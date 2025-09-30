[Video] Aksi Pemandu Lori Cuba U-Turn Di Jalan Sempit Hingga Langgar Kereta Saga Bikin Ramai Berang

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Apabila memandu di jalan raya, pemandu tertakluk kepada undang-undang yang ditetapkan demi keselamatan orang ramai.

Malangnya, ada segelintir pemandu tidak bertanggungjawab yang melakukan perkara bertentangan dengan undang-undang ketika berada di atas jalan raya.

Salah satunya adalah melakukan pusingan U di kawasan yang dilarang, sekaligus meningkatkan risiko kemalangan pada pengguna jalan raya lain.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Ramai Berang Pemandu Lori Buat Pusingan U Haram, Hampir Sebabkan Rider Kemalangan

Baca Artikel Berkaitan: Hampir Bertembung, Ramai Geram Lihat Myvi Nak Buat U-Turn Lepas Plaza Tol

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Aksi Lori Selamba Buat Pusingan U Hingga Sebabkan Rider Terbabas Bikin Ramai Berang

Lori Cuba Buat Pusingan U Di Kawasan Larangan U-Turn Di Sg Buloh

Satu video dashcam tular di media sosial baru-baru ini menyaksikan cubaan sebuah lori treler melakukan pusingan U di satu jalan yang sempit.

Dipercayai situasi itu berlaku di sekitar Jalan Hospital Sungai Buloh, Selangor berdasarkan kepada papan tanda UPSC (UITM Private Specialist Centre) yang kelihatan di tepi jalan.

Dalam masa sama, banyak kereta telah diletakkan di tepi bahu jalan itu yang jelas terpampang papan tanda dilarang U-turn.

Pemandu lori itu pada mulanya cuba berpusing masuk ke jalan bertentangan sebelum terpaksa berundur akibat jalan yang sempit.

Bahagian Treler Lori Melanggar Kereta Saga, Pemandu Tak Jadi U-Turn

Namun apabila lori itu bergerak ke depan semula, bahagian trelernya telah melanggar dan menolak sebuah kereta Proton Saga yang diletakkan di tepi jalan sehingga kemek bahagian pintu penumpang belakang kanan.

Akibat aksi itu, lori tersebut juga telah menghalang keseluruhan jalan terbabit, menyebabkan beberapa penunggang motosikal tidak dapat melaluinya.

Pemandu lori itu kemudiannya mengundurkan kenderaan kembali ke jalan asal dan terus memandu pergi, tidak jadi membuatkan pusingan U tersebut.

Berdasarkan paparan pada rakaman dashcam, insiden berkenaan berlaku sekitar 3.20 petang semalam (29 September).

Ramai Berang Lihat Pemandu Lori Cuba U-Turn Di Jalan Sempit

Melihat situasi itu, orang ramai meluahkan rasa tidak puas hati dengan sikap penting diri pemandu lori yang cuba untuk melakukan pusingan U di jalan sempit.

“Siapa-siapa pun tak akan agak lori nak or terfikir nak U-turn situ,” kata seorang indvidiu.

“Kalau tak ada kereta tu pun. Lori tetap salah. U-turn tempat dilarang. Ko dah la panjang. Ada hati nak U-turn tempat sempit,” ujar seorang lagi.

Segelintir turut bersimpati dengan pemilik kereta Saga kerana terpaksa menanggung kos pembaikan tinggi akibat dilanggar treler.

Namun ada juga yang merasakan insiden itu sebagai satu peringatan agar tidak meletakkan kenderaan secara haram di tepi jalan kerana boleh terdedah kepada pelbagai risiko.

“Dua-dua salah. Kereta salah sebab parking tempat tak dibenarkan. Lori salah sebab U-turn tempat tak dibenarkan. Ini adalah contoh klasik FAFO (f**k around, find out),” kata salah seorang daripada mereka.

Sumber: Threads

Hanya Boleh U-Turn Di Tempat Dibenarkan

Sekadar peringatan, pusingan U hanya boleh dilakukan di kawasan yang dibenarkan dan kebiasaannya mempunyai papan tanda atau tanda di atas jalan raya.

Walaupun terdapat sesetengah individu yang tetap melakukan pusingan U di tempat dilarang, ia sebenarnya adalah satu kesalahan di bawah Kaedah-kaedah Lalu Lintas 166/59 (Kaedah 13) yang boleh dikenakan denda sehingga RM300 jika disabit kesalahan.

Pusingan U juga dilarang sama sekali untuk dibuat di kawasan selekoh, hadapan sekolah, hospital dan di dalam terowong.

Malah pemandu juga dilarang untuk membuat pusingan U di atas jalan raya dengan garisan putih berkembar padanya.

Bukan itu sahaja, perbuatan meletakkan kenderaan di bahu jalan juga adalah satu kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Baca Artikel Berkaitan: “Skill Mahal Ni” – Ramai Puji Cara Pemandu Lori Treler Buat U-Turn Nampak ‘Smooth’

Baca Artikel Berkaitan: “Panas Hati Aku” – Perodua Viva Selamba Buat Pusingan U Hingga Sebabkan Kemalangan Buat Ramai Berang [Video]

Baca Artikel Berkaitan: Penunggang Motosikal Tercampak Selepas Kereta Buat Pusingan U, Undang Pelbagai Reaksi [Video]

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.