“Tak Ada Cuti” – Pekerja Bangladesh Terima Gaji Hingga RM5,000 Sebulan Raih Perhatian Ramai

Sesetengah syarikat boleh dikatakan lebih gemar mengambil pekerja warga asing terutamanya bagi pekerjaan di sektor 3D (Dirty, Dangerous, Difficult) iaitu kerja kotor, berbahaya dan sukar.

Pada Februari lalu, Menteri Sumber Manusia Steven Sim, mendedahkan terdapat lebih 2.3 juta pekerja asing di dalam negara, namun jumlah ini masih di bawah had siling 15% seperti ditetapkan kerajaan.

Berdasarkan data, majoriti pekerja asing berasal dari Bangladesh, diikuti Indonesia dan Nepal.

Pekerja Asing Warga Bangladesh Terima Gaji Hingga RM5,000 Sebulan

Baru-baru ini, satu akaun TikTok (@syokgeng) mendedahkan bahawa seorang pekerja asing boleh mencecah gaji sehingga RM5,000 sebulan.

Perkara itu diketahui apabila mereka menemu bual seorang pekerja asing warga Bangladesh di sekitar kota Kuala Lumpur.

Apabila ditanya, lelaki Bangladesh bernama Anis itu berkata dia menerima gaji sekitar RM4,000 ke RM5,000 setiap bulan.

Tambahnya lagi, dia telah berada di Malaysia hampir 10 tahun dan memilih untuk tidak pulang ke tanah airnya lagi.

“Dah tak balik. (Di) Malaysia kerja, tidur, semua okey. Bangladesh tak okey,” katanya.

Waktu Bekerja 10 Jam Sehari & Tak Ada Cuti

Pun begitu, dia yang boleh bertutur dalam Bahasa Melayu berkata waktu bekerjanya adalah selama 10 jam sehari.

Anis juga mendedahkan dia menerima gaji sedemikian kerana dia sentiasa bekerja dan tidak mempunyai cuti.

Video temubual itu telah menerima perhatian ramai sehingga mencecah 2.7 juta tontonan setakat artikel ini ditulis.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Rasa Gaji Pekerja Asing Setimpal Dengan Pekerjaan

Menjenguk ke ruangan komen, ramai yang merasakan pekerja asing berhak mendapat gaji sedemikian dengan kerja keras yang dilakukan, lebih-lebih lagi pekerja buruh.

Malah mereka turut menyatakan bahawa kerja buruh kebiasaannya tidak menjadi pilihan dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri.

“RM4,000 ke RM5,000 selalunya sektor buruh binaan. Ramai rakyat Malaysia tak masuk sektor ni,” kata seorang individu.

“Jangan dengar gaji je. Tengok pula kerja dia macam mana. Orang Malaysia pun tak sanggup kerja macam mereka kena panas terik,” ujar seorang lagi.

Ada juga yang berkongsi bahawa pekerja Bangladesh di tempat kerjanya tidak pernah mengambil cuti sakit (MC).

“Kalau MC tak ada gaji. Kadangkala bil rawatan klinik pun syarikat tak tanggung,” kata seorang pengguna media sosial.

Di samping itu, komen yang ditinggalkan oleh seorang wanita turut menerima ribuan tanda suka apabila berpendapat bahawa warga asing beragama Islam kebiasaannya tidak pernah lepas daripada menunaikan solat Jumaat.

Dalam masa sama, ada juga segelintir yang berasa tidak adil memandangkan rakyat Malaysia sendiri tidak menerima gaji sebesar itu dan masih dikenakan pelbagai potongan.

Namun beberapa individu menerangkan situasi Anis lebih kurang sahaja dengan rakyat Malaysia yang berhijrah ke Singapura dan menerima gaji lebih tinggi.

Sumber: TikTok

Tular Pekerja Asing Miliki Duit Simpanan Melebihi RM300,000

Sebelum ini, tular di media sosial mengenai wang simpanan pekerja asing warga Bangladesh yang mencecah RM300,000.

Perkara itu diketahui oleh seorang individu apabila dia diminta tolong untuk mengeluarkan wang daripada mesin ATM. Nak keluarkan RM6,000 tau!

Ini membuatkan dia merasa seolah-olah ‘merempat’ di negara sendiri. Pun begitu, ada juga yang mendakwa simpanan sedemikian berjaya dicapai kerana pekerja warga asing menjalani kehidupan yang sederhana dan berjimat-cermat.

Antara gaya hidup yang dikatakan adalah berkongsi tempat tinggal, menggunakan pengangkutan awam, banyak berjalan kaki dan hanya makan nasi dengan kuah dan sayur-sayuran sahaja. Perkara-perkara yang sesetengah warga tempatan tidak mampu untuk praktikkan.

