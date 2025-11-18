Ini Hukum Bersetubuh Selepas Isteri Habis Haid Tetapi Belum Mandi Wajib

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap Muslim sudah tentu tahu bahawa terdapat keadaan yang membuatkan persetubuhan antara suami isteri yang sah menjadi haram.

Salah satunya adalah ketika isteri sedang kedatangan haid ataupun keluar darah nifas selepas melahirkan anak.

Bagi menyucikan diri setelah darah tidak lagi turun, wanita juga perlu mandi wajib terlebih dahulu untuk mengangkat hadas besar tersebut.

Namun bagaimana pula jika darah haid atau nifas telah kering sepenuhnya, bolehkah seorang muslimah bersama dengan suaminya tanpa mandi wajib terlebih dahulu?

Haram Bersetubuh Jika Isteri Belum Mandi Wajib Sesudah Haid

Menurut laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, walaupun terdapat khilaf dalam kalangan ulama, namun pendapat terpilih adalah perlu mandi wajib dahulu selepas haid berhenti dan haram melakukan hubungan seksual jika isteri belum suci.

Ini adalah berdasarkan ayat 222 surah al-Baqarah:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ

Maksudnya: “Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu.”

Syeikh al-Maraghi berkata wanita yang sudah mandi wajib bermakna dia telah suci daripada haid dan barulah boleh didatangi di bahagian peranakannya (bersetubuh).

Bersetubuh Sebelum Mandi Haid Perlu Bertaubat, Tetapi Tidak Dikenakan Kafarah

Tapi bagaimana pula jika pasangan terlanjur melakukan hubungan seksual ketika isteri masih belum mandi wajib selepas darah haid kering?

Pejabat Mufti menjelaskan bahawa pasangan tersebut perlu bertaubat kerana telah menyalahi perintah Allah SWT.

Dari segi membayar fidyah atau kafarah pula, terdapat perselisihan pandangan dalam kalangan para ulama, namun mazhab Syafie berpendapat tidak dikenakan sebarang kafarah.

Sebaliknya, seseorang boleh melakukan infak dengan niat kafarah berdasarkan hadis Ibn ‘Abbas, daripada Nabi SAW menjawab berkenaan dengan seseorang yang bersetubuh dengan isterinya dalam keadaan haid:

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

Maksudnya: “Hendaklah dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar.”

Riwayat Ahmad (2032), Abu Daud (2168), Nasa’ie (278) dan Ibn Majah (640).

Harus Bersetubuh Ketika Isteri Istihadah Walaupun Darah Masih Mengalir

Selain daripada haid dan nifas, wanita juga akan mengeluarkan darah ketika sedang istihadah.

Menurut syarak, istihadah adalah darah penyakit wanita yang keluar selepas tempoh maksimum haid atau nifas.

Berdasarkan laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, wanita yang mengalami darah istihadah diwajibkan untuk melakukan ibadah fardu termasuk solat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan.

Dari segi hubungan seksual pula, majoriti pendapat menetapkan bahawa suami harus menyetubuhi isteri dalam keadaan istihadah. Salah satu riwayat yang menjelaskan tentangnya adalah seperti oleh Ummu Habibah:

كانت أمُ حبيبةَ تُستَحاضُ , وكان زوجُها يغشاها

Maksudnya: “Ummi Habibah dalam keadaan istihadah dan suaminya menyetubuhinya”

Riwayat daripada ‘Ikrimah pula:

عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، «أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا»

Maksudnya: “Hamnah binti Jahsh meriwayatkan bahawa beliau dalam keadaan istihadah dan suaminya menyetubuhinya.”

Sunan Abu Dawud (310)

Malah para ulama turut bersependapat bahawa wanita istihadah boleh melakukan hubungan seksual bersama suaminya walapun darah sedang mengalir ketika itu.

Ini Senarai Ibadah Yang Memerlukan Wanita Mandi Wajib Selepas Haid Berhenti

Sebagai info, wanita juga tidak boleh melakukan beberapa perkara lain jika masih belum mandi wajib selepas tamat haid.

Menurut penceramah bebas Ustaz Azhar Idrus, terdapat enam lagi perkara yang mana wanita sesudah haid perlu mandi wajib terlebih dahulu sebelum melakukannya iaitu:

Solat

Sujud sejadah

Sujud syukur

Tawaf

Memegang al-Quran

Duduk di dalam masjid

Di samping itu, ada juga dua keadaan yang dibolehkan walaupun wanita belum mandi wajib ketika tidak lagi haid, yakni puasa dan bercerai.

