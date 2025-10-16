[Foto] Ulat Gambar Dikompaun RM2,000 Depan KLCC, Kini Beralih Ke Saloma Bridge ‘Ganggu’ Pelancong

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Apabila melawat sesuatu kawasan yang cantik, pasti ramai di antara kita akan mengambil gambar untuk dijadikan kenangan atau dimuat naik di platform media sosial. Bagaimanapun, disebabkan pihak tertentu anda tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan perkara sedemikian.

Seperti sebelum ini, pengunjung sekitar ibu kota Kuala Lumpur terutamanya di hadapan Menara Berkembar Petronas (KLCC) meluahkan rasa kesal apabila ramai jurugambar jalanan tanpa lesen mengenakan caj tidak masuk akal kepada individu yang mahu bergambar di sana.

Cakna dengan isu itu, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) telah pun menyerbu kawasan terbabit dan setiap ulat gambar dikenakan kompaun sebanyak RM2,000.

Baca Artikel Berkaitan: Tular DBKL Serbu KLCC, ‘Ulat Gambar’ Kena Kompaun RM2,000 [Video]

Jurufoto Jalanan Dah Berpindah Ke Saloma Bridge?

Tetapi nampak gayanya, jurugambar-jurugambar ini telah berpindah ke port lain. Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang lelaki mendakwa Pintasan Saloma (Saloma Bridge) pula ‘ditakluki’ geng ulat gambar.

Jelas lelaki tersebut, dia pada awalnya mahu mengambil gambar dan merakam video di kawasan sekitar untuk tujuan promosi Tahun Melawat Malaysia 2026. Namun disebabkan operasi ulat gambar, dia tidak dapat melakukannya.

“Spoil dengan geng-geng yang entah mana datang ni. Diorang ni dah pindah dari depan KLCC ke Saloma Bridge ke? Diorang conquer (menakluk) spot cantik. Tak bagi peluang orang lain nak ambil gambar dekat situ,” dakwanya.

Pelancong Asing Didakwa Kecewa Perlu Bayar Servis Untuk Bergambar

Situasi itu bukan sahaja tidak disenangi pengunjung tempatan, bahkan pelancong asing juga didakwa kesal dengan aksi ulat gambar.

“Pelancong luar pun macam kecewa sebab tak dapat nak ambil gambar dekat situ. Nak bergambar dekat situ kena ambil servis diorang (jurufoto jalanan),” dakwa lelaki itu lagi.

Lelaki tersebut dalam masa sama berharap agar pihak berkuasa, DBKL mengambil tindakan tegas kepada ulat gambar yang masih berdegil menawarkan servis tanpa lesen dan mengganggu orang ramai.

Jika operasi sebegitu semakin berleluasa, ia berkemungkinan boleh merosakkan industri pelancongan di Malaysia.

“2026 adalah Tahun Melawat Malaysia. Jika kerajaan tak tangani isu ni, nanti akan jadi barah. Jangan sampai pelancong asing buat video bagi review buruk macam yang terjadi baru-baru ni dekat Semporna isu sampah.

“Pasang papan tanda larangan buat servis ambil gambar (ulat gambar) dan kuatkuasa undang-undang,” tambahnya.

Baca Artikel Berkaitan: Pelancong Mat Saleh Dakwa Semporna Tempat Paling Kotor Di Asia [Video]

Ramai Harap Aktiviti Ulat Gambar Dibanteras Secepat Mungkin

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai berang tempat tumpuan ramai dibanjiri ulat gambar yang mengggangu individu lain yang mahu berjalan dan menikmati pemandangan dengan tenang.

“Aku marah depan KLCC diorang kacau tahun lepas. Rosak mood aku nak pergi KLCC dengan keluarga. Ni Saloma Bridge pula. Aku frust tahu tak?” luah seorang pengguna Threads.

Malah ramai juga bersetuju bahawa operasi ini perlu dihentikan serta-merta agar pelancong asing berasa selesa sepanjang melawat Malaysia.

“Kita tidak boleh benarkan perkara ini. Memang tak boleh. Ini satu penghinaan kepada negara kita. Pelancong yang datang ke negara tercinta ini tidak sepatutnya terdedah kepada perlakuan biadab dan tidak wajar. Pihak berkuasa tempatan, tolong ambil tindakan,” ujar seorang netizen.

Sementara itu, warganet juga berharap agar perkara tersebut tidak akan menjejaskan Tahun Melawat Malaysia 2026.

“Dr Zaliha (Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan), tolong ambil tindakan. Sebolehnya bersihkan geng-geng ni. Tak kan la denda RM2,000 terus membiak macam ni. Tolong buat sesuatu. Jangan malukan Malaysia dan Visit Malaysia 2026 di mata dunia,” kata seorang individu.

Sumber: Threads (@turis.sesat)

Perkhidmatan Fotografi Tanpa Lesen Di Tempat Awam Adalah Satu Kesalahan

Pihak DBKL sebelum ini menegaskan bahawa tempat awam adalah milik bersama dan harus digunakan secara beretika, tertib dan mematuhi peraturan ditetapkan.

Untuk info, menawarkan perkhidmatan fotografi di tempat awam tanpa kebenaran pihak berkuasa adalah satu kesalahan.

Ulat gambar juga boleh dikenakan notis kompaun jika didapati bersalah mengikut Undang-Undang Kecil (UUK) 3 (1) UUK Pelesenan Penjaja Wilayah Persekutuan 2016.

Sebelum ini, pelancong asing didakwa ditipu dengan ulat gambar yang berlegar sekitar KLCC iaitu sebanyak RM860 untuk 43 shot gambar.

Sumber: Threads

Dalam pada itu, anda boleh menghantar aduan [DI SINI] jika mendapati kegiatan fotografi tanpa kelulusan ini berleluasa.

Baca Artikel Berkaitan: [Watch] Chinese Tourists Face F-Bomb Over RM5 Photo Payment In Front Of KLCC

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.