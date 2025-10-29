Fenomena Blind Box: Kenapa Orang Ramai Ketagih Dengan Kotak Misteri Ini?

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau anda perasan masyarakat kini semakin menggemari barangan comel sebagai contoh plushie haiwan. Malah banyak juga jenama yang mengeluarkan plushie sebagai satu taktik pemasaran bagi menarik lagi ramai pelanggan dan pengguna baharu.

Antara fenomena lain yang semakin hangat di pasaran adalah ‘blind box’. Buat mereka yang tidak tahu, kotak saiz kecil itu mengandungi barangan yang tidak dapat dilihat oleh pembeli dari luar, dan anda juga dikejutkan dengan design berbeza.

Jika bertuah, dapatlah design yang anda nak. Dalam masa sama, ramai yang akan muat naik video unboxing di Instagram Stories kerana begitu teruja.

via GIPHY

Faktor Kenapa Orang Ramai Kini Sukakan Blind Box

Bukan sahaja anak muda atau kanak-kanak malah golongan dewasa juga dilihat seronok setiap kali mendapatkan blind box.

Untuk info, penjualan kotak misteri ini berasal dari kedai mainan di Jepun dan mendapat perhatian ramai sekitar tahun 2000. Pasarannya kemudian meluas ke negara lain seperti Thailand dan kini di Malaysia.

Sumber: Plan My Japan

Selain mainan, sesetengah kotak misteri yang dijual juga termasuk barangan kosmetik, elektronik, alatan rumah dan banyak lagi.

Tetapi pernah tak anda terfikir mengapa strategi pemasaran ini semakin popular walaupun individu tidak tahu barangan yang bakal diterima?

#1. Cetuskan Rasa Teruja

Dari segi psikologi, blind box ini membuatkan seseorang itu rasa teruja bagi menantikan apa yang akan diterima sewaktu membuka kotak.

Rasa tidak tahu itu sekaligus menyebabkan mereka tidak sabar untuk melihat isi dalam kotak berkenaan. Saat kotak itu dibuka dan nampak sama ada dapat item diidamkan ataupun tidak, di situlah datangnya keseronokan sebenar membeli blind box.

Sumber: Chus.vn

#2. Mahu Kumpul Setiap Koleksi Yang Ada

Ramai pengguna sukar menahan diri daripada terus membeli blind box kerana mahu mengumpul koleksi penuh bagi setiap edisi blind box yang dipasarkan. Rasa ingin ‘berebut’ itu antara faktor mengapa pembeli mendapatkannya berulang kali dan semakin ketagih dengannya.

#3. Harga Yang Berpatutan

Berbanding yang dijual oleh reseller, harga bagi setiap blind box dikeluarkan sendiri oleh jenama adalah lebih berpatutan. Perkara ini yang membuatkan peminat blind box tidak berkira untuk melaburkan duit mereka.

Sumber: Confirm Good

#4. Tingkatkan Engagement Media Sosial

Buat golongan content creator (pencipta kandungan), mengambil tahu trend-trend terkini adalah keutamaan mereka khususnya apabila mahu menaikkan nama dan juga engagement.

Oleh disebabkan blind box mendapat tumpuan ramai sehingga ke hari ini, ada content creator yang sanggup membeli kesemua set blind box agar video unboxing mereka mendapat tontonan (views) tinggi.

#5. FOMO

Akhir sekali adalah kerana sikap FOMO (fear of missing out). Segelintir individu tidak mahu terlepas dengan setiap perkara popular yang berlaku di kalangan masyarakat.

Dalam konteks blind box, mereka terdorong untuk turut serta membeli kerana tidak mahu ketinggalan mengikuti trend semasa atau edisi terhad yang menjadi rebutan ramai.

Bagi pandangan penulis, blind box juga disukai ramai disebabkan minat terhadap edisi koleksi itu. Apabila sudah meminati sesuatu, memang segelintir individu sanggup berbelanja meskipun harga mahal.

Jabatan Mufti Negeri Selangor Perjelas Hukum Beli Blind Box

Sebelum ini, hukum membeli blind box menjadi persoalan ramai di media sosial. Ada yang berpendapat bahawa ia adalah haram memandangkan setiap corak barangan mempunyai harga jualan semula yang berbeza.

Namun menurut Jabatan Mufti Negeri Selangor, syarat dalam jual beli adalah konsep suka sama suka atau saling meredai antara pembeli dan penjual.

Sumber: Makoto Japan Market

Walaupun bentuk barangan di dalam blind box tidak diketahui dan sekadar dianggar (berdasarkan berat, bunyi dan lain-lain), namun pembeli telah reda dengan pembelian tersebut sebaik membuat bayaran.

Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa hukum membeli blind box boleh menjadi harus jika hanya ketidakpastian kecil, pembeli reda, dan ia tidak membawa kepada kemudaratan dan perselisihan.

