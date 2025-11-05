“#BelumMoveOn” – Anwar Ibrahim Flex Album & Light Stick G-Dragon!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bagi peminat K-Pop, sudah tentu antara impian mereka adalah untuk berjumpa sendiri selebriti kegemaran secara bersemuka. Namun bukan semua orang berpeluang untuk terbang ke Korea Selatan dan berjumpa dengan k-pop star masing-masing.

Apa yang mereka boleh buat untuk menunjukkan sokongan kepada para idol ini adalah dengan membeli album yang dikeluarkan berserta dengan merchandise yang menjadi rebutan ramai sebagai contoh light stick.

Anwar Ibrahim Dapat Album & Light Stick GD Ketika Sidang APEC

Namun siapa sangka, tokoh diplomasi Malaysia, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mempunyai light stick bintang K-Pop sendiri. Lebih menarik perhatian, ia adalah light stick fandom G-Dragon dan BIG BANG iaitu VIP! Bukan calang-calang penyanyi ya.

Menurut Anwar, beliau bersama pemimpin lain menerima hadiah itu semasa menghadiri Sidang Kemuncak Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.

Bukan itu sahaja, Anwar juga sempat ‘flex’ Übermensch 3rd Album G-Dragon yang turut diterima olehnya.

“Lupa nak kongsi, tempoh hari saya dan pimpinan APEC dapat hadiah dari G-Dragon,” kata Menteri Kewangan tersebut.

Siap ada hashtag #BelumMoveOn dan #KpopForever.😄

Perkongsian ini turut dimuat naik di laman Instagram.

Anwar Turut Kongsi Persembahan GD Semasa Sidang APEC

Sebelum ini, Anwar turut mengejutkan orang ramai selepas memuat naik klip-klip persembahan GD semasa sidang APEC.

Seloroh beliau, ramai peminat K-Pop Malaysia yang menantikan ‘fancam’ persembahan daripada penyanyi ikonik daripada kumpulan BIG BANG itu.

“Ramai peminat K-Pop di Malaysia minta saya kongsikan persembahan G-Dragon malam ini. Jadi, saya kongsi sedikit detik persembahan beliau supaya tak menghampakan para peminat,” ujar beliau.

Selain mencuit hati warga K-Popers, hantaran yang mendapat sebanyak 122, 013 ribu likes (setakat 5 November) tersebut juga disedari pelantun lagu ‘POWER’ itu sendiri.

Menerusi semakan kami, akaun rasmi Instagram G-Dragon juga meninggalkan like pada perkongsian terbabit. Ia sekaligus mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat tempatan dan antarabangsa.

Ramai Cemburu Lihat PMX ‘Show Off’ Light Stick & Album G-Dragon

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai teruja bercampur cemburu dengan hadiah diterima selain meminta Anwar untuk melakukan giveaway kepada VIP.

“Nak! Siap ada tandatangan GD weh! Jealous,” kata seorang pengguna Threads.

“Nangis bucu katil,” ujar seorang wanita.

Malah ramai juga ‘humour’ pengendali akaun media sosial Perdana Menteri

“Wah! Lagi satu siapa admin Threads PMX ni? Mesti team Gen Z ni. Tak pun millennials,” kata seorang wanita.

Sementara itu, segelintir peminat turut mengajar PMX tentang cara menggunakan light stick tersebut.

“Jangan lupa adjust (laraskan) warna lampu dekat aplikasi telefon! Sangat berguna waktu blackout,” jenaka seorang individu.

