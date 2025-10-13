Demi Lindungi Kucing & Elak Pemandu Bawa Laju, Wanita Ini Letak Signboard ‘Perlahankan Kenderaan’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, sifat semula jadi kucing memang suka berjalan-jalan dan meneroka kawasan luar. Lebih-lebih lagi buat kucing yang terbiasa duduk di dalam rumah.

Namun ada sebab mengapa segelintir pemilik haiwan peliharaan tidak membenarkan si bulus mereka bebas berkeliaran. Antara faktor utama adalah sikap jiran yang suka memandu dengan laju di kawasan perumahan.

Sesetengah individu sampaikan kehilangan kucing mereka dalam tempoh masa yang lama. Tanpa mereka sedari, kucing kesayangan telah pun dilanggar kereta sehingga terkorban.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Aksi Kucing Hampir Digilis Lori Di Tengah Jalan Raya Bikin Ramai Seriau

Baca Artikel Berkaitan: “Peka Keadaan Sekeliling” – Pemandu Bas Dipuji, Selamatkan Anak Kucing Di Tengah Jalan [Video]

Wanita Sediakan Tanda Amaran Agar Pemandu Cakna Dengan Kucing Banyak Di Kawasan Perumahan

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita tampil dengan satu inisiatif bagi mengelakkan kes kemalangan membabitkan kenderaan dan kucing di kawasan perumahannya.

Kebiasaannya, penduduk akan mengingatkan jiran tetangga tentang perkara tersebut menerusi perbualan di group WhatsApp. Tetapi cara itu mungkin hanya bertahan sebentar sahaja, tidak lama selepas itu segelintir individu akan terlupa dan masih membawa kereta dengan laju.

Walaupun tidak semua haiwan comel ini akhirnya terkorban, namun kucing ini berisiko mengalami kecederaan yang serius sehingga perlu mendapatkan rawatan veterinar.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

Baca Artikel Berkaitan: “Patut Jadi Contoh!” – Aksi Rider Foodpanda Tanam Kucing Dilanggar Kereta Raih Pujian

Oleh disebabkan itu, wanita berkenaan telah menyediakan satu papan tanda dengan tulisan ayat, “Perlahankan kenderaan anda. Kucing sedang berjalan. Memandu dengan perlahan untuk pastikan mereka selamat.”

Poster yang dilekatkan pada beberapa tiang itu juga disertakan sekali dengan gambar kucing bagi menarik tumpuan para penduduk.

Tambah wanita itu, dia berasa tertekan dengan sikap segelintir jiran yang tidak cakna dengan kucing yang lalu-lalang di kawasan terbabit.

“Saya stres orang bawa kereta laju dalam kawasan taman perumahan. Jadi saya buat ni,” kata wanita itu di ruangan kaspyen.

Harap Jiran Hati-hati Memandu Di Lorong Kecil

Jelasnya lagi, dia mengharapkan usaha kecilnya itu sekurang-kurangnya mampu membuatkan orang ramai lebih berwaspada semasa memandu di jalan yang sempit.

Walaupun perlu mengeluarkan duit sendiri untuk kos print dan laminate, namun dia gembira dapat melakukannya untuk keselamatan setiap ‘majikan’ di kawasan perumahannya.

Ramai Setuju Segelintir Jiran Memandu Laju Tanpa Memikirkan Kucing Di Sekeliling

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet memuji usaha wanita itu bagi memastikan setiap kucing yang melintas dalam keadaan yang selamat.

Malah ramai juga individu mendapat inspirasi dan mahu melakukan perkara sama.

“Sejujurnya, kita patut buat benda ni untuk semua kawasan perumahan. Dengan cara tu, kita boleh selamatkan banyak nyawa kucing,” ujar seorang pengguna Threads.

Netizen turut bersetuju segelintir jiran memandu dengan laju meskipun sudah jelas mereka di kawasan perumahan.

“Rasanya saya perlukan ni juga. Dekat taman rumah saya, ibu bapa yang hantar anak tuisyen memandu kereta macam F1. Lagi-lagi yang dah terlewat. Taman ni dah la banyak majikan gelandangan (kucing terbiar),” jelas seorang gadis.

Sementara itu, warganet juga mendoakan agar kebaikan dilakukan wanita itu akan berbalik kepada dirinya semula.

“Baiknya awak. Tapi kena tukar ‘cats are walking’ sebab banyak kucing. Semoga menjadi saham akhirat,” kata seorang individu.

Sumber: Threads (@i.zblablabla)

Semoga perkongsian ini menjadi peringatan kepada semua individu agar memandu dengan berhemah khususnya di kawasan taman perumahan.

Bukan sahaja keselamatan individu perlu diambil perhatian, bahkan nyawa si bulus juga tidak terkecuali. Kalau anda berada di persimpangan jalan, jangan lupa toleh arah kiri dan kanan dulu okay?

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.