Ini Tiga Tanda Kecemasan Kucing Kena Segera Dibawa Ke Vet, Pet Lovers Patut Tahu!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Apabila kucing mengalami sebarang masalah kesihatan, pemilik pasti akan segera membawanya ke klinik haiwan bagi mendapatkan rawatan.

Namun kadangkala, masalah yang dialami olehnya hanya disedari apabila sudah menjadi semakin serius.

Malah, ada masalah kesihatan yang berbahaya dan boleh meragut nyawa si bulus jika tidak dirawat dengan segera.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Rupa-Rupanya Kucing Juga Boleh Kena Diabetes, Sampai Kena Potong Kaki

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Veterinar Kongsi 4 Tanda Kucing Anda Ada Cacing, Take Note!

Baca Artikel Berkaitan: Ini Lima Tingkah Laku Kucing Yang Sebenarnya Tidak Normal, Boleh Jadi Simptom Masalah Kesihatan Serius

Tanda Pada Tubuh Badan Kucing Mungkin Tunjukkan Mereka Dalam Keadaan Kritikal

Menerusi hantaran oleh seorang pencinta kucing di Threads (@cokilovecat), sebenarnya terdapat beberapa tanda yang boleh dilihat pada kucing yang menunjukkan bahawa mereka dalam keadaan kritikal.

Katanya si bulus sering kali pandai menyembunyikan kesakitan, namun kesakitan yang dialami boleh dilihat menerusi petanda pada tubuh badannya.

Tambahnya lagi, jika terdapat tiga tanda ini pada kucing, mereka harus segera dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan cemas dan rawatan profesional dalam masa 24 jam.

“Ini bukan masanya untuk (lakukan carian) Google atau tunggu esok,” katanya.

#1. Suhu Badan Kucing Terlalu Rendah

Suhu badan normal bagi kucing adalah antara 38°C hingga 39.2°C. Namun sekiranya suhu badan si bulus jatuh di bawah 37.5°C itu merupakan tanda dia mengalami hipotermia.

Katanya, keadaan ini boleh dikenal pasti menerusi telinga dan tapak kakinya yang terasa sangat sejuk.

Kucing yang mengalami hipotermia juga akan kelihatan menggigil, lemah dan bergerak dengan perlahan.

Tambahnya lagi, hipotermia boleh menyebabkan kegagalan organ sekiranya tidak dirawat dengan segera.

TINDAKAN SEGERA: Balut si bulus dengan selimut tebal atau berikan pad pemanas (haba rendah dan dilapik kain), namun jangan berikan haba panas secara mendadak. Kemudian bawa si bulus ke klinik dengan segera.

Gambar sekadar hiasan.

#2. Gusi Kucing Pucat Atau Kelabu Kebiruan

Seperti manusia, keadaan gusi kucing juga boleh menjadi indikasi masalah kesihatan serius.

Untuk menyemak perkara ini, anda hanya perlu mengangkat bibir atas si bulus dengan perlahan-lahan. Gusi yang sihat sepatutnya berwarna pink cerah.

Namun jika gusi kelihatan pucat atau kelabu kebiruan, ia merupakan petanda haiwan itu mengalami kekurangan oksigen atau mengalami kejutan yang teruk.

Menurut PetMD, gusi yang pucat juga boleh disebabkan oleh anemia, penyakit buah pinggang kronik, penyakit jantung, dehidrasi, jangkitan parasit serius dan penyakit paru-paru termasuk asma.

Dia menjelaskan bahawa gusi si bulus boleh ditekan dengan perlahan-lahan untuk melihat jika ia kembali menjadi pink.

Sekiranya gusi tidak menjadi pink dalam tempoh dua saat, ini adalah tanda kecemasan tahap pertama.

TINDAKAN SEGERA: Bawa kucing ke klinik haiwan untuk diberi rawatan trauma atau transfusi darah dengan segera.

Gambar sekadar hiasan.

#3. Kucing Sukar Kencing

Biasanya bila kucing masuk ke bekas najis, mereka akan segera melepaskan hajatnya dengan mudah.

Namun jika anda perasan si bulus kelihatan sukar untuk mengeluarkan air kencing sehingga meneran dan menangis, ia mungkin disebabkan oleh laluan (urethra) tersumbat.

Katanya, air kencing yang tidak dapat dikeluarkan boleh menyebabkan toksin terkumpul menyerang buah pinggang.

Keadaaan ini seterusnya akan menyebabkan kegagalan ginjal akut dalam tempoh 24 ke 48 jam, dan boleh menyebabkan maut.

Untuk memeriksa jika air kencing terkumpul, sentuh bahagian perut bawah kucing dan kenal pasti sebarang rasa keras atau buncit.

TINDAKAN SEGERA: Segera bawa ke klinik bagi memasang catherer untuk melepaskan sumbatan.

Gambar sekadar hiasan.

Bau Dari Kucing Juga Boleh Jadi Petanda Masalah Kesihatan Serius

Selain petanda fizikal pada tubuh badan kucing, masalah kesihatan yang dialami olehnya juga mungkin mengeluarkan bau-bau tertentu.

Seperti yang dikongsikan sebelum ini, antara bau tersebut adalah:

Bau ammonia tajam – penyakit buah pinggang.

Bau manis ‘fruity’ – tanda awal diabetes.

Bau hanyir mulut – penyakit hati.

Bau mulut seperti najis – usus tersumbat.

Baca Artikel Berkaitan: Kucing Masih Berbau Walaupun Dah Mandi? Mungkin Petanda Masalah Kesihatan Serius

Baca Artikel Berkaitan: Boleh Bahayakan Kesihatan, Ini Senarai Makanan Untuk Manusia Yang Kucing Tak Boleh Makan

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Kajian Dapati Kucing Juga Boleh Nyanyuk, Proses Semula Jadi Menyerupai Manusia

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.