Lelaki Dedah Fleximart Sedia Mesin Refill Sabun Baju, Hanya RM1 Untuk Setiap Liter

Pada awal bulan ini, bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli telah membuka kedai serbaneka Fleximart di Seksyen 7, Shah Alam.

Antara barangan yang ditawarkan di kedai serbaneka ini ialah makanan siap (ready to eat) bawah RM5 dan barangan runcit lain pada harga rendah.

Mungkin ada yang tertanya-tanya sama ada barangan lain yang ditawarkan juga berharga murah?

Lelaki Kongsi Boleh Refill Sabun Basuh Baju Di Fleximart

Dalam satu hantaran di X (@Titisan_Kecil), seorang lelaki telah berkunjung ke Fleximart untuk mengisi semula (refill) sabun pencuci pakaian cecair.

Katanya dia hanya membayar sebanyak RM4.50 bagi 4.5 liter cecair pencuci baju itu, iaitu bersamaan dengan RM1 seliter.

“Nilai yang luar biasa. Kalau baju kami kekal bersih dan berbau wangi, saya pasti akan kembali,” katanya.

Dia turut memuji Fleximart kerana menawarkan inisiatif sedemikian dengan harga murah yang berguna dan membawa kebaikan buat pengguna.

On my wife’s recommendation, I stopped by Fleximart to refill our laundry detergent and was impressed to obtain 4.5 litres for only RM4.50 – an exceptional value by any measure. If our clothes remain clean and pleasantly scented, I will certainly return. pic.twitter.com/BG1QxyWFoB — Kertas Minyak (@Titisan_Kecil) November 18, 2025

Orang Ramai Tertarik Dengan Harga Sabun Basuh Baju Murah Ditawarkan Di Fleximart

Di ruangan komen, dia memaklumkan bahawa sabun pencuci itu berkesan dalam membersihkan pakaian dengan bau wangian floral yang lembut.

Orang ramai juga berkata bahawa mereka teringin untuk mencuba pencuci pakaian itu jika mempunyai review yang bagus.

Ada juga yang berkata harga sabun yang ditawarkan di Fleximart itu lebih murah berbanding yang lain.

“50 sen 500ml? Murah. Biasa dapat RM1 500ml,” kata seorang individu.

Dalam masa sama, seorang warganet berkata bahawa mengisi semula pencuci pakaian juga merupakan salah satu praktis yang bagus untuk alam sekitar.

Sumber: X

Rafizi Gesa Orang Ramai Normalisasi Tabiat Kitar Semula

Di samping itu, Rafizi turut memberi maklum balas terhadap hantaran tersebut. Katanya sabun basuh baju merupakan salah satu belanja besar keluarga.

“Selalunya yang di pasaran lebih RM4 seliter, sebab dah ada packaging. Kami nak cuba turunkan harga supaya orang refill sahaja RM1 seliter. Bawa botol yang sama,” katanya.

Katanya lagi tabiat mengitar semula sedemikian perlu dinormalisasikan dan sabun baju boleh diisi semula sahaja tanpa membeli botol baharu.

Dia juga meminta orang ramai agar memberikan sebarang maklum balas kepada Fleximart agar servis dapat ditambah baik.

Rafizi Turut Buka Kedai Makan Kesum Dengan Harga Murah

Selain Fleximart, Rafizi juga telah membuka kedai makan yang diberi nama Kesum yang mengambil konsep ‘Kenyang, Sedap dan Murah’.

Ia menawarkan hidangan sarapan, tengahari dan makan malam pada harga kurang RM5.

Berikut merupakan maklumat bagi kedai Fleximart dan Kesum:

Fleximart

Waktu Operasi: Isnin-Ahad (7am-10pm)

Alamat: 35, Jalan Plumbum U 7/U, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor

Kesum

Waktu Operasi: Isnin-Ahad (7am-10pm)

Alamat: 25, Jalan Pandan Indah 1/20, Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur

