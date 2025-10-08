[Video] Bapa Gigih Dukung Anak OKU Hingga Ke Barisan Penamat KLSCM Buat Ramai Tersentuh

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat yang tidak tahu, pada hujung minggu lalu telah berlangsungnya acara larian terbesar Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon (KLSCM) 2025 edisi ke-17 di sekitar ibu kota.

Untuk info, KLSCM ini sentiasa menarik perhatian puluhan ribu pelari tempatan dan antarabangsa pada setiap tahun.

Sejak dilancarkan pada tahun 2009, maraton ini telah berkembang menjadi acara sukan utama di Malaysia dan turut disertai golongan Orang Kurang Upaya (OKU).

Bapa Temani Anak Hidap Cerebral Palsy Sertai KLSCM 2025

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@wiradihan) apabila seorang bapa dikenali sebagai Wira Sudepja Rabu berkongsi momen dirinya menyertai perlumbaan KLSCM 2025.

Acara larian itu lebih bermakna buatnya apabila ia turut disertai oleh anak perempuannya, Nur Wadihan yang merupakan penghidap Cerebral Palsy (CP).

Menerusi video perkongsian, kelihatan si ayah sedang menolak anak bongsunya itu yang duduk di dalam sebuah kerusi roda khas di atas trek perlumbaan.

Jelasnya, Wadihan berasa gembira dapat menyertai acara larian yang melibatkan 42,000 peserta bagi jarak 5KM hingga 42KM itu.

Semangat Kental Anak OKU Jadi Kekuatan Bapa

Walaupun mempunyai cabarannya tersendiri, dua anak-beranak berkenaan tidak patah semangat dan meneruskan larian dengan sorakan orang ramai di sana. Tambah si bapa, dorongan penonton telah menghilangkan rasa penat mereka pada ketika itu.

“Saya hanya berlari menolaknya, tapi dialah yang membawa kekuatan dan semangat sebenar,” kata si bapa.

Bapa Dukung Anak Perempuan Bagi Menamatkan Acara Larian

Lebih mengharukan, bapa tersebut turut mengendong anak perempuan itu dalam dakapannya menggunakan alas kain sehingga ke garisan penamat.

“Saya adalah kakinya, tapi dia tetap akan jadi hati dan jiwa bagi setiap larian (disertai). Larian demi kebahagiaan. BIKEISABLE anak syurga luar biasa 🔥,” kata Wira Sudepja di ruangan kapsyen.

Orang Ramai Terharu Lihat Anak-beranak Kental Semangat Habiskan Larian

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai meluahkan rasa sebak melihat momen dua beranak itu menamatkan acara larian.

“Nanti adik tarik pula mak ayah adik dan berlari di syurga Allah yang luas ya,” kata seorang lelaki.

“Abang memang runner sebenar. Respect besar dari saya bang,” ujar seorang lagi netizen.

Malah, ramai juga berpendapat menguruskan anak kurang upaya bukan sesuatu yang mudah dan boleh dilakukan oleh semua orang.

“Saya salah seorang sukarelawan di KLCC pada Sabtu lalu bila kamu ambil pek larian. Saya memang kena akui, saya sangat hormat. Tak mudah nak uruskan anak kurang upaya tapi keluarga kamu tunjukkan kekuatan dan keberanian,” ujar seorang individu.

Sementara itu, ramai juga terinspirasi dengan kegigihan Wira Sudepja yang bersemangat menyertai pelbagai jenis acara larian yang dianjurkan di Malaysia.

“Gembiranya dia, awak je dah masuk banyak run. Acik ni entah tahun bila nak mula. Beratkan badan je tahu,” kata seorang pengguna TikTok.

Wira & Anak Cerebral Palsy Diiktiraf MBOR Lepas Sertai Maraton 42KM

Untuk info, Wira dan anaknya juga pernah diiktiraf oleh Malaysia Book Of Records (MBOR) selepas menyertai acara Kerian Incredible Dualthon kategori Sprinter 42KM pada 2018 lalu.

Memetik Harian Metro, Wira Sudepja bersyukur dapat menamatkan acara itu biarpun terpaksa membawa anaknya di dalam pengangkutan khas di samping diuji dengan beberapa rintangan.

Wira Sudepja tidak menyasarkan mana-mana kedudukan dalam acara terbabit, sebaliknya hanya mahu menamatkan larian berkenaan sambil berharap penyertaan itu membuatkan orang ramai lebih prihatin dan menunjukkan sikap kebersamaan dengan golongan OKU.

