“Couple Satu Office Tapi Sorok-Sorok” – Rakan Sekerja Terkejut Dapat Jemputan Kahwin Bikin Ramai Terhibur

Bila dapat jemputan perkahwinan daripada rakan sekerja yang dah lama kita kenal, rasa seronok betul untuk mereka.

Tapi lagi terkejut bila tengok kad jemputan, rupa-rupanya mereka akan berkahwin dengan seorang lagi rakan sekerja yang lain!

Dalam diam rupanya mereka bercinta, tahu-tahu nak kahwin dah. Mungkin jarang terjadi tapi memang ada yang macam ni.

Officemate Terkejut Pasangan Di Tempat Kerja Bakal Berkahwin

Itulah situasi yang dapat disaksikan dalam satu video tular di TikTok (@zaimwhylikethis) apabila dia memberi kad jemputan kahwin kepada rakan-rakan sekerjanya.

Zaim yang bakal berkahwin dengan seorang wanita di tempat kerjanya telah merakamkan momen rakan sepejabat yang terkejut melihat nama pasangan pada kad jemputan itu.

Rata-rata mereka berasa tidak sangka sama sekali bahawa pasangan itu sebenarnya bersama. Sampai ada yang menjerit terkejut!

Ada juga yang tertanya-tanya bagaimana pasangan itu dapat menyembunyikan hubungan mereka memandangkan mereka semua sentiasa bersama di tempat kerja.

“Betul ke ni? Tipu. Ni main-main punya. Nama dia pun Elina juga, tapi bukan Elina kita,” salah seorang siap menafikan perkara itu.

“Bila masa ni? Kita orang kat sini je pun,” kata seorang rakannya lagi.

Sumber: TikTok @zaimwhylikethis

Ada ‘Geng Pantri’ Sudah Dapat Agak Pasangan Itu Sebenarnya Bersama

Malah ada yang sampai bertanyakan sama ada jemputan itu sekadar ‘prank’! Betul-betul sukar nak percaya tu.

Namun apabila Zaim memberi kad tersebut kepada dua orang wanita di pantri, mereka berkata sudah boleh mengagak pasangan itu sebenarnya bercinta dalam diam.

Apa yang menarik lagi, tanpe mengira kaum sama ada Melayu, Cina mahupun India, kesemuanya memberi reaksi tulen terhadap jemputan itu.

Video yang penuh gelak tawa itu sememangnya meraih perhatian ramai dengan 2.4 juta tontonan setakat artikel ini ditulis.

Tonton video penuh [DI SINI].

Ramai Terhibur Lihat Reaksi Rakan Sekerja Selepas Terima Undangan Perkahwinan

Memindai ke ruangan komen, orang ramai terhibur dengan reaksi rakan-rakan sekerja Zaim sebaik menerima undangan ke majlis perkahwinan itu.

Malah ada juga yang merasakan akan memberi reaksi sama jika berada di tempat mereka.

“Abang baju hijau mewakili lelaki punya reaksi,” kata seorang pengguna media sosial.

Walaupun ramai yang terkejut, namun sikap rakan sekerja yang dapat mengagak pasangan itu bersama membuatkan mereka digelar sebagai ‘ahli mesyuarat pantri’.

“Melihat reaksi semua happy cuma terkejut dan sukar menerima. Tapi akak dua orang tu dah lama gosip pasal hubungan percintaan Zaim dan Elena,” kata seorang lagi.

Warganet turut terharu melihat tempat kerja itu yang lengkap dengan tiga bangsa utama di dalam negara ini.

“Saya suka komuniti ni. Anda ada kumpulan yang bagus. Mereka semua tersenyum,” kata seorang wanita.

Sumber: TikTok

