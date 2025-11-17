“Macam Bazar Ramadan Dah” – Acara Larian Sambil Makan Di JB Curi Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau anda perasan, terdapat pelbagai jenis perlumbaan larian dianjurkan pada ketika ini. Bertemakan kartun animasi kegemaran ramai seperti Pokémon pun ada!

Selain itu, acara larian makanan (food run) juga semakin mendapat sambutan orang ramai. Maklumlah, penduduk Malaysia dan makanan memang berpisah tiada.

Seperti pada tahun lalu, tular program ‘Larian Sawah Padi 2024’ yang menyediakan checkpoint dipenuhi dengan makanan tradisi masyarakat Melayu. Malah pada hentian pertama, peserta turut disambut dengan paluan kompang.

Apa yang lebih menarik adalah selain makanan, ada checkpoint turut menyediakan permainan rakyat antaranya seperti memukul bantal dan memancing. Memang unik!

Baca Artikel Berkaitan: “Larian Ke Kenduri?” – Ramai Teruja Lihat Kaunter Checkpoint Larian Sawah Padi Penuh Dengan Makanan [Video]

Baca Artikel Berkaitan: Julie’s Jadi Penaja Utama Pesta & Fun Run Pokémon, Promosi Gaya Hidup Sihat [Video]

Peserta Nikmati Pelbagai Jenis Makanan Semasa Acara Larian

Terbaharu, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Sha berkongsi suasana semasa menyertai sebuah acara larian di Toppen Shopping Centre, Johor Bahru.

Namun ia bukanlah acara larian biasa, tetapi sambil menjamu selera sepanjang perlumbaan 3 kilometer(KM) dan 5KM, Toppen Run & Food 2025 itu.

Menerusi video perkongsian, kelihatan ramai peserta sedang menghurungi gerai makanan (pit stop) yang terletak di sebelah jalan raya. Antara makanan yang tersedia adalah sandwich telur, burger Malaysia, karipap, air sirap dan banyak lagi.

Ia bukan sahaja disertai oleh golongan anak muda tetapi juga kumpulan keluarga bersama kanak-kanak.

“Kau rasa? Baru 1KM larian dia hidang benda-benda (makanan) macam ni. Memang lari leha-leha (santai) je la kita. Belum lagi dekat garisan penamat nanti,” kata Sha di ruangan kapsyen.

Lebih 10 Bufet Makanan Menanti Di Garisan Penamat

Bukan sahaja gerai kecil-kecilan malah ada juga food truck yang boleh membuatkan para peserta hilang fokus untuk berlari.

Difahamkan, acara Fun Run Food ini dianjurkan bersempena ulang tahun ke-6 pusat membeli-belah tersebut.

Menurut pengendali akaun Facebook Toppen Shopping Centre, terdapat lebih 10 jenis bufet makanan menanti para peserta di garisan penamat sebagai ganjaran.

Peserta Rasa Berbaloi Hanya Perlu Bayar RM25 Untuk Penyertaan

Dalam satu hantaran lain, seorang peserta turut berkongsi hasil pungutannya selepas melibatkan diri dalam acara perlumbaan itu.

“Nama pun larian dan makanan. Nasib baik bukan lari ‘untuk’ makanan. 1.5KM kuih muih dan kordial. 2.8KM air buah serta buah potong,” kata peserta berkenaan.

Memang banyak sungguh makanan yang diterima. Popcorn, minuman manis, nasi lemak, nasi goreng, semuanya ada! Jelas wanita itu, yuran penyertaan sebanyak RM25 amat berbaloi dengan pengalaman dan juadah yang disediakan.

“Masih tercapai 5KM. Cuma kita memang tak kejar pace (kelajuan). Kali ni kejar makanan,” tambahnya.

Orang Ramai Tertarik Dengan Konsep Acara Food Run

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai tertarik dengan acara tersebut dan menyukai larian sambil mengalas perut.

“Lari tu sebagai syarat je. Objektif utama nak makan kuih muih tu,” kata seorang pengguna Threads.

Malah ada juga yang sempat berseloroh melihat situasi para pelari yang menjamu selera ketika dalam perlumbaan.

“Bakar lemak 1KG, isi lemak 5KG,” jenaka seorang lelaki.

“Yang ni memang tak ada nak lari laju-laju. Siap patah balik pun ada ni,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, ada juga yang berkata Food Run itu seolah-olah Bazar Ramadan dan rumah terbuka raya.

“Hahaha baik buat open house. Aku percaya 80% yang sertai larian selalunya memang tak tercapai matlamat diorang 😂,” kata seorang netizen.

“Noh ni lari ke makan kenduri,” tambah seorang individu.

Sumber: Threads

Baca Artikel Berkaitan: the Curve Kembali Dengan Merdeka Food Run 2025, Lari Sambil Nikmati Juadah Ikonik Malaysia

Baca Artikel Berkaitan: “Siap Ada Mixue!” – Fun Run Sediakan Makanan Di Check Point Buat Ramai Teruja

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.