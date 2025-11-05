“Dia Suka Ada Teman Borak” – Tindakan Nenek Sedekah Duit & Buah Kepada Lelaki Bikin Ramai Tersentuh

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang mempunyai nilai murni yang tinggi sebagai contoh prihatin dan bertimbang rasa terhadap orang sekeliling meskipun dengan individu tidak dikenali.

Nak buat baik ni, tidak memerlukan masa yang khusus pun. Dengan jiran tetangga pun anda boleh menunjukkan kebaikan melalui perkara kecil seperti memberi salam, hulur bantuan kita diperlukan, memberi makanan dan banyak lagi.

Tanpa kita sedari, sikap murah hati ini akan membuat orang lain sentiasa rasa senang hati dan gembira walaupun pada hari yang penuh dengan tekanan.

Ejen Pemasaran Terharu, Nenek Di Taman Perumahan Hulur Sagu Hati

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang lelaki dikenali sebagai Wan Sallih (@wansallih92gmail.com) berkongsi situasi dirinya disapa oleh seorang warga emas ketika sedang berlegar sekitar taman perumahan.

Menerusi video perkongsian, kelihatan Wan yang merupakan seorang ejen Astro itu sedang menuruni motosikal selepas nenek tersebut memanggilnya untuk memberikan sesuatu.

Ingatkan hanya ajak berbual, namun tidak sangka nenek yang dikenali sebagai Mak Rokiah itu membungkuskannya seplastik buah kedondong dan juga jambu batu hasil tanaman sendiri.

Sumber: TikTok (@wansallih92gmail.com)

Pesan Mak Rokiah, jika tiada orang yang boleh menghabiskannya, sedekahkan sahaja buah itu kepada sesiapa. Bukan itu sahaja, nenek terbabit juga sempat menghulurkan wang ringgit kepada Wan untuk digunakan beli minuman.

“Kedondong dengan jambu batu. Semua elok tak berulat. Saya jamu kawan-kawan dapat la merasa sikit seorang,” ujar Wan.

Meskipun ditolak berulang kali, tetapi Mak Rokiah tetap mahu Wan menerimanya. Selepas itu, Wan meluangkan masa sebentar untuk berbual dengan nenek itu sebelum dia memasuki kerja semula.

Tambahnya, mungkin Mak Rokiah mahu mengumpul saham akhirat dengan menderma makanan dan duit kepadanya.

“Seronok kerja hari-hari ada yang mendoakan,” kata Wan.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Nenek Ikhlas Beri Lelaki Duit Poket & Buah

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai tersentuh melihat nenek yang sudi berkongsi rezeki dengan Wan.

“Baiknya. Moga sihat selalu. Insya-Allah kot dah tua-tua nanti saya pun akan jadi macam makcik tu,” kata seorang warganet.

Malah ramai juga mengingatkan Wan agar tidak melupakan jasa nenek yang menghulurkan wang dan buah-buahan itu.

“Ambil duit tu lepas tuan belikan telekung hadiahkan kembalikan ke mak,” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ramai juga sebak melihat si nenek yang mungkin mahukan peneman borak di rumah.

“Kadang-kadang diorang bukan apa. Suka kita datang rumah. Teman borak ke apa. Dah tua-tua tak ada siapa nak teman diorang. Anak-anak kerja. Orang muda kampung juga jadi peneman borak. Tu je,” kata seorang lelaki.

“Orang-orang berumur memang macam tu bang. Saya cuma nak bagi idea je bang. Duit yang dibahagi tu abang derma dekat masjid atau dekat mana-mana bang. Dia tengah mengumpul pahala untuk membawa ke sana (akhirat) nanti bang,” tambah seorang lagi netizen.

Sumber: TikTok (@wansallih92gmail.com)

