“Raungan Mak Ayah Masih Terdengar” – Ramai Sebak Dengar Kisah Lelaki Bantu Mangsa Kemalangan Tol Bukit Kajang

Satu kemalangan nahas dilaporkan berlaku pada Sabtu (27 September) lalu di Plaza Tol Bukit Kajang, Kajang, Selangor.

Kejadian sekitar 10.50 pagi itu melibatkan empat kenderaan iaitu sebuah lori, sebuah kereta dan dua jip.

Malangnya, kemalangan itu telah meragut nyawa seorang bayi lelaki berusia satu tahun empat bulan dengan tujuh lagi mangsa tercedera.

Lelaki Sedang Beratur Di Plaza Tol Ketika Insiden Berlaku

Semalam (28 September), salah seorang saksi kejadian tampil menceritakan bagaimana dia telah memberi bantuan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan di Plaza Tol Bukit Kajang.

Menerusi hantaran di TikTok (@my.ridhwan), lelaki dikenali sebagai Ridhwan itu berkata dia yang sedang beratur di plaza tol berkenaan segera meletakkan kenderaan selepas membuat bayaran untuk keluar bagi membantu mangsa.

Telefon Isteri Pekerja JKR Yang Terlibat, Minta Hubungi Keluarga Rakan Suami

Dia pada mulanya menghampiri sebuah kenderaan, dipercayai jip Jabatan Kerja Raya (JKR), yang telah habis remuk dan terlihat seorang lelaki yang mengalami kecederaan parah, tetapi masih bernafas

Ridhwan kemudiannya menghampiri rakan sekerja mangsa yang sudah berada di bahagian rumput di tepi jalan dan hanya mengalami cedera ringan.

Dengan meminta nombor telefon isterinya, dia telah menghubungi wanita itu bagi memaklumkan kejadian tersebut dan memberitahu bahawa suaminya berada dalam keadaan yang baik.

Dalam masa sama, dia meminta bantuan wanita itu untuk menghubungi keluarga kepada rakan suaminya dan memaklumkan tentang insiden berkenaan.

Salah satu kenderaan dalam kemalangan tersebut. (Sumber gambar: FB Kelab Info Malaysia).

Lelaki Pujuk Ayah Kepada Bayi Yang Meninggal, Minta Segera Pulang Dari Kedah

Selepas itu, Ridhwan mendekati ibu kepada bayi yang terkorban yang sedang meraung dan mencari seorang anaknya.

“Dia menangis, dia meraung. Tanya macam mana anak dia. Aku tak pergi tengok lagi masa tu,” katanya.

Ridhwan kemudiannya mengetahui tentang ketiadaan bayi tersebut setelah bertanya kepada lelaki lain yang turut membantu ketika itu dan melihat sendiri tubuh badan si kecil.

Dia menerangkan bahawa terdapat empat penumpang termasuk pemandu di dalam kereta Honda berkenaan iaitu wanita tadi, ibunya, dan dua bayinya.

Melihat wanita itu sedang menghubungi suaminya, Ridhwan meminta untuk bercakap dengan lelaki berkenaan.

Apabila ditanya, dia menerangkan bahawa isteri, ibu dan seorang anak kepada lelaki itu berada dalam keadaan baik sahaja serta menegaskan agar dia yang berada di Kedah segera pulang.

“Abang kena balik sini, macam mana pun kena balik. Nanti abang tengok sendiri. Keluarga lain abang ada dekat sini,” katanya kepada lelaki itu dan cuba mengelak untuk memberitahu berita buruk tersebut.

Lelaki Dedahkan Berita Sedih Kepada Ibu Ayah

Walaupun Ridhwan pada mulanya mengelak untuk memaklumkan kematian si kecil itu, dia akhirnya mengalah atas pujuk rayu kedua-dua ibu dan ayah.

“Sakit rasanya. Bila kau jadi orang yang terpaksa bagitahu dekat mak ayah yang anak dia orang ni dah tak ada. Tak ada siapa yang nak duduk dalam situasi tu.

“Raungan mak ayah tu aku masih terdengar sehingga saat ini,” katanya tidak menahan sebak.

Tambah Ridhwan lagi, wanita itu kerap menceritakan betapa sihatnya anaknya pagi tadi dan turut meminta untuk melihat tubuh badannya dengan mengatakan dia merupakan seorang jururawat. Namun dia berjaya menghalang wanita itu daripada berbuat demikian.

Dia bersama sukarelawan lain kemudiannya membantu keluarga itu untuk naik ke dalam ambulans.

“Nenek bayi tu. Duduk-duduk je kat kerusi ambulans terus cakap, “Dia tunggu ni dah 10 tahun.” Aku rasa macam, ha 10 tahun tunggu? Aku tahu macam mana rasanya tu,” katanya.

Lelaki Berang Dengan Tindakan Pemandu Lori Tinggalkan Kenderaan Tanpa Pemandu

Ridhwan turut dilihat tidak dapat menahan kemarahan terhadap pemandu lori yang menyebabkan kemalangan itu.

“Mamat driver si*l tu. Dia pergi lompat dari lori dia disebabkan lost control ke apa, membuatkan lori tak ada pemandu dan hentam semua kereta tu,” katanya.

Dia menceritakan bahawa tindakan lori menghentam kereta Honda tersebut menyebabkan bayi tercampak keluar ke atas jalan raya.

Kemudian lori itu melanggar sebuah lagi jip sehingga menyebabkan bayi berkenaan tergilis oleh tayar.

“Aku rasa nak tumbuk mamat tu pasal aku cakap dengan dia, “Kenapa ko tak halakan lori ni pergi ke semak. Dekat situ ada semak dekat Smart Tag tu. Situ ada semak ko tak nampak ke baby ni,” katanya dalam keadaan geram.

Ramai Sebak Dengar Kisah Kemalangan Dari Ridhwan

Menjenguk ke ruangan komen, orang ramai meluahkan rasa sedih dan turut sama-sama bersimpati dengan kemalangan yang meragut nyawa seorang bayi itu.

Malah ada yang berasa lebih sedih setelah mengetahui bayi tersebut dilahirkan setelah 10 tahun penantian.

Mereka turut mengucapkan takziah buat keluarga mangsa dan berterima kasih kepada Ridhwan yang telah membantu mangsa.

Di samping itu, segelintir individu berpendapat Ridhwan juga berada dalam keadaan trauma.

“Abang kena mandi sejuk-sejuk, ambil wuduk, solat sunat minta Allah SWT pulihkan semangat. Boleh trauma benda ni. Banyak ganjaran abang tolong mangsa,” seorang individu memberi nasihat.

Pemandu Lori Ditahan Reman 2 Hari, Mengaku Lompat Keluar Dari Lori

Berdasarkan laporan media, pemandu lori yang terlibat dalam kemalangan tersebut telahpun ditahan.

Menurut Ketua Polis Daerah Kajang Asisten Komisioner Mohd Naazron Abdul Yusof, siasatan mendapati lori mengalami masalah brek ketika tiba di kawasan plaza tol dari arah Semenyih ke Putrajaya.

Naazron juga mengesahkan bahawa pemandu berkenaan mendakwa melompat keluar dari lori yang sedang bergerak akibat masalah brek.

“Pemandu lori gagal mengawal kenderaan lalu merempuh tiga kenderaan lain yang sedang menuju ke lorong tol lapan dan sembilan,” ujarnya.

Seorang bayi lelaki berusia satu tahun empat bulan telah terkorban di tempat kejadian, manakala tujuh lagi mangsa tercedera dirawat di Hospital Kajang, Serdang dan KPJ Kajang.

Pemandu lori yang merupakan lelaki warga tempatan direman selama dua hari bagi tujuan siasatan dengan kes disiasat di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

