“Seram Tengok” – Ramai Bimbang Lihat Pakcik Santai Bawa Skuter Elektrik Di MRR2

Mengetahui dan ambil maklum tentang undang-undang jalan raya adalah tanggungjawab setiap individu khususnya buat mereka yang selalu membawa kenderaan di lokasi sibuk. Pun begitu, masih ada segelintir yang cuai dan tidak mengambil berat mengenai peraturan asas.

Seperti pada Oktober 2024, lapan lelaki mendapat perhatian ramai selepas selamba menunggang skuter elektrik di atas jalan raya dipercayai sekitar Taman Maluri, Kuala Lumpur.

Aksi tersebut bukan sahaja berisiko membawa padah kepada diri sendiri malah boleh mengundang perkara buruk berlaku kepada pengguna jalan raya yang lain.

Pakcik Bawa Skuter Elektrik Di Lorong Kanan MRR2

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads (@_amirulizat) menyaksikan situasi Lebuhraya Lingkaran Tengah 2 (MRR2) yang sibuk dari arah Gombak ke Ulu Klang.

Menerusi video perkongsian, kelihatan seorang lelaki sedang menunggang motosikalnya di lorong kanan jalan berkenaan.

Namun apa yang mengundang perhatian adalah ia bukanlah motosikal biasa tetapi e-skuter yang jelas tidak boleh dibawa di kawasan lebuh raya.

Lebih mencuri tumpuan pakcik itu membawa skuter elektrik itu dengan kelajuan rendah dan santai untuk menuju ke destinasi.

Perkongsian pakcik yang memandu skuter tiga roda itu kemudiannya mendapat perhatian ramai selepas dimuat naik semula di laman Facebook Asal Gombak 2.0

“Aduh bahayanya, risau bila tengok orang tua naik motor elektrik sampai ke tengah jalan di MRR2 Lingkaran Karak ni. Dah lah cuaca hujan pula tu.

“Mungkin keluarga dia pun terlepas pandang, kita doakan yang baik-baik je la,” kata pengendali akaun di ruangan kapsyen.

Ramai Bimbang Lihat Pakcik Bawa Skuter Elektrik Untuk Perjalanan Jauh

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai dilihat memberikan pelbagai reaksi tentang video pakcik yang menunggang skuter elektrik di tengah lebuh raya.

“Semalam nampak pakcik ni dekat Sri Gombak. Risau tengok duduk tengah-tengah jalan. Kita pula kena ikut belakang dia. Terlepas sampai ke sana pula (MRR2),” kata seorang netizen.

“Ada roadtax ke motor elektrik macam ni? Boleh bawa dekat jalan besar ke? Aduhai seram tengok. Moga ada ahli keluarga pakcik ni cakna,” tambah seorang lagi pengguna Facebook.

Malah ada yang berkata penggunaan motosikal mikromobiliti di tempat tidak sepatutnya sudah pun semakin berleluasa di kalangan masyarakat.

“Benda ni semakin berleluasa tanpa pantauan dah. Pihak berkuasa mana? Tanpa memikirkan keselamatan dan bahaya mendatang. Mereka semakin berani. Jadi apa-apa nanti kita yang ada lesen dan roadtax ni yang akan dipersalahkan. Bukan sekali dua nampak, malah ada yang berani bawa anak kecil,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, seorang individu yang mendakwa pernah terjumpa dengan lelaki berkenaan turut mempersoalkan sama ada anak-anak memantau pakcik terbabit.

“Aku pernah nampak pakcik ni pakai jubah gaya macam balik dari masjid dekat TBS (Bandar Tasik Selatan). Tak akan la dari sana dia boleh sampai sini. Mana anak-anak dia? Tak tengok mak bapak dia ke?

“Kenapa biarkan bapak bersendirian dah tahu mereka dah tua. Itu yang masyarakat pandang. Tolong la kepada ahli keluarga, jaga baik-baik. Kita risau, jadi susah untuk pengguna jalan raya lain,” kata lelaki tersebut.

Sumber: Facebook Asal Gombak 2.0

Bawa Kenderaan Mikromobiliti Atas Jalan Raya Boleh Dikenakan Saman Hingga RM1,000

Kementerian Pengangkutan sebelum ini telah menetapkan larangan penggunaan kenderaan jenis mikromobiliti membabitkan tiga kategori di atas jalan raya.

Larangan itu dibuat menerusi pewartaan Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan (Larangan Penggunaan Mikromobiliti Tertentu) 2021 (Kaedah) yang sudah berkuat kuasa pada 17 Disember 2021.

Tiga kategori itu termasuk moped, Personal Mobiliti Devices (PMD) iaitu skuter berkuasa elektrik, kuasa enjin pembakaran dalaman atau pun kuasa manusia yang mempunyai kelajuan maksimum 50 kilometer sejam serta Personal Mobiliti Aids (PMA).

Individu yang didapati bersalah boleh didenda sehingga RM1,000 atau dipenjara maksimum tiga bulan, atau kedua-duanya.

