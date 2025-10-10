Barista Dedah Customer Cuba Minta Ais Lepas Pesan ‘Flat White’ Secara Online

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila membuat pesanan makanan atau minuman menerusi aplikasi dalam talian, pilihan pelanggan hanya tertakluk kepada menu yang disenaraikan.

Namun kadangkala ada pula yang ‘licik’ dan meminta kedai untuk melakukan modifikasi atau makanan/minuman tambahan menerusi ruang catatan (remarks).

Sebenarnya pelanggan harus memahami bahawa kedai perlu mengeluarkan kos lain bagi setiap tambahan yang dilakukan tanpa bayaran.

Barista Kongsi Pelanggan Remark Nak Ais Bila Pesan Flat White Secara Online

Seperti yang tular di Threads baru-baru ini, seorang barista mendedahkan terdapat pelanggan memesan minuman panas tetapi meminta ais di ruangan remarks.

Menurutnya, ini merupakan kali ketiga dia menerima pesanan sedemikian oleh seorang pelanggan wanita yang memesan minuman flat white.

Katanya lagi, dia pernah menerangkan kepada wanita berkenaan agar memesan iced latte jika mahukan minuman berais

“Tapi nampaknya dia degil juga sebab tak nak bayar harga latte yang berapa RM lagi mahal dari flat white. Maka harini aku petty, tak bagi dia ais, cuma buat flat white panas macam biasa,” katanya.

Berdasarkan gambar pada mesin pesanan, wanita itu bukan memesan satu, tetapi dua kopi flat white dan menyatakan ‘ais’ pada bahagian remarks.

Kafe Tiada Pilihan Iced Flat White Untuk Elak Microfoam Hilang

Menjelaskan lebih lanjut, barista tersebut berkata prosedure operasi standard (SOP) di kafe berkenaan tidak menyediakan pilihan iced flat white kerana susunya perlu distim untuk mendapatkan microfoam.

“Supaya rasa kopi lebih kuat dan susu kurang. Kalau pelanggan ni minta ais dia dah jadi iced latte. Sebab kalau dah tambah ais mana nak datang microfoam tu,” ujarnya.

Dia juga menerangkan bahawa harga flat white yang ditawarkan adalah lebih murah berbanding iced latte dan pelanggan terbabit dikatakan cuba untuk mendapatkan ais secara percuma tanpa bayaran tambahan.

Kos Tambahan Perlu Dikeluarkan Jika Beri Ais, Kena Guna Cawan Lain

Barista terbabit turut menegaskan bahawa setiap bahan yang diberi secara percuma akan memakan kos tambahan buat syarikat.

Bukan ais sahaja, malah kafe juga perlu mengeluarkan kos lebih tinggi apabila menggunakan cawan yang bersesuaian.

“Kalau I layan letak ais, kena tukar cawan yang lagi mahal. Kalau pelanggan remark nak iced latte tapi ada foam sikit macam flat white, boleh lagi nak layan. I akan cuba stim sikit susu yang tak memakan kos lain sebab pakai frother dalam beberapa saat je,” katanya.

Orang Ramai Tak Setuju Pelanggan Minta Ais Percuma Untuk Minuman Panas

Perkongsian itu telah meraih perhatian warganet yang sama-sama tidak bersetuju dengan tindakan pelanggan cuba meminta ais secara percuma.

Ramai turut menasihati barista berkenaan agar tidak melayan remarks pada pesanan dan mengikuti SOP syarikat sahaja serta mengenakan caj tambahan pada pelanggan sedemikian.

“Mungkin boleh cadangkan HQ tambah pilihan ‘ais’ supaya ia dikenakan caj,” kata salah seorang mereka.

Segelintir individu juga berpendapat bahawa flat white perlu dinikmati secara panas dan tidak sepatutnya ditambah ais.

Dalam masa sama, beberapa pengguna media sosial yang berkhidmat dalam industri F&B turut berkongi pengalaman mereka melayan kerenah pelanggan.

“Kat kedai saya harga wafel coklat RM8.90. Dia pergi remark coklat tambah peanut butter,” kata seorang wanita.

“Pelanggan order americano, tapi minta susu asing. Sebab nak dijadikan latte tapi bayar harga americano je,” jelas seorang lagi.

Perbezaan Iced Flat White & Iced Latte

Bercakap tentang flat white, walaupun ada yang menganggap ia sepatutnya dinikmati secara panas, namun ada cawangan kopi yang menawarkan iced flat white.

Iced flat white juga berbeza dengan iced latte dari segi kaedah penyediaannya dan bahan yang digunakan.

Menurut Majesty Coffee, terdapat perbezaan ketara antara kedua-dua minuman tersebut.

Iced Flat White:

Mengandungi dua shot ristretto (espresso pekat)

Menggunakan 1/2 cawan susu sejuk.

Mempunyai susu microfoam dan tekstur berlemak.

Iced flat white (Sumber: Lux Cafe Club)

Iced Latte:

Mengandungi satu atau dua shot espresso.

Lebih banyak susu berbanding iced flat white.

Susu yang dikocak mempunyai tekstur lebih ringan.

Iced latte

Iced flat white juga mempunyai rasa kopi kuat memandangkan nisbah espresso ke susu yang lebih tinggi, manakala iced latte pula mempunyai lebih rasa susu dengan rasa kopi yang kurang dan lebih seimbang.

Sebagai info, iced flat white dipercayai mula diperkenalkan sekitar tahun 1980-an, manakala iced latte telah wujud sejak 1950-an dan berasal dari Itali.

