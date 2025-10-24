“Nampak Mustahil Tapi Allah SWT Jemput” – Ramai Terharu Lihat Golongan OKU Buta Tunai Umrah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah adalah impian sebilangan besar umat Islam dalam mendirikan ibadah umrah mahupun haji.

Saat melihat Kaabah berdiri megah di depan mata, timbul rasa kerdil dan terharu yang akan membuatkan segelintir Muslim mengalirkan air mata gembira.

Namun buat individu kurang upaya (OKU) penglihatan, walaupun mereka tidak dapat melihat Kaabah, mereka tetap dapat merasakan nikmat ketika menunaikan ibadah tersebut.

Jemaah OKU Buta Dari PERTIS Jalankan Ibadah Umrah

Itulah yang dikongsikan menerusi satu hantaran di TikTok (@andalusia_travel) oleh syarikat perkhidmatan pakej umrah dan haji, Andalusia Travel & Tours.

Difahamkan syarikat itu telah membawa golongan OKU penglihatan dari Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS) bagi menjalankan ibadah umrah.

“Dapat rasakan tak? Jemaah sekalian, kita semua depan Kaabah. Kita dah sampai depan Kaabah,” kata mutawif yang mengetuai kumpulan itu.

Sebelum memulakan ibadah umrah, mutawif tersebut mengetuai doa yang meminta agar ibadah mereka diterima dan segara urusan dipermudahkan.

Mutawif Bimbing & Wanita Bantu Beri Laluan Buat Jemaah OKU Buta

Bagi membimbing mereka di Tanah Haram, mutawif telah memegang tongkat dua jemaah di hadapan, manakala jemaah di belakang saling memegang bahu satu sama lain.

Kelihatan juga seorang wanita yang bukan warga Malaysia turut membantu agar orang ramai memberi laluan buat kumpulan OKU itu.

Mereka juga berkesempatan menjalankan solat berjemaah bersama-sama di hadapan Kaabah.

“Bagi insan yang celik, video ini adalah bukti ibadah umrah yang telah disempurnakan, namun bagi tetamu Allah yang istimewa dari PERTIS ini, kenangan ini pasti diabadikan dalam sanubari mereka dan bakal ditayangkan semula di hadapan yang Maha Pencipta di akhirat kelak,” tertulis pada bahagian kapsyen.

Video itu telah mencecah 1.7 juta tontonan dengan lebih 275,400 tanda suka setakat artikel ini ditulis.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Terharu Lihat Jemaah OKU Buta Lakukan Umrah

Menjenguk ke ruangan komen, rata-rata individu berasa terharu melihat golongan OKU itu melakukan ibadah umrah di walaupun tidak dapat melihat Kaabah.

Malah ada yang percaya mungkin ada di antara kumpulan itu yang berdoa agar dikurniakan nikmat penglihatan.

“Mengalir air mata melihat video ni, mereka tidak dapat melihat Kaabah yang tersergam depan mereka. Tapi mata hati mereka dapat merasakannya,” kata seorang individu.

Beberapa individu turut berkata bahawa walaupun serba kekurangan, mereka masih dapat mengerjakan ibadah itu kerana dijemput menjadi tetamu oleh Allah SWT.

“Ada dengar ceramah ustaz cakap, orang yang pergi umrah dan haji adalah orang yang banyak buat kebaikan sampai Allah SWT jemput,” kata seorang pengguna media sosial.

“Walaupun nampak tak mungkin, nampak mustahil sebab kekurangan diri, tapi sebab Allah SWT jemput semua sampai,” ujar seorang lagi.

Di samping itu, segelintir warganet mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada mutawif yang membimbing kumpulan OKU itu dalam melakukan tawaf di sekeliling Kaabah.

Sumber: TikTok

Hukum Golongan OKU Buta Tunaikan Ibadah Haji

Melihat golongan OKU penglihatan berada di tanah suci, mungkin menimbulkan persoalan sama ada mereka wajib melakukan ibadah haji.

Berdasarkan penerangan oleh bekas Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri, individu buta yang memenuhi syarat wajib haji masih wajib menunaikan ibadah itu.

Memetik Resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali ke-30, orang buta wajib menunaikan haji sekiranya mereka berkemampuan. Ini berdasarkan pandangan jumhur fuqaha’ selain Hanafi.

Namun mereka wajib ditemani oleh seorang pembimbing, seperti mutawif di atas, untuk membantu mereka ketika melakukan ibadah.

Pun begitu, sekiranya mereka tidak dapat mencari pembimbing sukarela atau tidak mampu membayar perkhidmatan pembimbing berbayar, kewajipan haji akan tergugur daripadanya.

