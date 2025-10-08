BUDI95: Guru Dedah Pelajar Sekolah Tanpa Lesen Merungut Tak Terima Subsidi Petrol

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini telah mengumumkan khabar berita buat rakyat Malaysia yang mana anda boleh menikmati petrol RON95 berharga RM1.99 seliter dengan had 300 liter sebulan di bawah program BUDI MADANI RON95 (BUDI95).

Untuk info, MyKad diperlukan bagi melakukan pengesahan terlebih dahulu sebelum membuat pembelian petrol melalui kaunter, terminal pam minyak, digital e-dompet TNG atau aplikasi syarikat minyak terpilih.

Selain memiliki MyKad, syarat kelayakan program subsidi bersasar petrol RON95 ini mestilah memiliki Lesen Memandu Malaysia (LLM) yang masih aktif.

Guru Dedah Murid Tak Puas Hati Hanya Pemegang Lesen Boleh Terima Subsidi RON95

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang guru sekolah menengah dikenali sebagai Daryl (@darylpeter82) mendedahkan ragam pelajar yang merungut dengan sistem subsidi yang diperkenalkan kerajaan.

Jelasnya, ramai di kalangan murid yang membawa motosikal tidak mempunyai lesen berdaftar sekaligus menyebabkan mereka tidak layak menerima subsidi petrol RON95 itu.

Perkara tersebut dipercayai punca mengapa sesetengah individu tidak berpuas hati dengan pelaksanaan BUDI95 yang bermula pada 30 September lalu.

“Mendengar rungutan pelajar-pelajar yang menggunakan motosikal turun ke sekolah, mereka terpaksa bayar RM2.60 seliter untuk minyak. Rupa-rupanya ramai pelajar sekolah tiada lesen memandu. Patutlah ramai yang bash pasal BUDI95,” katanya.

Ibu Bapa Enggan Terima Nasihat Guru Untuk Dapatkan Lesen Memandu

Jelas Daryl, dia sudah cuba beberapa kali bagi menasihati para penjaga, namun dakwanya segelintir ibu bapa enggan mendengar kata. Malah ada juga yang berpendapat anak tidak memerlukan lesen hanya kerana mereka mahir menunggang motosikal.

“Sebab tu beberapa kali pihak sekolah sudah beri nasihat. Ramai yang degil. Ada juga sesetengah ibu bapa cakap anak pandai bawa motosikal dan tak perlu lesen,” katanya.

Pelajar Sanggup Habiskan Ratusan Ringgit Untuk Modify Motosikal

Dalam hantaran sama, pendidik itu turut mempersoalkan para pelajar yang mampu menghabiskan kos tinggi semata-mata untuk ubah suai (modify) motosikal tetapi berkira bab petrol kenderaan.

“Motosikal sudah siap modify habis beratus-ratus ringgit tetapi tak mampu untuk beli minyak. Bayangkan kerugian RM2 lebih setiap kali isi Honda Wave kalau tidak dapat BUDI95,” tambahnya lagi di akhir perkongsian.

Ramai Bimbang Dengan Sikap Penunggang Motosikal Yang Enggan Ambil Lesen Memandu

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai dilihat memberikan pelbagai reaksi tentang hantaran tersebut.

“Betul, pelajar saya pun ada juga macam tu. Membonceng lebih kurang 15KM ke sekolah tanpa lesen. Motor pula lagi mahal daripada cikgu punya,” kata cikgu berkenaan.

Malah ramai juga mempersoalkan pelajar yang mampu berhabis ratusan ringgit untuk ‘mencantikkan’ motosikal tetapi tiada usaha untuk mendapatkan lesen memandu.

“Tak kan modify motosikal ada duit. Nak buat lesen tak ada duit? Mesti nak modify tu kumpul duit juga kan? Tak kanlah tak boleh buat benda sama untuk lesen?” tanya seorang wanita.

Sementara itu, segelintir netizen turut berharap agar syarat ditetapkan untuk sistem BUDI95 ini dapat dijadikan iktibar kepada orang ramai yang berdegil tidak mahu mengambil lesen memandu.

“Biar jadi pengajaran. Salah mak bapak tak fikir soal keselamatan dan pematuhan undang-undang. Baru buku bertemu ruas, ” kata seorang pengguna Threads.

Sumber: Threads (@darylpeter82)

Hampir 900,000 Warga Asing Tak Layak Dapat Subsidi Petrol

Untuk info, mereka yang tidak memiliki MyKad seperti warga asing atau lesen memandu sudah tamat tempoh melebihi tiga tahun juga tidak layak menerima subsidi petrol ini.

Terdahulu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, hampir 900,000 warga asing di Malaysia yang memegang LLM tidak lagi dapat menikmati subsidi petrol selepas pelaksanaan BUDI95.

Sumber: Malay Mail

Menurut beliau pemegang LLM bertaraf bukan warganegara berjumlah 878,279 orang termasuk 18,710 mempunyai taraf penduduk tetap.

“Mereka ini layak memohon lesen memandu tetapi bukan bertaraf warganegara. Kumpulan ini tidak akan layak mendapat subsidi minyak,” maklum Anthony Loke.

