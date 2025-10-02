Khairul Aming Bawa 100 Staf Bercuti Di KL, Siap Belanja Berpuluh Ribu Untuk Dinner & Menu Wagyu A5!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Usahawan muda Khairul Aming, sememangnya terkenal dengan sifat pemurahnya, lebih-lebih lagi terhadap kesemua 100 kakitangan di kilang Khairulaming.

Dia yang juga merupakan seorang pempengaruh pasti tidak terlepas untuk membawa kesemua staf menikmati percutian yang ditanggung sepenuhnya, malah turut membawa mereka membeli-belah ketika musim perayaan.

Seperti tahun lepas, dia telah menutup kilang selama lima hari untuk membawa stafnya dalam satu percutian mewah di Pulau Pinang.

KA Adakan Percutian Staf Di KL, Tutup Kilang 5 Hari

Pada tahun ini, KA sekali lagi mengadakan percutian buat staf Khairulaming yang disifatkan sebagai paling meriah pernah dijalankan berbanding sebelum ini.

Menerusi hantaran di media sosial, percutian staf Khairulaming kali ini telah diadakan di ibu negara Kuala Lumpur

KA berkata operasi kilang telah ditutup selama lima hari bagi memberi laluan kepada kesemua 100 stafnya untuk menikmati percutian itu.

“Macam biasa setiap kali company trip, kita tak akan bagi staf belanja walau satu sen pun. So semua staf akan dapat duit poket untuk guna atau beli apa-apa,” katanya.

KA Belanja Puluh Ribuan Ringgit Belanja Staf Makan Wagyu A5 Jepun

Ketika di KL, mereka telah berkesempatan untuk bermalam di pangsapuri eksklusif 5-bintang di Marriott Executive Apartments Kuala Lumpur yang dilengkapi dapur dan ruang tamu.

Malah dari tingkat rooftop pansapuri itu, mereka berpeluang menikmati pemandangan indah bangunan KLCC.

Makan malam pada hari pertama mereka tiba di Kuala Lumpur bermula dengan mewah apabila dibawa ke sebuah restoran yang menghidangkan daging wagyu A5 asli dari Jepun.

“Dia orang semua tak pernah makan wagyu. Malam ni kita hadiahkan dan belanjakan berpuluh ribu ringgit untuk makan malam, tapi sangat-sangat berbaloi,” kata KA.

Pelbagai Aktiviti Dijalankan, Siap Ke Splash Mania & Aquaria!

Pada hari-hari seterusnya, KA telah membawa stafnya menyertai pelbagai aktiviti di sekitar Lembah Klang termasuklah kes Splash Mania.

“Yang bestnya kita bercuti time weekday, hari bekerja. Jadi tak ramai orang kat dalam water park ni. Boleh enjoy puas-puas,” tambah KA.

Dari situ, KA juga telah membawa staf mengikuti pakej Paya Indah Discovery Wetlands di mana mereka berkesempatan untuk menaiki bot di tasik dan memberi makan badak air.

Apa yang menariknya lagi, KA sendiri telah menyewa dua bas khas Hop-On Hop-Off yang membawa mereka melancong ke sekitar ibu kota dalam tempoh dua jam.

Sumber gambar: TikTok @khairulaming

Antara aktiviti lain yang turut disertai oleh staf Khairulaming ialah:

Go-kart.

Permainan VR.

Permainan indoor.

Aquaria KLCC.

“Yang comelnya masa kita orang pergi ni ada rombongan sekolah rendah sebenarnya. Ramai juga fans yang budak-budak ingatkan acik-acik je yang tengok video masak KA,” katanya.

KA Sifatkan Staf Baik Sebagai Hadiah Hari Jadi Paling Bermakna

Di samping itu, staf Khairulaming juga telah dibawa membeli-belah ke pelbagai lokasi termasuk The Exchange TRX dan Pavilion Kuala Lumpur.

Tambah KA lagi, dia tidak mahu mengadakan sebarang aktiviti berkumpulan atau perbincangan kerja ketika percutian staf.

KA juga menjelaskan bahawa trip itu diadakan kebetulan ketika hari jadinya dan mengucapkan rasa syukur kerana menerima staf yang baik.

“Dapat staf yang baik adalah hadiah hari jadi yang paling best pernah KA dapat. Terima kasih untuk segalanya,” luahnya.

@khairulaming Percutian Staff Khairulaming 2025. Alhamdulillah diberikan peluang untuk kongsi rezeki dengan staff yang baik macam ni 🥹❤️ ♬ original sound – Khairulaming

Tonton video penuh [DI SINI].

Ramai Berseloroh Ingin Bekerja Dengan KA

Video yang dimuat naik di TikTok @khairulaming telah menerima lebih 2.6 juta tontonan setakat artikel ini ditulis.

Seperti sebelum ini, ramai yang membanjiri ruangan komen dengan memuji KA kerana menggembirakan staf. Tidak kurang ada juga yang ingin bekerja dengan KA.

“KA staf dah ramai tu. Dah kena ada doktor khas untuk team KA. #sayasediamembantu,” seloroh pempengaruh Dr Malar.

Segelintir pengguna sosial turut memuji kecekapan bahagian sumber manusia syarikat kerana berjaya mengaturkan percutian sedemikian buat 100 orang staf.

Seorang individu pula memuji tindakan membawa staf bercuti sebagai sesuatu yang bijak kerana dapat dicatatkan sebagai perbelanjaan syarikat dan menerima pengurangan bayaran cukai.

Di samping itu, satu syarikat juga berkongsi mereka telah mula mempraktikkan apa yang dilakukan oleh KA walaupun masih berstatus enterprise.

Sumber: TikTok

KA Bawa Staf Belanja Baju & Barang Dapur Ketika Musim Raya

Selain mengadakan percutian staf, satu lagi tradisi tahunan KA adalah membawa mereka membeli-belah ketika musim raya dan menanggung sepenuhnya segala perbelanjaan.

Seperti pada Mac lalu, mereka telah dibawa ke sebuah butik bagi mendapatkan sepasang baju raya, sebelum ke pasaraya AEON bagi membeli barangan dapur.

Bukan itu sahaja, dia juga telah memberi bonus sempena hari raya dipercayai mencecah ribuan ringgit setiap seorang dan membawa mereka berbuka puasa di bufet hotel.

Memang pemurah betul KA ni!

