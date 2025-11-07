[Video] Ramai Puas Hati Polis Trafik Arah Kereta Berhenti Kereta Di Petak Kuning Berundur Ke Belakang Line

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bukan satu perkara baharu, tetapi kesesakan jalan raya sekitar bandar terutamanya Kuala Lumpur (KL) dan Selangor telah membuatkan sesetengah individu ‘burn out’ dan keletihan.

Seperti sebelum ini, ramai golongan pekerja meluahkan rasa stres kerana perlu menghadap trafik sesak hampir setiap hari semasa pergi dan pulang dari pejabat.

Kepadatan penduduk dan pembangunan dah satu masalah kini timbul pula individu-individu tidak bertanggungjawab yang kerap melanggar peraturan jalan raya sehingga menyusahkan orang lain.

Banyak Kereta Berhenti Di Petak Kuning Persimpangan Lampu Isyarat

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@Abam_Trafficman) apabila seorang anggota polis trafik dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur (JSPTKL) dikenali sebagai Ery Wahab sedang menunjukkan situasi dirinya mengawal lalu lintas sekitar Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

Menerusi video perkongsian, kelihatan Ery dengan segera memberhentikan motosikalnya sejurus melihat beberapa buah kereta berhenti di petak kuning semasa lampu isyarat berwarna merah.

Seperti yang kita tahu, setiap kenderaan perlu berhenti di belakang garisan putih sementara menunggu lampu bertukar hijau.

Untuk info, perbuatan memberhentikan kenderaan di hadapan garisan putih adalah dilarang dan boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi enam bulan atau denda sebanyak RM2,000.

Dalam video sama, kelihatan setiap pemandu yang melakukan kesalahan tersebut mematuhi arahan dan mengundur kereta masing-masing secara perlahan selepas Ery menuding jarinya.

“Terima kasih sebab dengar arahan, tapi lebih bagus kalau ikut peraturan,” tegur polis trafik berkenaan di ruangan kapsyen.

Warganet Bengang Dengan Sikap Pemandu Berhenti Di Petak Kuning

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berpuas hati melihat para pemandu yang ditegur oleh polis trafik.

“Puas hati tengok. Padan muka jenis tak sabar dekat trafik light ke Bukit Bintang,” kata seorang individu.

“Talk to my hand,” seloroh seorang pengguna TikTok.

Segelintir individu pula berkata sesetengah pemandu di bahagian belakang mendesak suruh laju bagi mengejar lampu isyarat sebelum bertukar merah.

“Selalu tahan diri daripada masuk dekat petak kuning tapi orang belakang pula tak sabar-sabar nak hon semua. Geram pulak aku,” ujar seorang lelaki.

“Paling menggelabah kalau masuk sini. Kita dah berhenti belakang barisan sebab jam lepas tu orang belakang duk hon suruh jalan. Bila jalan tersangkut pulak (dekat petak kuning). Tambah pulak gelabah lagi lampu nak merah. Benci,” kata seorang wanita.

Sementara itu, ramai turut berpendapat bahawa sikap sebegitu akan membuatkan aliran trafik semakin teruk ataupun tersangkut dalam situasi ‘gridlock’.

“Zaman sekarang, petak kuning dah tak ada yang kisah. Ikut suka je berhenti dalam kawasan petak kuning ni. Kadang-kadang perangai macam ni la buat bertambah jam. Halang kenderaan lain nak lalu, rasanya boleh dah letak kamera untuk saman yang berhenti petak kuning,” tambah seorang netizen.

Sumber: TikTok (@Abam_Trafficman)

Berhenti Di Petak Kuning Boleh Didenda Hingga RM500

Memetik portal Majlis Keselamatan Negara (MKN) pula, petak kuning berfungsi bagi memastikan laluan lancar dan agar tiada halangan kepada kenderaan yang sedang bergerak.

Kenderaan yang bergerak menuju ke hadapan perlu berhenti sebelum petak kuning bagi memberi ruang kepada mana-mana pemandu yang sedang menunggu untuk keluar atau masuk ke simpang.

Jika pemandu bertindak sebaliknya iaitu memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning, anda boleh dikenakan denda maksimum RM500. Hal ini kerana ia adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 79(2) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Facebook Chris Lee Chun Kit

