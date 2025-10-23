“Mesti Dia Tak Sempat Makan” – Kerja Hingga 11 Malam, Tuan Rumah Dipuji Offer Laksa Penang Buat Abang J&T

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dalam kesibukan bekerja, sesetengah individu terpaksa mengorbankan waktu rehat dan makan mereka. Kadangkala, sehinggakan tidar sedar masa sudah berlalu dengan begitu pantas.

Bukan sengaja, tetapi masa sahaja mencemburui. Malah ada yang hanya sempat makan sekali sahaja sehari kerana jadual dan rutin harian terlampau padat.

Namun disebabkan tanggungjawab hakiki, mereka gigihkan diri untuk terus melaksanakan tugas demi mencari rezeki halal.

Baca Artikel Berkaitan: ‘Slow Living’ Makin Popular Di Kalangan Anak Muda, Ini Tips Realisasi Gaya Hidup Itu

Staf J&T Dipelawa Makan Ketika Hantar Parcel Tengah Malam

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@cikguaincomey) apabila seorang guru dikenali sebagai Cikgu Ain berkongsi satu momen menyentuh hati yang berlaku di rumahnya.

Menerusi video perkongsian, kelihatan seorang penghantar barangan (kurier) dari syarikat J&T Express masih bertugas meskipun sudah lewat malam. Pun begitu, dia berusaha keras menyelesaikan kerjanya bagi menghantar parcel ke rumah pembeli.

Prihatin dengan staf J&T yang berkemungkinan belum sempat mengalas perut lagi, keluarga Cikgu Ain mempelawanya untuk makan malam di rumah.

“Pukul 11 malam, adik J&T datang hantar barang. Rezeki dapat makan Laksa Penang dengan ayam bakar.

“Hari tu umi kata dah jamu adik ni makan pulut durian. Kerja la dik, janji halal. Tak kira siang atau malam tanggungjawab kena laksanakan,” kata guru itu.

Tuan Rumah Ramah Mesra Dengan Staf J&T

Dalam video sama, kelihatan seorang nenek turut berbual bersama staf tersebut sambil menemaninya makan di tangga depan rumah. Alhamdulillah, nampak berselera lelaki itu menikmati sepinggan Laksa Penang yang dihidangkan.

“Rezeki adik J&T ni hantar barang pos (parcel) tengah-tengah malam,” kata Cikgu Ain lagi di ruangan kapsyen.

Tonton video penuh [DI SINI].

Baca Artikel Berkaitan: “Boleh Saya Bayar Esok?” – Peniaga Baik Hati Belanja Pelanggan Makan Lepas Beritahu Dia Tiada Kerja

Baca Artikel Berkaitan: “Ramai Yang Buang Je” – Peniaga Dipuji Sedekah Nasi Beriani Extra Buat Pengunjung Bazar Ramadan

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Keluarga Hidang Makanan Buat Staf J&T

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai memuji Cikgu Ain sekeluarga kerana sudi menjamu tetamu makan walaupun sudah lewat malam.

“Terima kasih tuan rumah. Semoga Allah gandakan rezeki sebab raikan anak kerja J&T. Sebab anak saya pun kerja separuh masa J&T. Kadangkala anak mengadu penat. Tak sempat makan, barang banyak,” kata seorang pengguna TikTok.

“Suami kerja ni (penghantar barang) kata memang kena tahan lapar. Tak sempat nak makan, lepas balik kerja baru jumpa makanan. Semoga keluarga ni dimurahkan rezeki. Amin,” tambah seorang lagi wanita.

Malah ramai juga meluahkan rasa sebak melihat pekerja yang gigih mencari rezeki tidak kira waktu.

“Struggle adik ni pukul 11 malam hantar parcel lagi. Saya paling lewat pun pukul 7 dah rasa penat sangat,” ujar seorang netizen.

Sementara itu, segelintir individu berkata mereka turut melakukan perkara sama iaitu menyediakan makanan dan minuman buat penghantar barang yang singgah ke rumah.

“Saya dan keluarga semua sediakan roti dan air kotak tak kira dia kurier, posmen atau pun yang datang periksa bil api. Mesti kami bagi walaupun tak banyak. Sekurang-kurangnya kita mampu berkongsi rezeki sesama kita,” kata seorang lelaki.

Sumber: TikTok (@cikguaincomey)

Warga Emas Beri Air Sejuk Kepada Pekerja Kurier

Sebenarnya daripada dulu lagi, masyarakat Malaysia dikenali dengan sikap mereka yang baik hati dan sentiasa bertimbang rasa antara satu sama lain. Sebelum ini, seorang wanita warga emas mendapat perhatian warganet kerana menyantuni pekerja kurier di hadapan rumahnya.

Menerusi video tular, kelihatan wanta itu menghulurkan secawan air kepada pekerja tersebut untuk menghilangkan rasa dahaganya.

Lebih mengharukan, warga emas berkenaan turut memberi sebuah botol air kosong sebagai bekal sepanjang bekerja.

Sumber: (TikTok @roslina.rozman)

Baca Artikel Berkaitan: Siap Beri Air Kosong Untuk Bekal, Ramai Kagum Lihat Keperibadian Aunty Bagi Air Minuman Kepada Pekerja Kurier [Video]

Baca Artikel Berkaitan: Ramai Terkejut Lihat Sekolah Beri Makanan Percuma Untuk Calon SPM

Baca Artikel Berkaitan: “Sebab Ni Nak Kaya” – Sekumpulan Individu Sedekah Makan Buat Gelandangan Raih Pujian

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.