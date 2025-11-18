Ada Penapis Air Guna Tulang Haiwan Haram? Ini Info Perlu Anda Tahu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Berbanding kaedah masak air menggunakan cerek seperti zaman dahulu, orang ramai mula beralih kepada teknologi lebih canggih iaitu penapis air.

Kalau anda melawat rumah seseorang, pasti ada sekurang-kurangnya satu jenis penapis tidak kiralah saiz besar mahupun kecil.

Namun tanpa ramai sedari, ada sesetengah jenis penapis air yang tidak mempunyai sijil halal yang diperakui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Menurut JAKIM, setiap jenama penapis air terutama diimport dari luar negara diwajibkan mendapat pengesahan halal sebelum dibenarkan dijual di pasaran.

Ada Penapis Air Yang Menggunakan Tulang Haiwan Seperti Babi

Baru-baru ini, Uniti Halal Centre (UHAC) menerusi hantaran di laman Threads ada mengulas tentang sesetengah penapis air yang dikategorikan sebagai syubhah.

Mungkin ada segelintir individu tidak tahu bahawa banyak jenama penapis air menggunakan karbon aktif yang dihasilkan daripada tulang haiwan termasuklah khinzir atau haiwan tidak disembelih dengan kaedah yang betul mengikut syarak.

Untuk info, dalam proses rawatan air, terdapat dua komponen yang digunakan iaitu:

Karbon aktif: Menyingkirkan bau, klorin dan racun. Bioseramik/Mineral Ball: Menambah kalsium atau mengimbangkan pH.

Sumber: Canva

Perkara yang pengguna perlu tahu adalah karbon aktif boleh terdiri daripada pelbagai jenis bahan sebagai contoh tempurung kelapa, kayu, arang batu, atau tulang haiwan (bone char).

Malah ada juga sesetengah bioseramik yang mengandungi bahan berasaskan haiwan.

Penggunaan Penapis Air Boleh Jadi Syubhah Jika Tidak Diyakini Bahan Karbon Aktif Digunakan

Menurut UHAC, penggunaan penapis air ini menjadi isu apabila sesetengah pembekal karbon aktif dari luar negara tidak mengisytiharkan sumbernya, sama ada ia berasaskan tumbuh-tumbuhan atau haiwan.

Ia sekaligus menyebabkan status halal menjadi syubhah.

Pada tahun 2020 lalu, lebih kurang 120 jenama penapis air dijual di pasaran diragui status halalnya kerana faktor yang sama iaitu karbon aktif.

Sumber: Freepik

Kebanyakan Penapis Air Tanpa Sijil Halal Adalah Murah

Jelas Pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Dr Mahyeddin Mohd Salleh, kebanyakan penapis air diimport dari negara luar tanpa pengesahan halal, dijual dengan harga lebih murah berbanding jenama terkenal yang menggunakan bahan semula jadi.

“Kajian mendapati kebanyakan tulang haiwan dalam industri diperoleh dari sumber haram atau diragui status halalnya. Memang tulang haiwan menjadi pilihan utama kerana harganya lebih murah dan mudah didapati.

“Jenis tulang dan cara tulang diperoleh, termasuk disembelih secara betul atau tidak itu diragui dan kebanyakan karbon aktif daripada tulang haiwan dihasilkan dari China.

“Jadi kita minta pengguna berhati-hati atau merujuk terlebih dulu dengan Bahagian Pengurusan Halal JAKIM,” kata Dr Mahyeddin, lapor Harian Metro.

Sumber: Canva

Tulang Haiwan Haram Seperti Babi Adalah Najis

Menurut Mazhab Syafie, tulang haiwan adalah najis jika berasal dari haiwan haram seperti khinzir atau daripada haiwan halal yang tidak disembelih mengikut syarak.

Tambah UHAC, apabila tulang ini digunakan untuk menghasilkan karbon aktif atau bahan penapis air, proses pemanasan dan pembakaran tersebut tidak dianggap sempurna, iaitu tidak mengubah sifat najis itu kepada bahan yang suci (halal).

Senarai Bahan Karbon Aktif Yang Suci Dalam Penapis Air

Buat anda yang mahu mencari penapis air, berikut adalah antara bahan karbon aktif semula jadi yang suci. Antaranya:

Karbon aktif tempurung kelapa

Arang daripada buluh

Bioseramik daripada mineral tanah atau batu-batuan

Penapis mineral daripada cengkerang laut

Sisik ikan halal sebagai alternatif hidroksiapatit

Sumber: Canva

Selain itu, periksa juga perkara-perkara ini sebelum membuat pembelian penapis air:

Dapatkan kepastian tentang komponen penapis air daripada pengedar

Periksa kandungan bahan

Pastikan produk mempunyai pengesahan halal atau pengisytiharan bahan mentah yang jelas

Baca Artikel Berkaitan: Penggunaan Penapis Air RO Boleh Sebabkan Masalah Kesihatan Tanpa Kita Sedar

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Betul Ke Penapis Air Punca Badan Jadi Lemah? Ini Penjelasan Dr Malar

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Datang Servis Penapis Air, Wanita Jadi Bidan Terjun Jaga Sambal Buat Ramai Terhibur

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.