Ramai Sifatkan Makanan Hospital ‘Tak Best’, Pakar Kongsi Rahsia Di Sebalik Setiap Menu Disaji

Seperti semua sedia maklum, makanan seimbang adalah penting bagi memastikan badan sentiasa sihat lebih-lebih buat mereka yang sudah jatuh sakit.

Tetapi pernah tak anda dengar ada individu mengadu makanan disajikan di hospital buat para pesakit ‘tidak best’ atau lebih parah ada yang menyifatkannya hidangan teruk.

Segelintir berpendapat bahawa makanan tersebut terlalu tawar sehingga membuatkan mereka hilang selera makan. Sesetengah pesakit pula mendakwa makanan disediakan bagi menu sarapan pagi, tengahari dan makan malam adalah tidak berkhasiat.

Lelaki Sifatkan Makanan Diterima Dari Hospital Boleh Sebabkan Diabetes

Seperti sebelum ini, seorang pesakit menunjukkan foto makanan yang diterima olehnya sewaktu ditahan dalam wad. Jelasnya, pengambilan mufin buah dan minuman manis berkenaan adalah tidak sesuai buat mereka yang sedang mendapatkan rawatan di hospital.

“Lagi makanan tidak masuk akal disajikan di hospital. Ni nak bantu kita sembuh ke, atau bagi diabetes?” tanya lelaki tersebut.

Kepentingan Setiap Menu Yang Disajikan Di Hospital

Berbicara tentang isu itu, seorang Pakar Dietetik dan Pemakanan dikenali sebagai Adele Wong berkata bahawa ramai menganggap makanan di hospital adalah tidak seimbang, tinggi kandungan gula dan berproses.

Bagaimanapun menurutnya, pihak perubatan akan menyediakan menu pesakit mengikut keperluan dan keutamaan. Dalam konteks ini, keutamaan doktor adalah memastikan pesakit sembuh dengan kadar segera berbanding mahukan pesakit mengambil makanan berkhasiat.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Threads (@Sheraa_nbhsn)

Oleh disebabkan itu, pesakit perlu mempunyai tenaga dan jumlah kalori yang secukupnya meskipun daripada makanan yang kurang seimbang.

“Makanan hospital sering menerima banyak kecaman, tapi sebenarnya ada banyak konteks yang orang tak nampak. Pakar dietetik dan ahli pemakanan faham bahawa pola pemakanan secara keseluruhan jauh lebih penting daripada hanya satu hidangan atau snek.

“Hidangan juga disesuaikan mengikut keadaan kesihatan tertentu seperti diabetes, penyakit buah pinggang, diet rendah garam, atau diet bertekstur lembut. Jadi, apa yang nampak ‘tak sihat’ sebenarnya mungkin telah diubah suai mengikut keperluan khusus pesakit,” kata Adele di ruangan kapsyen.

‘Comfort Food’ Naikkan Selera Makan Pesakit Di Hospital

Bukan itu sahaja, pakar diet juga memilih makanan yang boleh membuatkan pesakit rasa gembira dan ceria atau istilah lainnya ‘comfort food’. Secara amnya, makanan yang menggembirakan ini akan membuatkan selera makan meningkat.

“Kita (pihak hospital) sengaja beri makanan yang anda biasa nampak sebab kalau tak nikmatinya, pesakit tidak mahu makan dan melambat proses penyembuhan.

“Masa saya duduk dalam wad beberapa tahun lalu, benda terakhir yang saya nak makan adalah buah dan sayur. Mereka hidang pancake dan sejujurnya ia membantu saya makan dengan baik.

“Saya setuju mungkin segelintir hospital perlu perbaiki makanan mereka. Tetapi secara keseluruhan, tak ada la teruk sangat kan? Jadi sebelum anda sebut makanan hospital teruk, ingat ia disediakan dengan tujuan dan sumber yang terhad,” tambah Adele di akhir perkongsian.

Ada Yang Menafikan Dakwaan Makanan Hospital Tidak Sedap

Menerusi carian kami, tidak semua individu mempunyai pandangan sama. Sebelum ini, seorang pengguna Threads dikenali sebagai Lala berkongsi beberapa gambar makanan yang diterima olehnya sewaktu ditahan wad.

Menerusi foto hantaran, kelihatan Lala menerima piza, Nasi Lemak, croissant, Nasi Goreng Cina dan banyak lagi.

“Siapa cakap makanan hospital tak best?” ujarnya.

Selain itu, seorang wanita pula berkata kualiti makanan di hospital sudah bertambah baik dan membuatkannya gembira.

“Setakat ni Hospital Miri dah banyak penambahbaikan dari segi servis dan makanan pun sedap. Sejujurnya memang tak akan pergi hospital kerajaan sebab risau tak selesa. Tapi kali ni saya gembira,” kata pengguna Threads, Nur Syafiqah.

“Lantak la kau tak nak karipap sekali pun. Aku asal dengar je bunyi roda trolley tu, terus siap sedia nak melahap. Sakit, sakit juga. Tapi makan tetap makan. Setakat ni Universiti Malaya Medical Centre (PPUM) punya bubur memang win! Western dia pun sedap,” tambah seorang warganet.

