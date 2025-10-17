Ibu Terpaksa Bawa Anak-anak Ketika Hantar Makanan, Founder Misi Taja Modal Buka Bisnes Baharu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti yang kita tahu, bukanlah semua di kalangan rakyat hidup serba mewah. Ada yang perlu berusaha lebih siang dan malam demi menjana pendapatan halal serta memastikan segala keperluan asas dipenuhi.

Bagi mencari sesuap nasi, golongan dewasa khususnya ibu dan ayah sanggup melakukan apa sahaja jenis pekerjaan agar keperluan dan kebajikan anak-anak terjaga.

Sebagai contoh, ada segelintir ibu yang terpaksa membawa si kecil bersama ketika waktu bekerja kerana tidak mampu menghantar mereka ke pusat asuhan.

Founder Misi Tawar Staf Bangunkan Semula Perniagaan F&B

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Facebook apabila Founder Misi, Nur Ahmad Faiz Mohd Azmi ‘memberhentikan’ salah seorang stafnya sebagai rider penghantar makanan MISI Food Delivery.

Namun jangan salah sangka, Faiz hanya mahu memberikan peluang yang lebih baik kepada wanita tersebut. Menurut pengasas terbabit, stafnya yang berasal dari Kuala Perlis itu sebenarnya pernah menjalankan bisnes jualan ayam sebelum ini.

Oleh disebabkan itu, Faiz berhasrat untuk membantunya membangunkan perniagaan tersebut daripada awal. Tambah Founder Misi, dengan cara itu wanita berkenaan dapat menjana pendapatannya sendiri dalam masa sama memantau anak-anak memandangkan gerai makan itu akan dibuka di luar rumah.

Difahamkan sebelum ini, wanita itu terpaksa membawa tiga orang anak kecilnya menaiki motosikal semasa dia bertugas sebagai penghantar makanan.

Founder Misi Taja Semua Kelengkapan Barangan Niaga

Menerusi video perkongsian, kelihatan Faiz bersama staf Misi yang lain turut membantu wanita ini membeli barang-barang niaga yang diperlukan untuk memulakan bisnes.

Lebih mengharukan apabila bos Misi itu menyediakan kesemua kelengkapan bisnes dari A-Z tanpa membebankan si ibu.

Bermula hari ini (17 Oktober), makanan dijual itu akan turut dimasukkan dan tersedia dalam aplikasi penghantaran makanan dan produk dalam talian, MISI Food Delivery.

“Jom orang Melaka support ibu ni berniaga, saya akan update dalam app Misi. Muat turun sekarang, esok saya update dalam frontpage Misi untuk semua buat pesanan,” kata Founder Misi.

Orang Ramai Bersyukur Misi Bantu Masyarakat Memerlukan

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai memuji sikap Founder Misi yang tidak pernah berkira membantu masyarakat lain yang berada dalam kesusahan.

“Inilah yang dikatakan fardu kifayah. Misi membantu orang yang betul-betul memerlukan. Support misi rakyat,” kata seorang pengguna Facebook.

Malah segelintir individu turut memuji semangat si ibu dalam mencari rezeki untuk menampung keperluan keluarga.

“Respect dekat akak ni. Dia tak meminta tapi dia berusaha cari duit dan bekerja. Angkut anak-anak sekali dan dia tak minta ditularkan tapi rezeki tak pernah salah alamat. Semoga akak ni dimurahkan rezeki,” ujar seorang lelaki.

Sementara itu, orang ramai juga tidak terlepas menitipkan doa buat Founder Misi yang sentiasa prihatin terhadap komuniti.

“Masya-Allah. Indahnya hidup bersyariat. Semoga misi founder dan pasukan terus maju. Teguh dan kekal istiqamah jihad tolong masyarakat,” kata seorang wanita.

Sumber: Facebook Founder Misi

MISI Food Delivery Bantu Peniaga Tempatan Tingkatkan Jualan

MISI Food Delivery dibangunkan sendiri oleh Faiz bagi membantu membantu rakyat yang mahu mengembangkan perniagaan. Ia dalam masa membuka lebih banyak peluang pekerjaan.

Misi fokus untuk mengangkat peniaga-peniaga lokal tak kira kecil ataupun besar agar menjadi ekosistem baru ekonomi untuk Malaysia.

Sumber: MISI Food Delivery Malaysia

Apa yang membuatkan aplikasi ini menarik adalah Misi memastikan harga produk jualan peniaga kekal berpatutan tanpa sebarang kenaikan, sama seperti harga asal yang ditawarkan di kedai.

Buat pengguna baru anda boleh muat turun MISI Food Delivery di App Store atau menerusi Google Play.

