Kucing Masih Berbau Walaupun Dah Mandi? Mungkin Petanda Masalah Kesihatan Serius

Mungkin sesetengah pemilik kucing perasan bahawa ada juga bau yang seolah-olah ‘melekat’ pada badan si bulus walaupun mereka baru sahaja dimandikan.

Nak kata bau daripada bekas najis pun bukan sebab sudah kerap dibersihkan juga.

Kadangkala ada juga bau mulut si bulus yang amat busuk dan hanyir seperti bau makanan.

Bau Dari Kucing Boleh Jadi Petanda Isu Kesihatan

Sebenarnya, bau kucing yang tidak hilang walaupun setelah dibersihkan dan dimandikan boleh menjadi petanda masalah kesihatan serius.

Seperti yang dikongsikan oleh seorang individu menerusi hantaran di Threads (@cokilovecat), bukan semua bau kucing datang daripada bekas najisnya.

Sebaliknya ia boleh menjadi petanda awal penyakit dan pemilik perlu cakna agar dapat memberikan rawatan awal kepada si bulus.

“Jangan sesekali abaikan perubahan bau yang pelik di sekeliling kucing awak. Kucing pandai menyembunyikan kesakitan,” katanya.

Ini Jenis Bau Pada Kucing Dan Petanda Masalah Kesihatan, Dapatkan Rawatan Segera

Dia telah berkongsi beberapa jenis bau yang dihasilkan oleh badan kucing serta sebab-sebabnya.

Kami juga turut merangkumkan beberapa lagi bau lain pada si bulus serta petanda masalah kesihatannya.

#1. Bau Ammonia Tajam Dari Kucing

Bau ammonia tajam seperti air kencing yang melekat pada badan si bulus walaupun setelah mandi, bukan disebabkan oleh masalah kebersihan.

Ia sebenarnya dihasilkan kerana tubuh badan kucing tidak dapat menapis toksin disebabkan oleh masalah buah pinggang.

Katanya, buah pinggang yang gagal menapis urea akan menyebabkan toksin terkumpul sebelum dikeluarkan menerusi peluh dan nafas.

Dia turut berkongsi petanda lain yang boleh dilihat pada kucing yang mempunyai masalah buah pinggang seperti minum air lebih daripada biasa atau kencing di luar bekas najis.

TINDAKAN SEGERA: Jika terdapat tanda-tanda ini, pemilik perlu membawa si bulus ke klinik haiwan bagi menjalani ujian darah dan air kencing (renal profile).

Si bulus terlalu banyak minum air boleh jadi petanda isu kesihatan serius.

#2. Bau Manis Dari Kucing

Selain itu, dia berkata terdapat juga tubuh kucing yang menghasilkan bau manis seakan-akan gula basi atau sedikit pelik.

Sama seperti manusia, dia menjelaskan bahawa bau ini mungkin merupakan tanda ketoasidosis iaitu salah satu simptom awal diabetes dalam si bulus.

“Gula berlebihan dalam darah hasilkan gas dan bau ‘fruity’ pada nafas,” katanya.

Malah menurut petMD, bau seperti pengilat kuku juga mungkin akan terhasil jika keadaan kucing sudah semakin teruk.

Sekiranya si bulus berbau manis yang pelik, cuba perhatikan jika mereka kerap haus dan kekal kurus walaupun makan banyak.

TINDAKAN SEGERA: Bawa kucing ke klinik haiwan agar masalah diabetes dapat disahkan oleh veterinar menerusi ujian glukosa darah.

Gambar sekadar hiasan.

#3. Bau Busuk Hanyir Pada Kucing

Mungkin ramai pemilik kucing biasa menghidu bau busuk hanyir pada mulut si bulus dan menganggap ia hanya datang daripada makanan yang dimakan atau gigi kotor.

Namun ia sebenarnya boleh menjadi petanda isu kesihatan yang lebih serius iaitu masalah hati.

Katanya bau ini dihasilkan apabila toksin pencernaan naik ke mulut dan kulit si bulus akibat fungsi hati yang lemah.

Menurut PetMD, penyakit hati serius juga boleh menyebabkan nafas kucing berbau seperti najis.

Masalah hati boleh dikenal pasti dengan memeriksa gusi kucing jika ia berwarna pucat atau kuning.

TINDAKAN SEGERA: Sekiranya terdapat tanda-tanda ini, bawa si bulus ke klinik haiwan untuk menjalani ujian hati dan fungsi enzim (ALT/AST).

Gambar sekadar hiasan.

#4. Bau Mulut Kucing Busuk

Seperti yang dinyatakan tadi, terdapat juga bau mulut busuk yang disebabkan oleh masalah pada kaviti oral.

Berdasarkan laman web PetMD, ini berlaku apabila plak yang terbentuk pada gigi menyebabkan gusi bengkak dan gigi longgar, sekali gus nafas menjadi busuk.

Malah makanan yang terlekat di celah-celah gigi dan mereput juga menyebabkan jangkitan bakteria yang menghasilkan bau kurang menyenangkan.

Namun satu lagi masalah kesihatan yang boleh menyebabkan mulut si bulus berbau seperti najis ialah usus tersumbat.

TINDAKAN SEGERA: Bawa si bulus ke klinik haiwan agar gigi dan gusi dapat dibersihkan dan dirawat.

Gambar sekadar hiasan.

#5. Bau Dari Kulit Kucing

Selain bau busuk dari mulut, terdapat juga bau yang boleh dihidu pada kulit si bulus selalunya disebabkan oleh jangkitan kulit.

Menurut PetMD, jangkitan kulit kebiasaannya terjadi disebabkan oleh isu kesihatan lain yang mengganggu mekanisme perlindungan kulit seperti luka, alergi, parasit malah kanser dan gangguan imun.

Mengikut jenis jangkitan, bau yang dihasilkan adalah sedikit berbeza. Sebagai contoh, jangkitan yis sering dijelaskan sebagai berbau hapak atau seperti kulat (musty).

Manakala jangkitan bakteria selalunya mempunyai bau busuk mereput (putrid) dan mungkin juga manis berdasarkan kepada jenis organisme.

Bau nanah pula mungkin disebabkan oleh luka gigitan pada kulit, tetapi boleh juga menjadi petanda masalah sporotrichosis yang mampu menjangkiti haiwan lain, malah manusia.

TINDAKAN SEGERA: Jika terdapat tompok-tompok luka pada tubuh atau bulu gugur yang tidak begitu serius, doktor veterinar selalunya akan memberi ubat sapuan.

Masalah sporotrichosis pada kucing boleh membawa maut jika tidak dirawat segera.

#6. Bau Telinga Kucing Busuk

Bau busuk yang datang dari telinga si bulus selalunya disebabkan oleh jangkitan di dalam telinga.

Seperti pada kulit, bau hapak disebabkan oleh jangkitan yis yang biasanya berlaku apabila kucing mengalami masalah alergi atau isu kesihatan lain yang mengubah keadaan di dalam telinga.

Jangkitan bakteria pula akan menghasilkan bau seakan-akan manis (mengikut organisme). Walaupun mungkin tiada isu lain yang menyebabkannya, jangkitan bakteria boleh juga terkait dengan masalah polip, tumor dan bahan lain di dalam telinga.

Telinga kucing juga boleh berbau dan menghasilkan bahan yang sering dianggap ‘tahi telinga’ jika berlakunya jangkitan kutu atau hama.

TINDAKAN SEGERA: Bawa kucing ke klinik haiwan agar telinga dapat dibersihkan sepenuhnya. Doktor juga mungkin akan memberi ubat titis bagi rawatan di rumah.

Kucing yang kerap menggaru telinga mungkin mempunyai masalah jangkitan kutu/hama.

#7. Bau Dari Punggung Kucing

Si bulus sememangnya haiwan yang pandai membersihkan diri dan tidak akan mengeluarkan bau busuk pada punggungnya.

Namun jika terdapat bau najis pada waktu mereka tidak menggunakan kotak najis, ia boleh menjadi petanda isu kesihatan seperti jangkitan dan tumor.

Malah, ia juga boleh menandakan masalah seperti arthritis atau obesiti yang menyebabkan kucing tidak dapat membersihkan punggungnya.

Di samping itu, si bulus kadangkala mungkin akan merembeskan bau yang kuat dalam keadaan takut atau teruja.

TINDAKAN SEGERA: Cuba bersihkan punggung si bulus dahulu sekiranya terdapat najis yang melekat. Jika bau masih berlanjutan, bawa ke klinik haiwan bagi rawatan pakar.

Gambar sekadar hiasan.

