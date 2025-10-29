Adakah Kanak-Kanak Bukan Islam Yang Meninggal Sebelum Baligh Masuk Ke Syurga? Ini Pendapat Para Ulama

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dalam agama Islam, kanak-kanak mumayyiz dan yang masih belum baligh tidak akan dicatat amalan dan dosa mereka.

Malah jika meninggal dunia sebelum mencapai usia baligh, mereka tidak akan dihisab dan terus dimasukkan ke syurga dengan gelaran Da’amis syurga (ahli syurga yang kecil).

Tetapi bagaimana pula dengan bayi dan kanak-kanak yang dilahirkan oleh pasangan bukan beragama Islam?

Ulama Berbeza Pendapat Tentang Status Kanak-Kanak Bukan Islam Yang Meninggal Sebelum Baligh

Berdasarkan penerangan oleh bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, terdapat beberapa pandangan ulama dalam isu ini.

Namun beliau lebih cenderung kepada pendapat bahawa kanak-kanak dari keluarga bukan Islam yang meninggal dunia sebelum baligh akan terus dimasukkan ke dalam syurga.

#1. Terus Dimasukkan Ke Dalam Syurga

Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub R.A, antara lain menyebut sabda Rasulullah SAW:

Maksudnya: “…Adapun lelaki yang tinggi di dalam Raudhah (taman syurga) itu, ialah Ibrahim SAW. Adapun anak-anak yang ada di sekelilingnya adalah setiap anak-anak yang dilahirkan yang mati di atas fitrah (yakni Islam dan dimasukkan ke dalam syurga). Lalu sebahagian orang Islam bertanya “Wahai Rasulullah, adakah ianya termasuk kanak-kanak orang musyrikin?” Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Termasuk anak-anak orang musyrikin…”

Riwayat al-Bukhari (7047)

Imam al-Nawawi turut memegang pandangan ini dan berkata ia adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat 15 Surah al-Isra’, yakni:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Maksudnya: “Dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah).”

Katanya ini juga bertepatan dengan nukilan al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fath al-Bari, “Sekiranya tidak diazab mereka yang berakal kerana keadaan mereka yang tidak sampai seruan dakwah, maka tidak diazab orang yang tidak berakal adalah lebih utama.”

Ini juga pandangan yang dipegang oleh pendakwah terkenal Ustaz Azhar Idrus, yang menyatakannya sebagai pendapat paling sahih.

Katanya ini kerana kanak-anak bukan Islam yang mati sebelum baligh tidak dihukum sebagai kafir sebelum mencapai umur baligh.

Ini adalah menurut Syeikh Al-Bujairimi di dalam Kitab Hasyiah Al-Bujairimi ‘ala Al-Khatib:

Maksudnya: “Hukum anak-anak orang kafir apabila mati mereka itu dan tidak melafazkan kalimah Islam ada berlaku khilaf. Dan pendapat yang paling sahih ialah mereka masuk ke dalam syurga kerana sungguhnya sekelian anak yang dilahirkan itu atas keadaan suci. Maka hukum mereka di dalam dunia sama seperti orang-orang kafir yaitu tidak disembahyangkan atas mayat mereka dan tidak ditanam pada tanah perkuburan Islam dan hukum mereka di akhirat adalah seperti hukum orang Islam sebagaimana yang telah lalu.”

#2. Diuji Di Akhirat & Dimasukkan Ke Syurga Jika Taat

Seperti mana kita diuji di dunia, terdapat juga pendapat bahawa kanak-kanak bukan Islam yang masih belum baligh akan diuji di akhirat.

Ini adalah seperti ujian yang dikenakan terhadap ahli fatrah, iaitu mereka yang tidak menerima seruan dakwah sewaktu hidup di dunia.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim, salah satu pendapat berkata kanak-kanak kecil bukan Islam akan diuji di sebuah dataran pada hari kiamat.

Mereka kemudiannya akan dikirim seorang utusan. Jika taat mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala yang sebaliknya dimasukkan ke neraka.

#3. Menjadi Pembantu Kepada Penghuni Syurga

Di samping itu, terdapat juga hadis yang menyatakan bahawa kanak-kanak bukan Islam yang meninggal sebelum baligh akan menjadi pembantu kepada penghuni syurga.

Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabarani (5514) dan al-Bazzar (7466):

أطفالُ المُشرِكينَ خَدَمُ أهلِ الجنَّةِ

Maksudnya: “Kanak-kanak daripada orang-orang musyrikin adalah pembantu kepada penghuni syurga.”

#4. Ulama Tawaqquf Dengan Berkata Hanya Allah SWT Yang Mengetahuinya

Yang terakhir, terdapat juga ulama yang memilih untuk tawaqquf dan berpendapat bahawa perkara itu hanya diketahui oleh Allah SWT, seperti dalam hadis daripada Ibn Abbas R.A., beliau berkata:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

Maksudnya: “Rasulullah SAW ditanya berkenaan anak-anak orang musyrikin, lalu Baginda menjawab: “Allah lebih mengetahui, apa yang mereka kerjakan.”

Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah R.A pula, beliau berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

Maksudnya: “Rasulullah SAW ditanya berkenaan keturunan orang musyrikin, lalu Baginda menjawab: “Allah lebih mengetahui, apa yang mereka lakukan.”

Kanak-Kanak Di Akhirat Tidak Dapat Beri Syafaat Kepada Ibu Ayah Kafir

Oleh yang demikian jelaslah terdapat pandangan berbeza mengenai status kanak-kanak yang dilahirkan oleh pasangan bukan beragama Islam dan meninggal dunia sebelum baligh di akhirat kelak.

Namun Dr Zulkifli dan UAI memegang pandangan bahawa mereka akan terus dimasukkan ke syurga.

Bagi orang Islam juga, kanak-kanak yang meninggal dunia sebelum baligh akan menarik tangan kedua ibu ayah untuk masuk ke syurga dan memberi syafaat kepada mereka dengan izin Allah SWT.

Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim (2435), Abu Hassan RA berkata:

Maksudnya: “Aku bertanya kepada Abu Hurairah tentang keadaan dua anakku kecilku yang telah meninggal dunia, “Boleh tidak engkau menyampaikan kepadaku satu hadis daripada Rasulullah SAW yang boleh memujuk jiwa-jiwa kami kerana kematian ini?”

Abu Hurairah kemudiannya menjawab, “Boleh, anak-anak mereka ialah Da’amis Syurga. Salah seorang daripada mereka menemui ayah mereka, atau ibu bapa, lalu menarik bajunya, atau menarik tangannya, seperti aku menarik hujung jahitan bajumu ini. Anak itu tidak akan melepaskannya sehingga Allah memasukkannya dan ibu bapanya ke syurga.”

Namun menurut UAI, kanak-kanak bukan beragama Islam tidak boleh membawa ibu ayah yang kafir ke syurga memandangkan mereka akan kekal di neraka selama-lamanya.

