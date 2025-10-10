“Isnotreal Boleh Manipulate” – Aksi Warganet Jana Gambar AI Atas Kapal Misi & Di Gaza Undang Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dalam perkembangan terbaharu mengenai situasi penindasan di Palestin, serangan dan pengeboman masih dilancarkan ke atas Gaza oleh rejim Israel beberapa jam selepas persetujuan gencatan senjata.

Sementara itu, seperti yang sedang gempar di media sosial pada ketika ini, seramai sembilan delegasi Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition (FFC) serta Thousand Madleens To Gaza (TMTG) masih ditahan oleh tentera Israel.

Cakna dengan situasi semasa yang genting itu, penduduk serata dunia termasuk rakyat Malaysia tidak putus memberikan sokongan kepada perjuangan saudara Islam di sana. Namun tindakan segelintir individu yang mahu menunjukkan solidariti dikatakan tidak berapa sesuai.

Segelintir Netizen Jana Gambar AI Seperti Sedang Berada Di Gaza & Atas Kapal Misi

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman X (@w0npiri_) apabila seorang wanita mempersoalkan segelintir warganet yang menjana gambar seolah-olah menyertai misi kemanusiaan ke Gaza menggunakan AI (kecerdasan buatan).

Seperti yang kita tahu, penggunaan AI ini sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Mahu (prompt) apa sahaja situasi, AI boleh menghasilkan gambar seperti yang diminta.

Menerusi gambar dikongsi, kelihatan seorang wanita dilihat seperti berada di atas kapal misi bagi menghulurkan bantuan barangan keperluan untuk penduduk Gaza yang kini dalam keadaan darurat.

Manakala foto yang lain menyaksikan tiga orang wanita sedang berpelukan bersama sekumpulan kanak-kanak dipercayai sebagai gambaran keadaan anak Palestin pada ketika ini.

Menurut pengguna X (@w0npiri_), penjanaan gambar itu umpama tidak menghormati aktivis sebenar yang mengorbankan keselamatan mereka bagi menyertai misi keselamatan tersebut.

Bimbang Gambar AI Dimanipulasi Zionis

Seorang lelaki dikenali sebagai Nabil Fikran pula berpendapat bahawa imej AI sebegitu boleh dijadikan bahan buat rejim zionis dalam memanipulasikan kebenaran.

“Perkara macam ni boleh digunakan oleh Israel untuk memanipulasi. Mereka boleh kata bahawa orang Islam sebenarnya tak pernah bantu Palestin dan semua gambar bantuan hanyalah hasil AI. Be smart,” katanya.

Penderitaan Rakyat Gaza Tidak Seharusnya Dijadikan Konten

Sementara itu, seorang pengguna Threads pula berpendapat bahawa menggunakan AI untuk menghasilkan ‘seni’ dari kemusnahan di Palestin hanyalah satu bentuk eksploitasi dan bukannya kreativiti.

“Menjadikan kemusnahan Gaza sebagai photoshoot AI bukanlah seni. Itu adalah eksploitasi. Gaza bukanlah ‘aesthetic warcore’ anda. Itu bukan prop, tetapi rumah, sekolah, dan memori orang ramai.

“Setiap gambar jalan yang dibom mewakili keluarga yang hancur, bukan inspirasi pengarahan seni. Apabila AI digunakan untuk ‘membayangkan’ semula zon perang, ia memadamkan kebenaran dan membersihkan kekejaman.

“Ia menjadikan penderitaan kelihatan sinematik, sedangkan hakikatnya ia tidak tertanggung,” kata individu tersebut.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Tentang Janaan Gambar AI Melibatkan Situasi Di Gaza

Menjengah ke ruangan balas di X, rata-rata orang ramai bersetuju dengan pandangan diberikan mengenai individu yang tidak menjaga sensitiviti kesengsaraan penduduk Palestin.

“Ada sesuatu yang sangat keji dan penuh narsistik tentang perkara ni. Sedap je kau buat gambar AI acah-acah hero tolong orang Palestin padahal orang betul-betul tengah mati di sana!? Tapi kau jadikan semua ni tentang diri kau sendiri,” kata seorang individu.

Malah, ada juga yang berkata video Muslim pernah dimanipulasi sebelum ini bagi menjatuhkan agama Islam.

“Diorang lupa kot dulu ada kes video tawaf Hafiz Mahamad diputar belit si Islamophobia. Apa-apa benda b*doh kita buat semua boleh jadi senjata diorang sekarang ini,” ujar seorang lelaki.

Sementara itu, ramai mendakwa gambar AI situasi di Gaza dijadikan sebagai bahan konten untuk mendapatkan engagement yang tinggi.

