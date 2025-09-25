[Video] Ramai Kagum Lihat Kereta Lembu Di Batu Gajah, Tapi Boleh Ke Dari Segi Undang-Undang?

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kereta kerbau atau lembu yang merupakan antara sistem pengangkutan utama yang pernah digunakan di dalam negara pada zaman dahulu, kini sudah jarang dilihat di sekitar jalan raya.

Bukan sahaja tiada kawasan untuk menempatkan haiwan itu, malah najis yang dibuang ketika berjalan juga boleh menyebabkan jalan raya menjadi kotor jika tidak dicuci.

Namun siapa sangka, tradisi ini masih dikekalkan dalam kalangan sebahagian kecil penduduk di dalam negara.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Lembu Aidiladha Terlepas & Larikan Diri Ke LDP, Rempuh Myvi Di Tengah Jalan

Baca Artikel Berkaitan: “Healing Sebelum Korban” – Sekumpulan Lembu Santai Atas Jalan Raya Bikin Ramai Bingung

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Tindakan Beberapa Individu Buang Bangkai Lembu Dalam Sungai Undang Pelbagai Reaksi

Tular Kereta Lembu Dipandu Lelaki Berusia Di Pekan Batu Gajah

Satu video tular di TikTok (@encikamirul_) baru-baru ini menarik perhatian ramai apabila menyaksikan sebuah kereta lembu yang sedang berjalan di atas jalan raya.

Di bahagian tempat meletak barang atau ‘cart’ terdapat rumput yang menimbun, dipercayai merupakan makanan kepada haiwan itu sendiri.

Kelihatan kereta yang ditarik dua ekor lembu itu dipandu oleh seorang lelaki yang sudah agak berusia.

Menurut individu yang merakamkan situasi itu, dia terserempak dengan kereta lembu berkenaan ketika berada di sekitar pekan Batu Gajah, Perak.

Malah orang ramai yang berada di tepi jalan turut tidak melepaskan peluang untuk mengambil video pengangkutan yang jarang dinampak itu.

Di ruangan komen, dia berkata bahawa kedua-dua lembu itu pandai berhenti sebaik sahaja lampu isyarat bertukar merah.

Tonton video penuh [DI SINI].

Penduduk Asal Batu Gajah Sudah Biasa Lihat Kereta Lembu Tersebut

Penampakan kereta lembu itu sebenarnya merupakan suatu perkara yang biasa di pekan kecil itu.

Seperti yang dikongsikan oleh penduduk dan anak-anak kelahiran Batu Gajah di ruangan komen, mereka biasa melihat kereta lembu yang dipandu pakcik tersebut, malah sejak 1980an lagi.

“Wah, dia masih di sana. Saya ada jumpa dia masa kecil di Batu Gajah. Dia dulu jual susu,” kata seorang wanita.

Seorang individu turut berasa teruja kerana generasi muda juga berpeluang melihat kenderaan tradisional itu.

Di samping itu, beberapa pengguna media sosial berseloroh dengan keadaan tersebut dengan berkata bagaimanakah pihak JPJ boleh mengeluarkan saman ke atas kereta lembu.

“Owner humble. Lambo dua biji buat tarik rumput je,” kata seorang lagi.

Dalam masa sama, segelintir individu berpendapat bahawa kereta lembu tidak wajar lagi digunakan atas dasar kemanusiaan atau dibenarkan berjalan di atas jalan raya utama.

Sumber: TikTok

Penggunaan Kereta Lembu Tidak Dilarang Sepenuhnya, Perlu Keizinan Polis

Berdasarkan semakan kami, penggunaan kereta lembu di atas jalan raya tidaklah dilarang undang-undang sepenuhnya.

Seperti pada tahun 2023, polis menyiasat satu laporan dibuat terhadap sebuah kereta lembu yang dibawa di sekitar Seri Kembangan, Selangor mengikut Seksyen 11 (c) Akta Kesalahan Kecil 1955.

Difahamkan kereta lembu ketika itu dibawa berlatih bagi persediaan sambutan Thaipusam.

Baca Artikel Berkaitan: Kereta Lembu Dilatih Atas Jalan Raya, Rupanya Untuk Persediaan Thaipusam

Merujuk kepada seksyen berkenaan, tidak dinyatakan bahawa kereta lembu atau haiwan lain tidak dibenarkan sama sekali. Namun, kebenaran bertulis harus diminta daripada Ketua Pegawai Polis atau pegawai yang diberi kuasa.

Haiwan yang dipandu di jalan raya juga perlu dikawal dan dipastikan tidak menghalang pergerakan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan pengguna lain.

Sumber: Akta Kesalahan Kecil 1955

Di samping itu, undang-undang penggunaan kereta lembu juga tertakluk kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Sebagai contoh di Perak, Seksyen 27 Undang-undang Kecil Kebersihan Awam (Majlis Daerah Kerian) 1983 menyatakan bahawa setiap pembawa kereta lembu perlu membawa sekali sebuah bakul yang digunakan untuk mengutip sebarang najis yang ditinggalkan di atas jalan raya.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.