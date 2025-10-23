Farah Lee Gesa Ibu Ayah Amalkan ‘Prophetic Parenting’, Tak Boleh Pukul Atau Rotan Anak

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ketika membaca laporan media atau menonton video viral di media sosial, tidak dapat dinafikan lagi bahawa banyak masalah akhlak yang berlaku membabitkan kanak-kanak pada zaman moden ini.

Situasi ini sehingga menyebabkan orang ramai merasakan pentingnya untuk mengembalikan hukuman fizikal terhadap kanak-kanak yang bermasalah, termasuklah di sekolah.

Salah satunya adalah hukuman rotan yang suatu masa dahulu menjadi kaedah utama yang digunakan.

Baca Artikel Berkaitan: “Letak Rotan Dulu” – Kena Marah Main Dalam Longkang, Ramai Terhibur Anak Letak Syarat Untuk Keluar

Baca Artikel Berkaitan: “Siapa Duduk Bersidai Dia Kena” – Gelagat Nenek Pantau Jemaah Solat Jumaat Guna Rotan Jadi Tumpuan

Farah Lee Tidak Setuju Hukuman Fizikal Dikenakan Ke Atas Kanak-Kanak

Memberi pendapat berkenaan isu ini, pempengaruh dan usahawan Farah Lee, menegaskan bahawa dia menentang sebarang bentuk hukuman fizikal terhadap kanak-kanak.

Sebaliknya dia meminta ibu ayah untuk memahami dan berusaha menghayati amalan Nabi Muhammad SAW dalam membesarkan anak-anak yang digelar sebagai ‘prophetic parenting’.

“Aku ibu yang tegas, tapi aku tak pernah pilih untuk pukul mahupun cubit anak, sebab aku tahu Nabi tak pernah buat dan Nabi sepatutnya jadi rujukan semua orang yang inginkan kebaikan,” katanya.

Dia juga berpendapat bahawa masalah akhlak yang terjadi dalam kalangan kanak-kanak adalah disebabkan kegagalan faktor lain dan bukan kerana mereka tidak lagi dihukum secara fizikal.

Farah yang sering terlibat dengan kanak-kanak juga amat yakin bahawa usaha mengembalikan penggunaan rotan di rumah dan sekolah hanya akan memburukkan generasi akan datang.

Sebaliknya, dia mempercayai kanak-kanak zaman kini kekurangan kebijaksanaan emosi (EQ) dan perlu dididik dengan empati dan kemanusiaan.

Ustaz Jelaskan Anak Lebih 10 Tahun Boleh Dipukul Jika Tidak Solat Selepas Dididik Dalam Persekitaran Yang Baik

Dia yang juga merupakan peserta Global Sumud Flotilla, berkongsi satu hantaran oleh Arba Foundation mengenai pendapat merotan anak dari sudut perspektif agama Islam.

Menurut Ustaz Azlan Shah, apabila berbahas mengenai isu menghukum anak, terdapat segelintir umat Islam yang tidak mengikuti hadis Nabi SAW dengan teliti.

Dia menerangkan bahawa Nabi SAW menganjurkan anak-anak didik solat antara umur 7 ke 10 tahun dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan.

Namun katanya lagi, jika anak-anak masih gagal berbuat demikian setelah melangkau usia 10 tahun dan dalam keadaan persekitaran yang sudah cukup baik, Nabi SAW membenarkan mereka dipukul.

Gambar sekadar hiasan.

Hadis Tidak Sebut Anak Boleh Dipukul Menggunakan Peralatan

Ini adalah bersandarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa Rasulullah SAW bersabda:

مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Maksudnya: “Perintah anak-anak kamu agar mendirikan solat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka (jika mereka tidak mahu melaksanakan solat) ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka.”

Dalam pada itu, Ustaz Azlan menjelaskan bahawa ibu ayah boleh memukul anak-anak, namun perbahasan para ulama menetapkan tiga syarat iaitu:

Tidak boleh meninggalkan bekas.

Tidak boleh menyakitkan.

Tidak boleh dipukul pada bahagian wajah.

“Rasa-rasa pukul dengan rotan ni, boleh ikut tak tiga syarat ni?” soalnya.

Tambahnya lagi, hadis juga tidak menyebut agar anak-anak dipukul menggunakan sebarang peralatan termasuklah rotan.

Nabi Muhammad SAW Tak Pernah Pukul Anak

Mengulas lanjut, Ustaz Azlan berkata terdapat banyak hadis yang dikongsikan oleh para sahabat yang hidup bersama-sama Rasulullah SAW menyatakan bahawa Baginda tidak pernah memukul anak atau wanita sama sekali.

Sehubungan itu, Ustaz Azlan berpendapat bahawa hukuman rotan tidak boleh dijalankan terhadap kanak-kanak.

“Apa logik kalau kita pukul anak, kita anggap lepas tu dia akan jadi baik. Untuk secara pukal membuka pintu ini, saya fikir jauh lebih mudarat daripada manfaat,” katanya.

Dalam pada itu, Ustaz Azlan juga berkongsi harapan agar tiada kanak-kanak yang mempelajari atau mengenali Islam menerusi kekerasan.

Hukuman Rotan Hanya Boleh Dilakukan Oleh Guru Besar & Guru Diberi Kuasa, Murid Perempuan Tidak Boleh Dirotan

Di Malaysia, peruntukan perundangan sedia ada melarang ibu bapa atau orang awam daripada mengenakan hukuman fizikal seperti merotan terhadap kanak-kanak.

Sebaliknya, Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek sebelum ini menegaskan bahawa hanya guru besar atau guru yang diberi kuasa boleh melaksanakan hukuman rotan terhadap murid-murid.

Pun begitu, hukuman rotan tidak boleh dilaksanakan di khalayak ramai dan dilarang dikenakan terhadap murid perempuan.

Hukuman ini juga perlu dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan dan hanya untuk kesalahan berat seperti buli.

Rotan pula hanya dihadkan di tapak tangan atau di punggung yang berlapik dengan pakaian menggunakan rotan yang ringan, dan setiap hukuman perlu direkod.

Gambar sekadar hiasan. (Sumber: MalayMail)

Baca Artikel Berkaitan: Hanya Guru Besar & Guru Diberi Kuasa Boleh Rotan Murid – KPM

Baca Artikel Berkaitan: Apa Hukum Rotan Atau Pukul Anak Hingga Alami Kecederaan? Ini Penjelasan Pejabat Mufti WP

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.