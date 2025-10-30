“Bring It On!” – Demi Muar, Syed Saddiq Botak Untuk Kumpul Dana 1 Juta

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebut sahaja Syed Saddiq, pasti akan terlintas tentang perjuangan ahli politik ini dalam memastikan kebajikan rakyat Muar terjamin dari segi keperluan asas, pendidikan dan banyak lagi.

Malah, Ahli Parlimen Muar itu turut menyahut pelbagai cabaran yang luar daripada bidangnya. Seperti sebelum ini, sebagai model sebuah jenama fesyen tempatan, PrimaValet bersama dengan Bella Astilah.

Syed Saddiq yang juga merupakan bekas Menteri Belia dan Sukan menjelaskan, penglibatannya itu bertujuan untuk mengumpul sumbangan buat penduduk Muar memandangkan usahanya bagi mendapat peruntukan daripada kerajaan tidak membuahkan hasil.

Syed Saddiq Siap Sedia Tamatkan Acara Ironman Bawah Masa 13 Jam

Semalam (29 Oktober), Syed Saddiq menerusi hantaran di akaun media sosialnya sekali lagi mengejutkan orang ramai dengan cabaran baru yang akan dijayakannya iaitu acara sukan lasak terulung negara, Ironman Malaysia 2025 dengan catatan masa bawah 13 jam.

Usaha itu dilakukan bagi meraih sumbangan RM1 juta yang dijanjikan PrimaValet untuk disalurkan kepada penduduk Muar sekiranya beliau berjaya menamatkan cabaran berkenaan.

“Bos PrimaValet nak cabar Syed Saddiq. Kalau berjaya habiskan Ironman Langkawi dalam 13 jam, bos akan sumbangkan RM1 juta untuk Muar. Ada berani?” tanya pengendali akaun PrimaValet.

Sanggup Botakkan Kepala, Tanda Dedikasi Kepada Acara Ironman Malaysia 2025

Memetik Berita Harian, syarikat itu menawarkan insentif lumayan sedemikian sekiranya beliau berjaya menamatkan cabaran tiga disiplin, berenang sejauh 3.8 kilometer (km), berbasikal 180km dan berlari 42.2km dalam tempoh masa ditetapkan.

Dalam perkongsian sama, Syed Saddiq menegaskan bahawa beliau akan berusaha sedaya upaya bagi memastikan dana itu dapatkan disalurkan kepada Muar.

“Demi RM1 juta untuk Muar, saya sahut cabaran bos PrimaValet! Bring it on. 13 jam di Ironman Langkawi = RM1 juta untuk Muar. Satu pintu rezeki ditutup, 10 lagi dibuka,” kata Syed Saddiq.

Menerusi video tersebut, kelihatan juga beberapa klip menunjukkan Ahli Parlimen berkenaan sedang menjalani latihan intensif Ironman dan lebih mengejutkan sanggup membotakkan kepalanya. Selorohnya, kepala yang lebih ringan mampu menjimatkan tiga saat masa perlumbaan.

Untuk info, beliau menamatkan perlumbaan dengan catatan 13 jam 13 minit pada Ironman 2024, meskipun kehilangan kira-kira 30 minit akibat kemalangan terlanggar dahan pokok tumbang ketika berbasikal.

Acara Ironman Malaysia dan Ironman 70.3 Langkawi 2025 ini bakal menghimpunkan lebih 1,800 atlet dari 65 buah negara.

Ramai Kagum Dengan Kesungguhan Syed Saddiq Untuk Tamatkan Ironman Kurang 13 Jam

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai memuji semangat Syed Saddiq yang tidak pernah putus semangat mencari dana bagi Muar.

“YB (Yang Berhormat) yang betul-betul kerja untuk bantu rakyatnya. Tak dapat peruntukan tapi usaha dan kerja sungguh-sungguh. Otak cari jalan macam mana nak dapatkan sumber pendapatan untuk bantu rakyat memerlukan. Di akhirat kelak dah ada jawapan bila dipersoalkan,” kata seorang wanita.

Selain itu, warganet juga menitipkan doa agar beliau dapat menghabiskan acara itu dengan jayanya.

“Good luck Syed Saddiq. Semoga kejayaan untuk YB. Kami sentiasa mendoakan,” ujar seorang pengguna Instagram.

Syed Saddiq Pernah Botakkan Kepala Bagi Kumpul Dana Beli Komputer Riba

Kalau anda nak tahu, ini bukan kali pertama Syed Saddiq pernah botak bagi mengumpul dana. Pada tahun 2020, misi #botakchallenge digerakkan oleh beliau telah membuahkan hasil yang mana RM383,000 berjaya dikumpul.

Sumbangan daripada orang ramai bertujuan untuk membeli komputer riba bagi keluarga susah di kawasan Parlimennya.

Jumlah kutipan sumbangan untuk ‘Kempen 1 Rumah 1 Komputer’ itu melebihi daripada jumlah sasaran awal iaitu RM200,000.

