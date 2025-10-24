“Hormat Masa & Usaha” – Wanita Tak Setuju Majikan ‘Ghosting’ Calon Kerja Lepas Selesai Interview

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Memohon pekerjaan pada masa kini bukanlah satu perkara yang mudah lebih-lebih lagi jika anda menyasarkan industri yang selari dengan bidang diceburi semasa di peringkat pengajian tinggi.

Hal ini kerana terlalu ramai pesaing di pasaran kerja sekarang. Ramai juga individu yang berusaha bermacam-macam cara, namun tiada satu panggilan pun diterima daripada majikan syarikat atau rekruter.

Ia bukan sahaja memenatkan tetapi juga boleh menjatuhkan semangat calon kerja untuk memohon di tempat lain.

via GIPHY

Baca Artikel Berkaitan: “Ada Plan Nak Mengandung Tak?” – Ramai Wanita Tak Puas Hati Sering Alami Diskriminasi Ketika Mohon Kerja

Baca Artikel Berkaitan: “Proper Greeting Pun Tak Ada” – Cara Individu Ini Mohon Kerja Di E-mel Buat Ramai Stres

Baca Artikel Berkaitan: Malu Jadi Penganggur? Syarikat Di China Tawar Servis ‘Pura-pura Kerja’, Siap Ada Pejabat Sendiri

Ramai Calon Tertunggu-tunggu Selepas Selesai Interview Kerja

Baru-baru ini, seorang copywriter dikenali sebagai Siti Rohani menerusi hantaran di LinkedIn berkongsi tentang cabaran dilalui oleh sesetengah individu yang sedang mencari pekerjaan.

Jelasnya, ramai yang tidak mendapat sebarang maklum balas selepas selesai temu duga bersama majikan di syarikat yang dipohon. Menurut Siti, calon mengambil masa yang lama dan pelbagai usaha dilakukan untuk akhirnya dipanggil ke peringkat temu duga.

Namun banyak juga yang berakhir dengan ‘ghosting’ yang mana majikan atau recruiter berhenti berhubung dengan calon tanpa memberi sebarang jawapan sama ada mereka diterima atau ditolak.

Ini termasuklah di mana individu tidak menerima panggilan mahupun e-mel atau pun apa-apa penjelasan.

Sumber: Freepik

Sesetengah Majikan Atau Rekruter Beri Harapan Kepada Calon Ketika Interview

Lebih membuatkan ramai berasa hampa dan terkilan apabila majikan telah memberi harapan seolah-olah mereka bakal diterima sebagai pekerja.

“Cari kerja pun dah cukup susah isi borang panjang, temu duga banyak kali, tunggu berminggu-minggu untuk jawapan dan akhirnya? Tak dengar apa-apa. Kawan rapat saya baru je kena benda ni. Dah sampai pusingan akhir, dapat maklum balas yang baik, siap macam ada harapan nak dapat kerja tu.

“Tiba-tiba senyap. Setiap hari dia asyik semak e-mel, fikir balik apa yang dia cakap masa temu duga. Salah ke dia cakap apa-apa? Atau orang lain yang dapat? Dia tak kan tahu sebab tak ada siapa pun beritahu,” katanya.

Beri Maklum Balas Temu Duga Untuk Tunjuk Profesionalisme

Pada pandangan Siti, isu utama bukanlah tentang tidak diterima untuk sesuatu posisi, sebaliknya ia tentang rasa hormat terhadap calon yang sudah banyak meluangkan masa mereka.

“Calon dah luang masa untuk buat persediaan, buat kajian, dan datang dengan harapan. Jadi paling kurang pun, pihak majikan boleh hantar mesej ringkas macam, ‘Terima kasih atas masa anda. Kami telah memilih calon lain’,” jelas Siti.

Malah dia menegaskan ayat ringkas itu sepatutnya mengambil masa yang singkat sahaja untuk dihantar. Namun ayat berdurasi lebih kurang 10 saat untuk ditaip itu mencerminkan empati, kejujuran dan juga profesionalisme dari pihak majikan.

Dia dalam masa berharap agar perbuatan ghosting ini tidak menjadi norma khususnya kepada individu yang selesai temu duga.

Tempoh Cari Kerja Yang Lama Boleh Membuatkan Individu Tertekan

Memang tidak dapat dinafikan individu boleh stres dan tertekan akibat mencari pekerjaan dalam tempoh masa yang lama. Lebih-lebih lagi jika melihat rakan sebaya lain sudah melangkah jauh ke hadapan walhal mereka masih di posisi yang sama tanpa hala tuju.

Seorang graduan sebelum ini berkata, dia sukar mendapatkan pekerjaan kerana kebanyakan syarikat memerlukan seseorang yang mempunyai pengalaman.

Sumber: Freepik

Baca Artikel Berkaitan: HR Tetapkan Syarat Perlu Ada Pengalaman Kerja Untuk Peringkat Entry-Level Jadi Perdebatan Netizen

Baca Artikel Berkaitan: Lelaki Ini Ajar Cara Tulis Resume Jika Tiada Pengalaman Kerja. Senang Je!

Apa Yang Calon Boleh Buat Jika Tak Dapat Respon Dari Rekruter Selepas Interiew?

Sebagai calon kerja, anda boleh melakukan kaedah ini untuk menunjukkan kepada majikan bahawa anda betul-betul minat dengan jawatan tersebut. Langkahnya adalah dengan menghantar e-mel susulan (follow up email).

Kebaikan utama follow up email adalah ia mengingatkan majikan yang berkemungkinan terlupa selepas menemu duga ramai calon sebelum ini.

Sumber: Pexels

E-mel ini dalam masa sama membantu membina hubungan profesional dan tanggapan baik kepada calon majikan.

Menurut Maukerja, waktu terbaik untuk menghantar e-mel susulan adalah dalam tempoh 24-48 jam.

Namun sekiranya majikan telah memberitahu masa yang akan diambil untuk menghubungi anda semula, lebih baik untuk menghantar e-mel berkenaan selepas itu.

Baca Artikel Berkaitan: Lelaki Ini Kongsi Jawapan Untuk ‘Tackle’ Majikan Ketika Temuduga Kerja

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.