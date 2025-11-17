“Raja Berjiwa Rakyat” – Sultan Nazrin Shah Mencemar Duli Di LHKSNS 2025 Raih Pujian Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Boleh dikatakan setiap tahun pasti ada bermacam-macam acara larian yang dianjurkan dengan penyertaan daripada ribuan para pelari.

Ada juga yang membawa kelainan dengan mengadakan tema tertentu seperti Pokémon. Malah terdapat acara larian di mana peserta dapat menjamu pelbagai hidangan.

Satu acara larian yang dianjurkan di Perak baru-baru ini pula telah diadakan di kawasan kampung di mana para peserta dapat merasai sendiri nikmat berada di desa.

LHKSNS 2025 Disempurnakan Dengan Keberangkatan Sultan Nazrin Shah

Semalam (16 November), Larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah edisi ke-13 (LHKSNS 2025) telah berlangsung di Kuala Kangsar, Perak yang menerima lebih 9,000 peserta dari dalam dan luar negara.

Program itu telah disempurnakan dengan keberangkatan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim yang tiba di Dataran Pavillion, Kuala Kangsar.

Baginda kemudiannya berkenan melepaskan peserta bagi kategori 15km, 10km dan 7km.

Menurut laporan media, Sultan Nazrin bersama-sama Tuanku Zara turut berkenan beramah mesra dengan para peserta larian. Baginda juga berkesempatan melawat beberapa check point di sepanjang laluan larian tersebut.

Sultan Nazrin Beramah Mesra Bersama Penduduk Kampung

Bukan itu sahaja, malah Sultan Nazrin turut dilihat mencemar duli dan menyantuni penduduk kampung di sekitar kawasan terbabit.

Menerusi satu hantaran tular di TikTok (@miyraaaa), seorang wanita sempat merakamkan ketibaan baginda yang berjalan di hadapan rumahnya di Kampung Kota Lama Kanan.

Katanya, itu merupakan pertama kali Sultan Nazrin mencemar duli dalam larian keputeraan yang diadakan saban tahun.

Kedengaran baginda memberi salam sebaik sahaja menghampiri wanita berkenaan.

Baginda juga sempat berhenti seketika dan bertanyakan kepada wanita itu sama ada anaknya sudah bersekolah sebelum meneruskan perjalanannya.

Turut bersama-sama baginda ialah Tuanku Zara dan anakanda mereka Raja Nazira Safya, serta dikelilingi beberapa orang pengawal peribadi.

Ramai Puji Sultan Nazrin Berjiwa Rakyat

Menjenguk ke ruangan komen, orang ramai berpendapat Sultan Nazrin sememangnya merupakan seseorang yang peramah walaupun sejak dilantik sebagai Raja Muda Perak.

“Sejak kes sambutan merdeka tu makin ramai bodyguard dia. Tapi Tuanku Sultan masih ramah macam dulu-dulu,” kata seorang individu.

Malah terdapat segelintir warganet yang tidak sabar melihat baginda menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong (YDPA) yang seterusnya.

Seorang pengguna media sosial yang dipercayai merupakan warga Perak turut meluahkan rasa bangga kerana mempunyai seorang sultan yang berpendidikan tinggi.

Sebagai info, Sultan Nazrin merupakan pemegang ijazah PhD dalam Ekonomi Politik dan Kerajaan dari Harvard University, United Kingdom.

Sumber: TikTok

LHKSNS 2025 Amat Meriah, Siap Dihidang Makanan Di Setiap Checkpoint

Melihat beberapa video yang dikongsikan di TikTok, dapat dilihat kemeriahan yang dikongsikan di sekitar LHKSNS 2025 tempoh hari.

Bukan sahaja dipenuhi semangat para peserta, malah larian ini juga membawa kelainan apabila segelintir mereka mengenakan pakaian kostum yang menarik.

Ada yang berpakaian seperti zombi, lanun, anime, Pokemon dan macam-macam lagi. Hantu Kak Limah pun ada kome!

Acara larian itu turut disemarakkan lagi dengan pelbagai persembahan tarian dan gendang serta permainan tradisional.

Malah, peserta juga disajikan dengan pelbagai makanan di setiap checkpoint. Siap ada mi rebus, lemang dan nasi berlauk gulai daging tau.

Memang meriah betul. Patutlah slot LHKSNS ini cepat penuh setiap tahun!

