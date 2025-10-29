Sekolah Ubah Suai Tandas Jadi ‘Open Toilet’ Demi Elak Pelajar Curi-Curi Vape

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tidak dapat dinafikan lagi terdapat sebilangan kecil pelajar yang menyalahgunakan infrastruktur tandas di sekolah untuk melakukan kesalahan secara tersembunyi, lebih-lebih lagi merokok atau menggunakan vape.

Malah terdapat juga kes-kes kelakuan buli yang dilaporkan berlaku di dalam tandas di sekolah.

Keadaan ini terjadi kerana tandas yang tertutup itu membuatkan guru-guru tidak dapat memerhatikan keadaan di dalamnya dari luar.

Salah satu cadangan yang sering dianjurkan adalah dengan membina bilik air terbuka, di mana kubikel tandas tidak tersorok dari pandangan orang ramai.

Dinding Tandas Di Sekolah Dipecahkan Bagi Elak Masalah Vape

Berdasarkan perkongsian oleh pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar (SMArT) yang terletak di Kota Tinggi, Johor, dinding dua buah tandas di sekolah itu telah dipecahkan sehingga menampakkan bahagian dalam, sekaligus menjadikannya sebagai tandas terbuka.

Difahamkan tindakan itu diambil demi mengelakkan masalah pelajar yang menghisap vape di dalam tandas berkenaan.

Malah pengetua itu juga bertegas bahawa dia tidak teragak-agak untuk memecahkan lagi bahagian tandas terbabit jika kesalahan sama masih dilakukan.

“Peringatan tegas sudah dikeluarkan. Jika masih ada kabus putih berbau wangi buah-buahan lagi, saya akan potong pula separuh bilik tandas yang ada. Sampai mencangkung pun nampak kepala,” tegas pengetua itu.

Orang Ramai Setuju Sekolah Utamakan Tandas Jenis Terbuka

Walaupun mungkin kelihatan pelik bagi sesetengah orang, namun rata-rata warganet bersetuju dengan tindakan yang dilakukan di sekolah tersebut.

Mereka berkata bahawa lebih banyak kebaikan yang akan diterima daripada pengubahsuaian berkenaan berbanding tandas yang tertutup seperti di kebanyakan sekolah.

Bukan sekadar dapat mencegah masalah merokok, malah tandas terbuka sebegitu juga boleh mengelakkan masalah buli dan pelajar ponteng. Tandas pun akan kurang bau hancing.

“Sekolah saya dulu dah buat. Elok pula tandas bertentangan dengan kantin. Jadinya makcik pakcik kantin jadi mata-mata cikgu. Tahu-tahu je kena angkut,” kongsi seorang wanita.

Ada juga yang mencadangkan agar memasang alat pengesan asap, namun guru itu memaklumkan bahawa peranti itu tidak dapat mengesan asap dari vape.

Segelintir individu lagi berkongsi bahawa tindakan sedemikian turut dijalankan di sekolah mereka dengan jumlah kes disiplin menurun selepas itu.

Sekolah Ada Hak Rampas Peranti Vape Pelajar

Kalau dahulu terkenal dengan kes pelajar merokok di sekolah, namun kini peranti vape pula yang menjadi pilihan mereka.

Seperti yang dilaporkan beberapa kali sebelum ini, para pelajar kantoi membawa vape ke sekolah sebelum dirampas oleh guru.

Malah warden di sebuah sekolah asrama tidak memberi sebarang peluang kepada pelajar dan terus membuang peranti yang dirampas itu.

Tindakan mereka menerima banyak sokongan dalam kalangan ibu ayah yang merasakannya berpatutan.

Berdasarkan Surat Siaran Bil.17/ 2015, pihak sekolah sememangnya mempunyai kuasa untuk merampas peranti vape tetapi perlu dimaklumkan dan diserahkan kepada ibu bapa atau penjaga murid.

