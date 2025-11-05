“Siapa Goyang Tak Dapat MC” – Ramai Terhibur Klinik Mainkan Lagu Crazy Frog, Siap Pasang Muzik Video!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Selalunya bila kita ke klinik, keadaan sekeliling mesti sunyi sahaja. Paling tidak pun, kedengaran bunyi anak kecil merengek atau menangis.

Ada juga sesetengah klinik yang memasang lagu-lagu yang perlahan rentaknya atau memasang siaran televisyen.

Namun biasanya ia dipasang dengan suara yang tidak terlalu kuat dan menenangkan buat para pesakit.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Majlis Konvokesyen Guna Lagu Dangdut, Ramai Persoal Pemilihan Muzik Tak Kena Tema & Merepek

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Tarian Singa Dengan Alunan Muzik Tradisional Kaum India Bikin Ramai Terhibur

Baca Artikel Berkaitan: “Kerja Sia-sia” – Dr Fadzilah Kamsah Minta Henti Belajar Sambil Dengar Muzik

Klinik Pasang Lagu Crazy Frog, Siap Tayang Video Muzik

Tapi lain pula yang berlaku di sebuah klinik ini yang memasang lagu berentak laju dan amat ‘catchy’.

Bukan sekadar lagu, tetapi klinik itu turut memaparkan video muziknya pada skrin nombor.

Menonton video yang dikongsikan di TikTok (@shae.nj), dia yang berkunjung ke klinik itu telah merakamkan skrin paparan nombor yang menyaksikan video muzik lagu tersebut.

Lagu yang dipasang itu ialah lagu instrumental elektronik Axel F oleh Crazy Frog yang amat dikenali ramai lebih-lebih lagi dalam kalangan generasi 80-an dan 90-an.

Berdasarkan tulisan pada skrin nombor, situasi itu dirakamkan di Klinik Warga Ukay Perdana, Selangor.

Tonton video penuh [DI SINI].

Warganet Terhibur Klinik Pasang Lagu Axel F, Seloroh Itu Cara Doktor ‘Saring’ Pesakit

Situasi itu memang lain daripada yang lain memandangkan klinik selalunya tidak pernah memutarkan lagu-lagu catchy seperti Axel F.

Menjengah ke ruangan komen, orang ramai terhibur dengan tindakan pihak klinik yang memasang lagu tersebut.

Mereka berkata pesakit pasti terhibur dan turut berseloroh bahawa ia sebenarnya satu kaedah untuk doktor mengenal pasti tahap kesihatan pesakit.

“Doktor pandai. Pasang lagu lejen ni supaya semua terbuai dan terleka. Automatik jadi sihat,” seorang warganet berjenaka.

“Kau taktau tu antara screening. Dia nak tengok siapa bergerak ikut rentak dia tolak MC dan keluhan lebih-lebih,” kata seorang lagi.

Di samping itu, seorang wanita turut berkongsi pengalaman di Klinik Kesihatan Ibu & Anak yang memasang siaran dokumentari National Geographic.

“Anak-anak siap meniarap baring tengok skrin nombor. Bila dah giliran ibu kena check-up, melalak habis budak-budak,” katanya.

Sumber: TikTok

Muzik Klasikal Boleh Bawa Kebaikan Pada Pesakit Di Bawah Rawatan Intensif

Sekadar info, memasang muzik yang menenangkan didapati boleh memberi kebaikan kepada tahap kesihatan pesakit yang sedang mendapatkan rawatan intensif.

Berdasarkan satu kajian, muzik yang paling sesuai adalah genre klasik antaranya oleh komposer JS Bach dan Mozart, serta muzik meditasi.

Sebaliknya, genre heavy metal atau techno bukan sahaja tidak berkesan, tetapi mempunyai risiko menyebabkan tekanan atau kadar degupan jantung abnormal yang boleh mengancam nyawa.

Menurut kajian itu, muzik boleh memberi kesan terhadap kadar degupan jantung dan perubahannya

Kajian sama turut menyatakan bahawa reaksi terhadap muzik bagaimanapun dianggap subjektif.

Baca Artikel Berkaitan: Pekerja Boleh Tuntut Rawatan Percuma Di Klinik Panel PERKESO Jika Terlibat Dalam Kemalangan Ketika Bekerja

Baca Artikel Berkaitan: Aksi Doktor ‘Mengumpat’ Pesakit Di Media Sosial Cetus Perdebatan Ramai Pihak

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.