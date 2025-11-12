“Kenapa Nak Kena Rasa Malu?” – Netizen Persoal Wanita Segan Bincang Pasal Topik Haid

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kedatangan haid adalah satu proses semula jadi yang dialami oleh rata-rata wanita yang telah baligh dan mempunyai fungsi rahim normal.

Selalunya mesti dah sediakan tuala wanita untuk dipakai ketika period, tapi kalau tak ada sekalipun boleh sahaja minta tolong keluarga atau rakan serumah untuk belikan.

Namun jangan tak tahu, rupa-rupanya ada juga wanita yang berasa malu setiap kali mereka datang bulan. Sampai nak minta tolong ayah belikan pun segan.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Haid Warna Coklat Normal Atau Tak? Ini Penjelasannya

Baca Artikel Berkaitan: Rasa Sakit Seakan Senggugut Tapi Belum Datang Haid? Mungkin Proses Ovulasi Sedang Berlaku

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Ini 4 Punca Hormon Wanita Terganggu & Period Selalu Tak Menentu

Individu Persoalkan Tindakan Setengah Wanita Yang Malu Dengan Haid

Menerusi satu hantaran di Threads (@70___2570), seorang individu mempersoalkan mengapa masih ada golongan wanita yang berasa malu dengan proses semula jadi tubuh badan itu.

“Sampaikan nak bagitau anak senggugut pun kena judge? Hina macam tu sekali ke perempuan haid?” katanya.

Dia turut membandingkan haid dengan prosedur berkhatan lelaki yang sering diraikan dengan meriah.

“Walhal zaman dulu kanak-kanak lelaki siap buat majlis khatan sempena sunat. Siap berkhemah buat makan-makan lagi. Yang tu tak malu pula?” soalnya.

Wanita Rasa Malu Ada Ibu Ayah Maklumkan Anak Tidak Ke Sekolah Kerana Senggugut

Dia turut berkongsi tangkap layar beberapa hantaran lain oleh wanita yang berasa malu dengan perbincangan tentang menstruasi.

“Walaupun kat ayah dan adik-adik lelaki pun masih malu nak cakap tolong belikan pad,” tertera pada tangkap layar tersebut.

Malah seorang lagi individu turut mempersoalkan tindakan ibu ayah yang memaklumkan di dalam kumpulan WhatsApp kelas bahawa anak mereka tidak hadir ke sekolah akibat senggugut.

“Boleh mak ayah tulis anak tak ke sekolah sebab period pain ya. Alah kita baca malu tau,” katanya dalam tangkap layar yang dikongsikan.

Ramai Tidak Setuju Wanita Rasa Malu Tentang Haid

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata bersetuju bahawa wanita tidak sepatutnya berasa malu untuk menyatakan bahawa mereka sedang haid.

Orang ramai turut berpendapat haid merupakan proses biologi semula jadi yang tidak sepatutnya membuatkan seseorang rasa segan.

“Bila pasal perempuan, semuanya kena malu berlebihan. Malu sampai tahap untuk tujuan pendidikan pun orang masih pertikaikan,” kata seorang pengguna media sosial.

Malah ramai juga yang berkongsi pengalaman sendiri sering meminta tolong ayah atau adik-beradik lelaki untuk membeli tuala wanita apabila didatangi haid.

“Dari pertama kali period memang ayah yang belikan pad. Kalau keluar pergi supermarket ayah yang tanya nak pad macam mana,” kata seorang wanita.

Tak Faham Tentang Haid Buatkan Wanita Ambil Mudah Dengan Ibadah Wajib

Di samping itu, seorang warganet berkata mentaliti sebegini juga membuatkan sesetengah wanita mengambil mudah berkenaan ibadah solat dan puasa gara-gara kurang kefahaman.

“Dia istihadah tapi sebab tak tahu dan malu nak tanya, dia tinggal je solat dan puasa,” ujarnya.

Seorang ibu memaklumkan bahawa dia telah menerangkan tentang proses haid kepada anak-anaknya yang masih kecil, termasuklah anak sulung lelakinya.

“Aku tak boleh solat, anak-anak aku tahu. Aku beli dan pakai pad pun anak tahu untuk tujuan apa,” katanya.

Dalam masa sama, seorang wanita turut mengulas tentang tindakan ibu ayah yang memaklumkan bahawa anak mereka mengalami senggugut. Katanya senggugut merupakan salah satu pilihan dalam sistem kehadiran idMe di sekolah.

Sumber: Threads

Malu Dengan Haid Jadi Halangan Buat Wanita Dapatkan Maklumat Penting Tentang Tubuh Sendiri

Haid sememangnya merupakan satu isu taboo atau pantang disebut dalam sesetengah golongan komuniti termasuk rakyat Malaysia.

Namun situasi ini menyebabkan sesetengah wanita gagal mendapatkan ilmu sebenar tentang keadaan tubuh badan mereka sendiri.

Rasa malu tentang haid juga boleh membuatkan wanita enggan memaklumkan masalah yang dialami kepada doktor dan terpaksa menahan sahaja kesakitan berkenaan.

Sebagai contoh, senggugut atau period pain yang sangat teruk ketika haid sebenarnya bukanlah perkara normal.

Sebaliknya ia boleh menjadi indikasi masalah kesihatan wanita yang serius seperti endometriosis dan fibroid.

Malah keadaan haid yang tidak teratur juga mungkin disebabkan oleh masalah kesihatan tertentu yang mempunyai risiko membuatkan mereka tidak subur untuk menghamilkan bayi.

Gambar sekadar hiasan

Baca Artikel Berkaitan:

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Darah Haid Terlalu Banyak, Mungkin Ada Fibroid Yang Boleh Sukarkan Kehamilan

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Haid Anda Tak Menentu Lepas Puasa? Ini Penerangan Doktor

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.