daun itu telah dipenuhi dengan spesis kelulut lain termasuklah lebah madu.

“Aku memang terkejut. Itu baru aku sedar, betapa ‘magiknya’ interaksi kelulut ni, dan kenapa orang buat kajian macam ni,” luahnya.

Sumber gambar: Threads @bellcaroline97

Di samping itu, penyelidik tersebut juga telah membawa bersamanya 15 ekor kelulut dari ladang berkenaan bagi tujuan penyelidikan yang seterusnya.

Bell meluahkan rasa bangga apabila kelulut yang merupakan sebahagian daripada koloni yang dibesarkan olehnya itu bakal menjadi kajian saintis global.

“Aku rasa bangga dan excited, sebab ladang aku bukan sekadar tempat aku ternak kelulut, tapi juga tempat penyelidikan dunia,” katanya.

Lelaki Terima Pujian Daripada Penyelidik Kerana Koloni Kelulut Sihat

Bukan setakat itu sahaja, malah Bell juga menerima pujian daripada Dr Roubik bahawa koloni kelulutnya itu sihat dan mempunyai pelbagai tingkah laku menarik untuk dibandingkan dengan spesies serantau lain.

Dia berkata pujian itu membuatkan dirinya berasa segala usaha yang dicurahkan olehnya dalam menternak kelulut sememangnya berbaloi.

Kebaikan Madu Kelulut Untuk Kesihatan

Seperti yang dinyatakan tadi, madu kelulut mempunyai banyak manfaat kesihatan.

Berdasarkan perkongsian oleh Jabatan Pertanian Malaysia di Facebook, antara manfaatnya adalah:

Mengawal paras gula darah.

Sifat antimikrob dan dapat menyembuh luka.

Mengurangkan risiko penyakit jantung.

Mencegah obesiti dan sindrom metabolik.

Meningkatkan sistem imunisasi badan.

Malah disebabkan madu kelulut mengandungi komponen antidiabetik yang membantu merangsang pengeluaran insulin, ia dapat membantu dalam menurunkan kadar gula dalam darah dan boleh diambik oleh pesakit diabetes.

