“Bayar RM4,500 Satu Malam” – Lelaki Kecewa, Dakwa Fasiliti Hotel 5 Star Teruk & Kurang Memuaskan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Segelintir individu sangat menitikberatkan bilik penginapan semasa bercuti di mana-mana lokasi. Mana tidaknya, selepas berhabis wang yang banyak, sudah tentu anda mengharapkan servis tip-top.

Bagaimanapun, banyak juga aduan diterima daripada orang ramai di media sosial yang mengatakan keadaan hotel yang ditempah sangat mengecewakan.

Kalau satu dua kesalahan boleh tutup sebelah mata lagi, tetapi jika kebanyakan fasiliti menghampakan, sudah pasti tetamu akan berasa bengang.

Lelaki Kecewa Bayar Mahal Untuk Servis Kurang Memuaskan Di Hotel 5 Bintang

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang lelaki berkongsi pengalamannya menginap di sebuah hotel rating lima (5) bintang sekitar ibu kota, Kuala Lumpur (KL).

Dakwanya, harapan untuk mendapatkan percutian yang nyaman dan seronok bertukar hampa apabila kebanyakan fasiliti yang tersedia berada dalam keadaan kurang memuaskan.

Menerusi foto perkongsian, kelihatan air yang keluar dari paip kotor manakala pemegang tangan dan juga cermin di sana berada dalam keadaan berhabuk seolah-olah tidak dibersihkan sebelum tetamu masuk ke dalam bilik.

Bukan itu sahaja, kelihatan terdapat sehelai rambut pada tuala hotel tergantung, ruang bilik air yang basah (dipercayai ketika tetamu baru sahaja check-in), rambutan dengan pakej telur lalat, meja dipenuhi habuk dan juga lampu yang terjatuh daripada tempat asalnya.

Sumber: Threads

Lebih membuatkannya kecewa apabila dia menghabiskan sebanyak RM4,500 untuk satu malam bagi menginap di hotel berkenaan.

“Tempah Speciality Suite untuk sambutan istimewa (bukan naik taraf percuma), jadi memang harap sesuatu yang luar biasa terutamanya dengan harga RM4,500 semalam. Tapi apa yang kami dapat? Satu master class kekecewaan,” ujarnya.

Dakwa Hotel Malaysia Masih Ketinggalan Kerana Servis Yang Belum Memuaskan

Lelaki itu juga berkata ini merupakan punca mengapa hotel Malaysia masih belum diiktiraf dalam kedudukan yang tinggi seperti mana-mana beberapa penginapan lain di negara jiran.

“Kita masih tertanya-tanya kenapa satu pun hotel di Malaysia tidak tersenarai dalam 50 Hotel Terbaik Dunia. Sedangkan Singapura, Thailand dan Indonesia semakin gah dan mendominasi senarai tersebut.

“Industri hospitaliti Malaysia, kita memang perlu berbincang serius tentang hal ini,” tambahnya lagi.

Sumber: Threads

Lelaki Dakwa Pihak Pengurusan Nafi Servis Teruk Di Hotel

Dakwa lelaki itu lagi, perkara itu telah dimaklumkan kepada pihak pengurusan namun dia mendakwa pihak hotel berkata, mereka tidak menjumpai sebarang bukti bagi setiap aduan diterima.

“Dah bagi tahu pihak pengurusan, tapi jawapan yang diterima defensif, siap diberitahu kononnya, “Tiada sebarang isu negatif.” Baguslah untuk mereka. Nampaknya penafian pun termasuk dalam pakej servis 5 bintang mereka,” dakwanya.



Sumber: Threads

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Pelancong Jumpa 10 Ekor Lipas Dalam Bilik Hotel, Sanggup Check-out Tengah Malam Sebab Geli

Baca Artikel Berkaitan: “Masa Booking Lawa” – Wanita Kongsi Pengalaman, Dapat Homestay Kotor Ketika Bercuti Di Langkawi [Video]

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Keadaan Bilik Hotel Yang Tidak Terurus

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai turut berasa kecewa melihat keadaan hotel 5 bintang sebegitu rupa.

“RM4,500 untuk ni? Aduhai. Minta maaf untuk pengalaman yang kurang menyenangkan. Awak boleh cuba hotel 5 star lain. Ataupun tempat Airbnb, jauh lebih baik dari hotel,” kata seorang individu.

Malah ada juga yang sempat menyindir selepas melihat keadaan air yang keruh di dalam tab mandi.

“Kau dapat rawatan rendaman tab mandi air rebusan ayam?” perli seorang pengguna Threads.

“Kau dapat air untuk tab mandi atau stok ayam bro? Patutlah sampai RM4,500 satu malam,” tambah seorang netizen.

Air Kotor Bukan Di Hotel Itu Sahaja Tetapi Kawasan Lain Di KL – Netizen

Sementara itu, ada yang berkata masalah air keruh yang keluar daripada paip itu bukan sahaja terjadi di hotel terbabit bahkan di beberapa kawasan sekitar Kuala Lumpur.

“RM4,500? Kalau nak tahu, banyak hotel di KL mempunyai warna air yang sama. Air di KL ni tidak berapa bersih,” dakwa seorang wanita.

Menurut lelaki itu lagi, ia berkemungkinan berlaku disebabkan penyelenggaraan paip air yang tidak baik.



Sumber: Threads

Baca Artikel Berkaitan: “Air Kotor Warna Coklat” – Dr Malar Berang Terima Servis Teruk Semasa Bercuti Di Pulau Redang

Baca Artikel Berkaitan: Tular Hotel Di Putrajaya Ada Pepijat, Ini Cara Hapuskannya

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Tetamu Kecewa Bilik Resort Kotor, Pihak Pengurusan Mohon Maaf & Bakal Bayar Ganti Rugi

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.