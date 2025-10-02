“Tarian Singa Bertemu Kompang” – Gabungan Budaya Semasa Majlis Persandingan Curi Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap pasangan pengantin sudah tentu mempunyai matlamat dan impian sendiri bagi merealisasikan hari istimewa mereka. Ada yang sukakan ‘intimate wedding’, ada yang memilih untuk menganjurkan majlis besar-besaran dan sebagainya.

Selain itu, ramai juga yang mahukan kelainan dan tampil unik berbanding majlis pernikahan biasa. Mana tidaknya, pasti anda tidak mahu mensia-siakan hari bahagia berkenaan.

Antara tema yang semakin digemari ramai adalah percampuran budaya sesuatu kaum di dalam satu majlis. Sebagai contoh, sepasang pengantin Melayu sebelum ini dipakaikan kalungan bunga malai yang sinonim dengan masyarakat India.

Bukan itu sahaja, ada juga tarian singa dan alunan gendang India.

Tarian Singa Buat Kemunculan Di Kenduri Kahwin Pengantin Melayu

Terbaharu, tular satu hantaran di laman TikTok (@eventhallbydiva) menyaksikan sebuah majlis persandingan yang unik dan menarik berlangsung di Event Hall by Diva di kawasan perindustrian Tiong Nam, Johor Bahru.

Kebiasaannya, pengantin Melayu akan menyarungkan gaun moden atau pun lebih popular iaitu songket. Namun lain pula kali ini apabila kedua-dua pengantin lelaki menggayakan pakaian tradisional kaum Cina iaitu Cheongsam dan juga Tangzhuang.

Lebih meriah lagi apabila perarakan pengantin menuju ke pelamin diiringi dendangan kompang dan juga tarian singa. Selalunya kita boleh saksikan persembahan tarian tersebut ketika Tahun Baru Cina sahaja tetapi kali ini di kenduri kahwin pun ada!

“Tarian singa yang penuh warna-warni melambangkan kegembiraan dan keberuntungan, manakala paluan kompang adalah simbol kemeriahan serta restu dalam adat Melayu.

“Apabila kedua-duanya bergabung, ia menjadi lambang penyatuan dua budaya dalam satu majlis,” kata pengendali akaun Event Hall by Diva.

Menerusi satu lagi hantaran, kelihatan tarian singa itu dilakukan di bahagian pintu masuk dewan. Memang riuh!

Pengantin Request 2 Pelamin, Style Melayu & Cina

Variasi budaya itu tidak terhenti di situ apabila pengantin turut meminta event planner (perancang acara) untuk menyediakan dua jenis pelamin dengan sentuhan style Melayu dan juga Cina.

Pelamin versi Melayu dihiasi dengan bunga warna putih dengan sedikit tona merah dan pink manakala pelamin style Cina diletakkan bersama tanglung merah.

Memetik The Patriots, tanglung merupakan lambang harapan, kebahagiaan, dan kemeriahan perayaan.

Orang Ramai Tertarik Dengan Kepelbagaian Budaya Di Kenduri Kahwin

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai terpegun dan terkesima melihat majlis yang meraikan budaya Melayu dan Cina itu.

“Comelnya singa menari dengan kompang, siap ada alunan selawat,” kata seorang wanita.

“I’m loving this idea. Semoga bahagia hingga ke Jannah,” ujar seorang lagi netizen.

Malah ada yang berkata ia merupakan antara majlis yang unik pernah diadakan.

“Ni betul rare. Selamat pengantin baharu kepada kedua mempelai,” kata seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ada juga beberapa individu lain mula bertanya tentang harga pakej berkenaan seolah-olah berminat dengan idea majlis persandingan tersebut.

