Timor-Leste Rasmi Jadi Negara Anggota ASEAN, Ini Sejarahnya

Malaysia pada tahun ini merupakan tuan rumah bagi Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang berlangsung dari 26 ke 28 Oktober 2026.

Dalam tempoh ini, kesemua pemimpin negara anggota Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah hadir ke dalam negara bagi menyertai beberapa siri perbincangan.

Sidang kemuncak ini turut dihadiri oleh beberapa pemimpin negara lain termasuk Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi dan Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão.

Timor-Leste Jadi Negara Anggota ASEAN Ke-11 Secara Rasmi

Semalam (26 Oktober), Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 mencatatkan detik yang amat bersejarah apabila Timor-Leste secara rasminya menjadi negara ahli ASEAN yang ke-11 setelah lebih 23 tahun mengecapi kemerdekaan pada tahun 2002.

Dengan kemasukan negara itu ke dalam ASEAN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia dapat mengukuhkan perkongsian semangat serantau serta masa hadapan negara anggota blok berkenaan.

“Kemasukan Timor-Leste melengkapkan keluarga ASEAN – mengukuhkan lagi masa hadapan bersama bersama dan hubungan kekeluargaan serantau. Dalam komuniti ini, pembangunan serta autonomi strategik Timor-Leste akan menerima sokongan padu dan berterusan,” ujar beliau.

Antara memori yang dirakamkan ketika itu adalah apabila bendera Timor-Leste turut sama-sama dikibarkan di samping bendera ahli-ahli negara lain di atas pentas Sidang Kemuncak ASEAN ke-47.

Timor-Leste Perlu Capai Kesediaan Ekonomi Sebelum Diterima Sebagai Ahli ASEAN

Kemasukan Timor-Leste ke dalam ASEAN tidak datang dengan mudah. Negara kecil itu telah menyatakan hasrat untuk menyertai ASEAN selepas kemerdekaannya dengan permohonan rasmi dibuat pada 2011.

Pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 pada 2022 di Phnom Penh, Kemboja, negara itu diterima secara prinsip dan menerima status pemerhati yang membolehkannya menyertai mesyuarat ASEAN sebagai persediaan bagi keanggotaan penuh.

Walaupun Indonesia telah sejak mula menyokong keanggotaan Timor-Leste, namun segala polisi yang dikeluarkan perlulah mencapai persetujuan konsensus semua ahli sedia ada.

Penerimaan Timor-Leste sebagai negara anggota ASEAN juga berdepan beberapa cabaran apabila tidak diberi secara serta-merta atas beberapa alasan termasuk Kesediaan Ekonomi dan Kapasiti Institusi.

Singapura secara khususnya tidak mahu memberi persetujuan itu dengan kerisauan bahawa Timor-Leste akan mengganggu usaha ASEAN dalam mencapai integrasi ekonomi.

Ini adalah kerana keadaan ekonomi negara itu yang bergantung kepada bantuan asing dengan sumber utama pendapatan daripada eksport minyak dan gas yang dilihat semakin berkurangan.

Negara Ahli Perlu Buat Bayaran Sumbangan Tahunan Sekitar RM10.55 Juta

Dalam masa sama, timbul juga kebimbangan bahawa negara demokratik baharu itu akan terbeban dengan komitmen sebagai anggota ASEAN.

Untuk info, ahli-ahli negara perlu membuat bayaran sumbangan sekitar USD 2.5 juta (RM10.55 juta) kepada ASEAN setiap tahun. Jumlah ini belum termasuk sumbangan wajib terhadap beberapa entiti dan dana ASEAN lain.

Ini juga akan menjadi beban buat ahli-ahli negara lain yang secara etikanya perlu membantu Timor-Leste sekiranya ia tidak berkemampuan.

Timor-Leste Pernah Menjadi Wilayah Jajahan Portugis

Dengan kemasukan Timor-Leste, ia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang berbahasa Portugis.

Ini kerana negara itu yang dahulunya digelar sebagai Kepulauan Timor merupakan jajahan Portugis sejak abad ke-16 apabila didatangi paderi Portugis Dominican.

Pada 1651, Belanda yang menjajah Indonesia juga telah menduduki Kupang di bahagian barat Timor, sekaligus memecahkan negara itu kepada Timor East (kini Timor-Leste) dan Timor West.

Malah kedudukan Kepulauan Timor yang strategik turut menjadikannya kawasan jajahan Australia dan Belanda ketika Perang Dunia ke-2.

Timor-Leste Umum Kemerdekaan Pertama Pada 1975, Namun Ditentang Indonesia

Namun apabila Indonesia antara 1945 hingga Jun 1974 mengesahkan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bahawa ia tidak mempunyai niat untuk menjadikan Timor-Leste sebagai wilayahnya, ia telah diiktiraf sebagai mempunyai hak untuk merdeka.

Oleh yang demikian, Revolutionary Front for an Independent East Timor (FRETILIN) bersama-sama Presiden ketika itu Xavier do Amaral, telah mengumumkan kemerdekaan Timor-Leste pada 28 November 1975.

Ia bagaimanapun ditentang oleh Indonesia yang menggangap Timor-Leste sebagai dipimpin kerajaan komunis ketika itu.

Dengan alasan melindungi warganegaranya di Timor, Indonesia telah menyerang dan menjajah Timor-Leste sebelum mengumumnya sebagai wilayah yang ke-27 dengan nama Timor Timur.

Perang saudara yang berlaku ini telah menyebabkan sehingga satu pertiga penduduk Timor-Leste, iaitu lebih 250,000 terkorban.

Majoriti Penduduk Timor-Leste Mahu Kemerdekaan Sendiri

Pada 1999, satu referendum yang dijalankan mendapati majoriti penduduk Timor-Leste mahukan kemerdekaan sendiri dan menolak autonomi Indonesia.

Militia pro-Indonesia menentang perkara ini yang meneruskan pembunuhan sementara disokong ahli-ahli tentera Indonesia yang turut tidak berpuas hati dengan dapatan referendum itu.

Namun dengan kedatangan kumpulan ketenteraan antarabangsa yang membawa misi keamanan, kumpulan militia itu berjaya dihentikan dan proses transisi bagi pembinaan semula Timor-Leste turut disokong.

Pada 20 Mei 2022, Timor-Leste akhirnya menggapai kemerdekaan penuh dari Indonesia, hari yang dikenali juga sebagai ‘Restoration of Independence Day’.

