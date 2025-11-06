“Sebab Nak Jimat Tanah” – Ramai Tak Pernah Tengok, Kubur Bertingkat Di Penang Raih Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

“Dari Dia (Allah SWT) kita datang, kepada Dia juga kita kembali.” Itulah antara istilah yang selalu diingatkan kepada orang ramai tentang kematian.

Bagi jenazah Muslim, proses pengurusan terakhir itu diakhiri dengan pengembumian di tanah perkuburan sebagai tempat persemadian sebelum hari kebangkitan.

Namun antara isu yang timbul pada ketika ini adalah kekurangan tanah bagi menampung jumlah jenazah yang semakin meningkat saban hari.

Banyak Jenazah Di Pulau Pinang Dikebumi Secara Bertindih

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@miamayesamirza) apabila seorang wanita dikenali sebagai Leena Hamid berkongsi video ketika menziarahi tempat persemadian ahli keluarga di Tanah Perkuburan Islam Jalan Perak, George Town, Pulau Pinang.

Kebiasaannya setiap kali menziarahi si mati di tanah perkuburan, anda akan lihat terdapat satu batu nisan bersiap maklumat jenazah di setiap satu pusara.

Namun lain pula kali ini apabila kebanyakan banyak batu nisan di sana diletakkan di dalam kawasan kepok dan liang yang sama.

“Pengalaman baharu. Ni semua satu keluarga ni (batu nisan dalam satu pusara),” kata Leena.

Wanita Baru Tahu Ahli Keluarga Dikebumi Dengan Kaedah Tindih Selama Ini

Menerusi video perkongsian, kelihatan batu nisan disusun dalam satu barisan panjang bersebelahan antara satu sama lain.

“Kami pun baru tahu. Arwah mak saudara kami dikebumikan dengan cara tindih pusara arwah mak dia. Difahamkan ini adalah tanah wakaf sejak zaman British lagi. Semua susur jalur keluarga disemadikan di tapak yang sama,” kata Leena.

#786 ♬ original sound – Leena Hamid @miamayesamirza Replying to @syakina collection Ye betul.. kami pun baru tahu. Arwah mak saudara kami dikebumikan dengan cara tindih pusara Arwah Mak dia.. Difahamkan ini adalah tanah wakaf sejak zaman British lagi. Semua susur jalur keluarga disemadikan di tapak yg sama. ALFATIHAH 🤲🏻 #family

Ramai Baru Tahu Kewujudan Kubur Bertingkat & Tujuannya

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata individu meluahkan rasa terkejut melihat keadaan kubur tersebut memandangkan ramai yang pertama kali menyaksikan situasi sebegitu.

“Maaf saya tertanya-tanya macam mana diorang kebumikan? Ke meninggal dunia sekali? Hebatnya ciptaan Tuhan,” kata seorang lelaki.

Malah ada juga yang berkongsi arwah ahli keluarga yang dikebumi secara bertingkat di tanah perkuburan Islam.

“Kalau dekat Penang, kebanyakan kubur bertindih sebab tak cukup tanah. Satu liang boleh bertindih mayat lain selepas 10 tahun. Contoh nenek saya meninggal dulu, lepas 11 tahun ayah saya meninggal pula. Sebabkan liang tu dah lebih 10 tahun jadi kami tanam arwah ayah di satu liang dengan mak dia,” jelas seorang wanita.

Sementara itu, ada yang berpendapat bahawa liang yang dikongsi sebegitu memudahkan waris untuk mencari kubur si mati.

“Bagus juga macam ni. Senang nak cari. Terima kasih sebab tak pernah jumpa. Selalu nampak asing-asing atau bersebelahan,” kata seorang pengguna TikTok.

Sumber: TikTok (@miamayesamirza)

Sebagai info, kerajaan Pulau Pinang sudah melaksanakan kaedah kubur bertingkat pada awal tahun 2000-an bagi mengatasi isu kesesakan pusara.

Antara masjid terawal yang menggunakan kaedah ini ialah Masjid Al-Jamiul Badawi, Kepala Batas sebelum cara sama diikuti masjid lain.

Ini berikutan masjid-masjid terlibat menghadapi kesukaran sama iaitu tanah yang tidak mencukupi untuk dijadikan lot pusara.

Tanah Perkuburan Islam Di KL Semakin Penuh

Pada Ogos tahun lalu, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar memaklumkan bahawa tanah perkuburan Islam di Kuala Lumpur semakin penuh dan dijangka hanya mampu menampung pengebumian jenazah bagi tempoh empat hingga enam tahun sahaja lagi.

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Lembah Jaya, Syed Ahmad Syed Abdul Rahman (Altimet) pula mencadangkan projek perintis kubur bertingkat bagi mengatasi masalah tanah perkuburan Islam yang hampir penuh di lima kawasan di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) kecuali di Ukay Perdana.

Sumber: Jabatan Agama Islam WP

Menurut Syed Ahmad, ia adalah satu cadangan yang sedang cuba diselaraskan dengan kerajaan negeri dan MPAJ.

Memetik Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, hukum pembinaan kubur bertingkat adalah harus dan dibolehkan memandangkan sesetengah bandar seperti sekitar ibu kota pesat dengan pembangunan hingga menyebabkan tiada ruang lagi untuk tanah perkuburan.

