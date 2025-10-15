“Tolong Hormat Wanita” – Lelaki Tegur Orang Ramai Henti Normalisasi Berbahasa Lucah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semakin lama, masyarakat terdedah dengan konten-konten yang tidak ditapis menerusi media sosial. Bahkan, sikap orang sekeliling yang tidak menjaga adab dan tingkah laku juga boleh menjadi punca mengapa kes jenayah berlaku termasuklah di kalangan murid sekolah.

Antara kes terbaharu yang mendapat perhatian ramai adalah seorang pelajar perempuan Tingkatan Tiga di Melaka yang menjadi mangsa rogol bergilir-gilir dua pelajar senior. Apa yang lebih menjijikkan, perbuatan itu turut disaksikan serta dirakam dua pelajar lelaki lain.

Perkara tersebut kemudiannya membuatkan ramai pihak berasa takut dengan sikap individu terutamanya golongan pelajar yang semakin membesar.

Lelaki Nasihat Jangan Biasakan Lawak Kotor Sesama Rakan

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang lelaki dikenali sebagai Nik Alif Aiman (@nikalifaiman.ariffahmi) menegur orang ramai untuk tidak menormalisasikan perkara buruk di kalangan masyarakat.

Antaranya adalah sikap segelintir individu yang kerap berkata lucah dengan rakan lain sehingga menjatuhkan martabat golongan wanita.

Menurut pandangannya, perkara yang tidak dibendung dari awal ini merupakan antara punca mengapa pelbagai kes jenayah berlaku pada ketika ini.

“Maruah aku sebagai seorang lelaki tercalar. Semakin lama semakin murah. Benda ni (jenayah) tak jadi tiba-tiba. Ia berlaku daripada perkara kecil yang kita normalisasikan dalam hidup.

“Contohnya lawak lucah, gurauan tak senonoh, tak ada batas di antara lelaki dan perempuan bila berbual,” katanya.

Segelintir Anggap Kata-kata Lucah Sebagai Bahan Lawak

Tambah Nik Alif, individu yang berkelakuan terkutuk ini mungkin merasakan perkara dilakukan adalah satu jenaka sahaja dan bukan satu isu serius. Namun tanpa mereka sedar, ia membentuk satu budaya yang mana satu perkara buruk dipandang biasa di dalam komuniti.

“Bila orang tegur kau cakap, ‘Biasalah. Benda ni normal.’ Ni tak normal! Tak ada yang normal jika ia menjerumus kepada perkara tidak baik,” tambahnya.

Bagi menangani kes yang semakin berleluasa misalnya jenayah seksual, lelaki ini meminta orang ramai terutamanya kaum Adam untuk menghormati golongan wanita.

“Bila kau buat lawak kotor contohnya menggunakan alat sulit lelaki atau perempuan, benda tu tak akan nampak kau hebat. Tak nampak macam seorang lelaki,” ujarnya.

Banyak lagi perkara yang sepatutnya individu fokuskan sebagai contoh harga diri, ilmu dan lain-lain.

Peranan Orang Ramai Untuk Cegah Jenayah Seksual Berlaku

Pun begitu, Nik tidak menyalahkan seorang individu semata-mata. Tegasnya, semua pihak memainkan peranan untuk menghentikan kes jenayah ini termasuklah ibu bapa.

“Bila aku baca berita macam ni, bayangkan hidup perempuan tu macam mana. Memang trauma teruk. Macam mana dia ni hidup seumur hidup dia. Bukan dia je, keluarga pun hancur.

“Banyak perkara lalu dekat otak aku. Di manakah lelaki yang sepatutnya jadi pelindung? Di manakah sifat malu dan akal kita untuk buat perkara macam tu? Jadi aku mohon jaga tingkah laku masing-masing. Jangan salahkan sesiapa, kita ubah diri kita dulu,” nasihatnya lagi selepas mengulas kes jenayah baru-baru ini.

Ramai Setuju Ayat Tidak Senonoh Sudah Menjadi Satu Norma Dalam Masyarakat

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai dilihat memberikan pelbagai reaksi. Ada yang berkata lawak lucah sudah menjadi satu norma sehinggakan segelintir tidak dapat membezakan mana satu yang betul dan salah.

“Hanya sebab ia dinormalisasikan tak semestinya ia senonoh!” kata seorang wanita.

Malah ada yang berkata dirinya dihiraukan jika tidak bergaul dengan kumpulan yang gemar berkata lucah.

“Sebab lawak lucah ni la saya kena pulau dekat sekolah dulu. Sebab saya tak boleh masuk dengan kawan-kawan. Diorang panggil saya kuno. Tapi tak apalah sekurang-kurangnya saya ada maruah,” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ramai bersetuju bahawa ayat lucah membuatkan orang sekeliling tidak rasa selesa.

“Betul! Kadang-kadang yang geramnya, time majlis kahwin pun ada emcee buat lawak kotor. Tak selesa dan tak kelakar,” kata seorang netizen.

Sumber: TikTok (@nikkalifaiman.ariffahmi)

