“We’re Closing…” – ZUS Coffee Umum Penutupan Kedai, Pelanggan Setia Mula Rasa Panik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Masyarakat kini sudah sinonim dengan budaya pengambilan secawan kopi atau teh sekurang-kurangnya secawan pada awal pagi. Katanya untuk buatkan mata segar bagi menghadapi hari yang sibuk.

Selepas sesetengah franchais dan jenama kedai kopi yang diboikot susulan peperangan di Palestin, ramai pembeli sudah mula beralih kepada produk tempatan seperti ZUS Coffee.

Jangan kata waktu sarapan sahaja, malah anda boleh lihat pekerja mereka menerima pesanan tanpa henti tidak kira masa khususnya semasa peak hour (waktu puncak). Namun semalam (21 Oktober), ZUS Coffee dalam satu kenyataan telah mengejutkan para pelanggan setia mereka dengan satu pengumuman.

Betul Ke ZUS Coffee Akan Henti Operasi?

ZUS Coffee memaklumkan bahawa mereka akan menghentikan operasi.😔😱 Jenama kopi itu dalam masa sama meminta maaf atas keputusan yang mengejut itu.

ZUS Coffe turut berterima kasih atas jasa baik kesemua pihak yang membawa kepada kejayaan mereka selama ini.

“Setiap satu daripada 999 cawangan kami wujud kerana anda, para Zuristas, pelanggan setia, pasukan hebat dan rakan kongsi kami. Anda semua telah membina jenama ini bersama kami, secawan demi secawan,” memetik ZUS Coffee dalam hantaran di media sosial.

Sumber: The Exchange Asia

ZUS Coffee Hargai Kerja Keras Zurista

Peminat ZUS dekat luar sana mesti sudah tidak senang duduk kan dengar pengumuman ini? Namun usah risau, ZUS Coffee hanya tidak beroperasi selama satu (1) hari sahaja iaitu pada Khamis, 23 Oktober 2025 .

Ia bersempena dengan pembukaan cawangan mereka ke-1,000. Bagi meraikan pencapaian itu, ZUS Coffee memberikan cuti sehari kepada semua pekerja sebagai tanda penghargaan atas dedikasi mereka.

“Namun sebelum kami membuka cawangan ke-1,000, kami ingin bercuti seketika untuk menghargai sejauh mana perjalanan ini telah membawa kami.

“Jadi ya, kami akan tutup! Tapi hanya untuk satu hari sahaja (23 Oktober 2025) bagi meraikan pencapaian cawangan ke-1,000 ini, bersama semua yang menjadikannya kenyataan. Pencapaian ini adalah milik anda semua yang pernah menjadi sebahagian daripada ZUS Coffee,” kata jenama kopi ini dalam kenyataan sama.

Sementara itu, ZUS juga menjanjikan sesuatu yang istimewa buat para pelanggan yang selama ini menyokong kedai kopi berkenaan.

Sumber: Focus Malaysia

Cawangan ZUS Coffee Yang Masih Beroperasi Pada 23 Oktober 2025

Bagaimanapun, masih ada beberapa cawangan seluruh negara yang akan meneruskan operasi iaitu:

Tutup selepas pukul 6:

1 Utama Shopping Centre Hospital Aurelius, Negeri Sembilan Kompleks SOGO, Kuala Lumpur KPJ Ipoh Specialist Hospital Mid Valley Megamall Pavilion Bukit Jalil Plaza Shah Alam Sungei Wang Plaza Sunway Giza Mall Sunway Kluang Mall Sunway Pyramid Sunway Velocity Mall Suria KLCC The Exchange TRX The Mall Mid Valley Southkey ZUS, Coffee Meets Pastry, 1 Utama Shopping Centre Alamanda Shopping Centre

Beroperasi seperti biasa:

Domestic Departure Gate A Terminal 1 KLIA Johor Premium Outlets (Food Court) Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi (Food Garden)

Ingatkan ZUS Berhenti Operasi Sepenuhnya, Ramai Pelanggan Luah Rasa Terkejut

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang meluahkan rasa cuak apabila mengetahui ZUS Coffee akan ditutup.

“Haha aku dah menggelabah baca ZUS tutup. Rupanya sehari je. Fuh,” kata seorang wanita.

“Hampir kena serangan jantung! Baca penutupan je terus ‘What?!’ Rupanya, okay tak apa saya rela sehari tanpa ZUS,” tambah seorang lagi pelanggan.

Malah warganet juga memuji inisiatif ZUS untuk memberikan cuti kepada para pekerja yang sudah bekerja keras selama ini.

“Weh bestnya diorang dapat sehari cuti, jarang berlaku dekat F&B,” ujar seorang pengguna Threads.

Sementara itu, ramai juga menitipkan ucapan tahniah kepada ZUS untuk pencapaian membanggakan tersebut.

“Tahniah untuk cawangan ke-1,000! Selamat bercuti juga untuk staf-staf ZUS dan pihak pengurusan. Jadi majikan yang baik, dan saya akan sentiasa sokong korang,” kata seorang individu.

Sumber: Threads

ZUS Coffee Buka 1,000 Cawangan Dalam Masa 6 Tahun

Selari dengan matlamat Pengasas Bersama merangkap Ketua Pegawai Operasi ZUS Coffee, Venon Tian, impian untuk membuka cawangan ke-1,000 akhirnya direalisasikan menjelang akhir tahun 2025.

Pencapaian membanggakan ini hadir selepas enam tahun sejak jenama kopi tempatan itu ditubuhkan.

Bukan sahaja mengembangkan di Malaysia, ZUS Coffee menyasarkan untuk memasuki pasaran Pakistan dan Maghribi pada separuh pertama 2026 sejajar dengan visi syarikat bagi meluaskan jejaknya di luar ASEAN.

Pada masa ini, ZUS Coffee kekal sebagai rangkaian kopi yang berkembang paling pesat di Asia Tenggara, dengan lebih 900 cawangan dan lebih 6,000 kakitangan di seluruh rantau.

Baca Artikel Berkaitan: ZUS Coffee Dapat Dana RM250 Juta, Luas Pasaran Ke Peringkat Global

Baca Artikel Berkaitan: ZUS Coffee Bakal Dibuka Di Singapura, Cawangan Pertama Di Lapangan Terbang Changi

Baca Artikel Berkaitan: ZUS Coffee Kolaborasi Dengan MAPIM, Beri Bantuan Bekalan Air Di Gaza

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.