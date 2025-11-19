“Bulan & Bintang Dah Sampai!” – Ramai Teruja Pasangan Panda Dari China Kini Tiba Di Zoo Negara

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Siapa sahaja yang tidak tahu negara pernah menerima sepasang panda gergasi Fu Wa dan Feng Yi dari China sebagai simbol persahabatan diplomatik dan komitmen konservasi global.

Malah mereka juga telah melahirkan tiga ekor anak panda Nuan Nuan, Yi Yi, dan Sheng Yi sekali gus menandakan pencapaian luar biasa Malaysia dalam projek konservasi.

Pasangan panda gergasi itu bagaimanapun telah dihantar pulang pada tahun ini selepas tiba di negara pada 21 Mei 2014.

Tapi jangan tak tahu, Malaysia dan China sudah pun menandatangani perjanjian pada 16 April lalu bagi menerima sepasang panda gergasi baharu yang lebih muda untuk tempoh 10 tahun.

Pasangan Panda Gergasi Tiba Di Zoo Negara Tetapi Perlu Dikuarantin Sebulan

Berdasarkan hantaran di Threads (@zharifzhafrii), pasangan panda gergasi baharu yang diberi gelaran Chen Xing dan Xiao Yue telah selamat tiba di Zoo Negara Malaysia sekitar jam 12 tengah malam tadi.

Mereka yang juga dikenali sebagai Bulan dan Bintang telah dibawa oleh trak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN).

Menerusi video yang dikongsi, dapat dilihat juga proses pemindahan panda daripada dalam trak ke Pusat Konservasi Panda Gergasi di zoo berkenaan.

Kelihatan bahagian luar trak disanitasi mungkin bagi mengelakkan sebarang jangkitan ke atas panda terbabit. Mereka juga telah dipindahkan menggunakan sebuah sangkar khas.

Difahamkan pasangan panda gergasi itu bagaimanapun perlu menjalani proses kuarantin selama sebulan sebelum boleh dipamerkan kepada orang ramai.

Ramai Teruja Panda Gergasi Tiba Di Zoo Negara, Tak Sabar Nak Melawat

Menjengah ke ruangan komen, orang ramai sememangnya gembira dengan berita ketibaan sepasang panda gergasi itu.

Mereka juga meluahkan rasa tidak sabar untuk melihat sendiri haiwan comel itu di Zoo Negara dan merasakan pasti seronok menjadi staf di zoo tersebut.

“Comelnya tak sabar nak bawa anak tengok panda. Tapi sebenarnya mak yang nak tengok hahaha,” kata seorang wanita.

“Waa nak pergi tengok! Excited aku sampai melambai-lambai dekat panda ni walau dalam phone je,” kata seorang lagi.

Seorang individu juga berkongsi bahawa dia baru sahaja melihat di berita ketika kedua-dua ekor panda itu masih kecil dan berwarna merah.

Dalam masa sama, ada juga yang tertarik kepada kehadiran dua ekor kucing yang sibuk mahu melihat apa yang berlaku.

“Yang kecil dua ekor last tu, panda jenis apa? Kenapa menyibuk nak tengok juga,” seloroh seorang warganet.

Ketibaan Panda Gergasi Simbol Integriti & Persahabatan Malaysia & China

Media sebelum ini melaporkan bahawa pasangan panda gergasi itu telah selamat tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pada 8.30 malam, semalam (18 November).

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar (NRES) dalam kenyataannya turut memaklumkan bahawa Pusat Konservasi Giant Panda di Zoo Negara telah dinaik taraf sepenuhnya bagi memastikan persekitaran yang kondusif, selamat dan selesa untuk kedua-dua ekor panda itu.

“Ketibaan Panda Gergasi menandakan simbol integriti dan persahabatan yang berkekalan antara Malaysia dan China.

“Malaysia melalui NRES meneruskan Projek Kerjasama Antarabangsa Konservasi GiantPanda dengan China melalui pemeteraian perjanjian baharu pada 16 April lepas bersempena Lawatan Negara Presiden China ke Malaysia,” katanya.

