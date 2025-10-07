Greta Thunberg Gesa Orang Ramai Agar Beri Tumpuan Pada Gaza, Tegaskan Peserta GSF Bukan ‘Hero’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada minggu lalu, kesemua kapal yang terlibat dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) telah dipintas oleh tentera Israel secara haram di perairan antarabangsa.

Para peserta GSF juga telah diculik sebelum ditahan di penjara Ketziot dengan sebilangan besar daripada mereka kini sudahpun dibebaskan.

Antara yang terbaharu dibebaskan dan tiba di Athens, Greece semalam (6 Oktober) ialah aktivis terkenal Greta Thunberg.

Greta Thunberg Gesa Masyarakat Dunia Beri Fokus Pada Genosid Di Gaza

Sehubungan itu, peserta GSF menceritakan pengalaman buruk ketika dipintas dan di dalam tahanan rejim Israel termasuklah dipukul dan tidak diberi keperluan asas seperti air minum yang bersih.

Namun Thunberg ketika berucap selepas tiba di lapangan terbang Athens, menegaskan bahawa kisah sebenar yang perlu diberi tumpuan adalah tentang genosid di Gaza.

Dia turut menafikan bahawa para peserta GSF merupakan ‘hero’ memandangkan mereka hanya melakukan perkara asas.

No, not heroes – Greta Thunberg. Crowds greeted Greta Thunberg in Greece after her illegal kidnapping by Israeli occupation forces in international waters, where she and other Global Sumud Flotilla members were held under severely abusive conditions. The civilian flotilla was attempting to break the siege on Gaza when it was intercepted and attacked. As supporters chanted "You are a hero!", Thunberg replied, "No, we are not heroes. We are doing the bare minimum," reminding the world of the ongoing Israeli genocide and affirming that Palestinians could save themselves if the international community were not complicit in their oppression.

Menerusi hantaran di akaun TikTok miliknya (@greta_thunberg_2), Thunberg berkata ramai peserta GSF telah dibebaskan dan selamat daripada tahanan serta penganiayaan rejim Zionis.

Namun dalam masa sama, masih ramai rakan seperjuangan mereka yang kekal dalam tahanan Israel dan perlu dibebaskan segera.

Memetik laporan FMT, seramai 138 peserta GSF masih di dalam tahanan rejim Israel setakat ini.

Rakyat Palestin Dibiar Kelaparan Tanpa Keperluan Asasi

Thunberg bagaimanapun menegaskan bahawa masyarakat dunia tidak sepatutnya memberi tumpuan semata-mata terhadap kisah para peserta GSF.

Sebaliknya dia berkata ribuan rakyat Palestin sedang ditahan Israel tanpa sebarang perbicaraan mahkamah, dengan ratusan daripada mereka ialah kanak-kanak.

Tambahnya lagi, jutaan penduduk masih hidup dalam keadaan terperangkap di bawah pengepungan negara haram Israel.

“Mereka dibiarkan kelaparan secara sistematik. Dibom menjadi serpihan. Infrastruktur sosial asas menjadi sasaran dan dimusnahkan.

“Rakyat Palestin secara sistematiknya dibiarkan serba kekurangan dari segi keperluan asas dan cara untuk meneruskan hidup,” katanya.

Thunberg Tegaskan Genosid Palestin Bukan Bermula Pada 7 Oktober 2023

Aktivis dari Sweden itu juga menegaskan bahawa seluruh dunia tahu bahawa pembantaian rejim Israel ke atas tanah suci ini tidak bermula pada 7 Oktober 2023.

Dia berkata jenayah perang Israel yang bebas dari hukuman adalah disebabkan oleh ‘legitimisasi’ kerajaan-kerajaan, institusi dan media seluruh dunia.

“Inilah kisahnya yang sepatutnya masyarakat dunia beri tumpuan. Jangan biarkan saya dan sukarelawan lain flotila mengganggu fokus anda,” tegasnya.

Misi Sebenar Israel Adalah Menghalang Kemasukan Bantuan Ke Gaza

Tambah Thunberg, sasaran utama tentera Israel sebenarnya bukanlah untuk menculik dan mendera peserta GSF.

Sebaliknya ia bertujuan untuk menghentikan misi kemanusiaan dan melanggar keabsahan undang-undang antarabangsa dengan menghalang bantuan dihantar ke Gaza.

Malah aktivis muda itu berkata misi kemanusiaan tersebut dijalankan sebagai pilihan terakhir apabila segala usaha lain tidak berjaya.

Dia juga menjelaskan negara seluruh dunia wajib secara undang-undang menamatkan keterlibatan mereka dengan genosid dan menegaskan bahawa rejim Israel tiada imuniti dari undang-undang antarabangsa.

Thunberg Nafi Dakwaan Misi GSF Terlibat Dengan Hamas

Di samping itu, Thunberg turut menafikan penglibatan misi GSF dengan pasukan pejuang Hamas dan bahawa mereka merupakan kumpulan pengganas seperti yang didakwa oleh Israel.

Jelasnya, mereka yang membawa bantuan hak asasi seperti makanan, ubat-ubatan dan susu bayi, serta mengikut undang-undang antarabangsa bukanlah pengganas.

“Keganasan ditakrifkan sebagai tindakan yang dirancang menggunakan keganasan bagi mendorong rasa takut dalam satu populasi demi mendapatkan kawalan politik. Anda sendiri tahu siapakah pengganas yang sebenar,” ujarnya.

