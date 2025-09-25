Sathiya Hilang Kaki Kiri Akibat Kencing Manis, Ameer Ali Mydin Tampil Hulur Sumbangan Buat Rakan Baik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat peminat sitkom popular Pi Mai Pi Mai Tang Tu, sudah tentu anda mengenali pelawak veteran terkenal tanah air, Sathiya.

Buat mereka yang mengikut perkembangan beliau, Sathiya, 61, kini menghidap penyakit kencing manis dan dilapor pernah mengalami serangan angin ahmar pada tahun lalu.

Baru-baru ini, orang ramai dikhabarkan dengan berita duka cita yang mana keadaan beliau bertambah teruk. Kaki kirinya terpaksa dipotong hingga ke paras lutut akibat kencing manis yang kronik.

Memetik Berita Harian, pembedahan telah selamat dijalankan di Hospital Ampang, Selangor pada Jumaat lalu (19 September).

Ameer Ali Mydin Zahir Rasa Simpati Lihat Keadaan Sathiya

Terkini, Pengarah Urusan Mydin Mohamed Holdings Bhd, Datuk Ameer Ali Mydin menerusi hantaran di akaun Facebook miliknya menzahirkan simpati terhadap nasib yang menimpa rakan baiknya.

Cakna dengan kesusahan yang dialami Sathiya pada ketika ini, ahli perniagaan itu bermurah hati ingin menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban pelakon era 90-an tersebut.

“Sedih menerima perkhabaran duka bahawa pelawak dan pelakon Sathiya, yang saya anggap sebagai seorang kenalan baik dan sentiasa menghiburkan, sedang ditimpa musibah. Apatah lagi ketika beliau bakal menyambut perayaan Deepavali tidak lama lagi,” kata Ameer Ali Mydin.

Menerusi hantaran sama, Ameer Ali Mydin turut berkongsi beberapa foto beliau bersama Sathiya sebelum ini dalam mempromosikan produk MYDIN.

Dalam pada itu, beliau turut menitipkan doa agar pelawak yang memegang watak Ravi dalam Pi Mai Pi Mai Tang Tu terbabit dikurniakan kesihatan baik.

“Insya-Allah, MYDIN menerusi inisiatif MYDIN Prihatin akan berusaha membantu meringankan beban perbelanjaan beliau. Saya turut mendoakan agar beliau sentiasa dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan berpanjangan,” kata Ameer Ali Mydin di akhir perkongsian.

Ramai Luah Rasa Syukur MYDIN Sudi Beri Sumbangan Kepada Sathiya

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai memuji inisiatif Ameer Ali Mydin kerana sudi menghulurkan bantuan.

“Terima kasih MYDIN kerana membantu pelawak legend penghibur masa saya kecil. Saya suka lawak-lawak beliau sangat senang diterima dan mudah faham tanpa perlu tahu isu semasa dunia artis,” kata seorang wanita.

“Alhamdulillah Datuk. Semoga pemberian ini dapat ringankan beban kepada legend kita. Inisiatif macam ni akan buat ramai yang akan sokong MYDIN lagi,” tambah seorang lelaki.

Darah Tidak Sampai Ke Kaki Punca Kaki Sathiya Dipotong

Sebelum ini, anak sulung Sathiya, iaitu Amani Sathia, 36, memaklumkan bahawa keputusan bagi memotong kaki itu dilakukan pada 17 September. Pada awalnya, Sathiya dibawa ke hospital bagi mencuci luka pembedahan tiga jari kakinya yang dipotong Julai lalu.

“Ketika diperiksa, doktor dapati bintik hitam pada tapak kaki bapa. Doktor kemudian arahkan supaya ujian X-ray dibuat. Keputusan ujian X-ray mendapati darah tidak sampai ke kaki ayah akibat gangguan saraf dan kaki sudah dijangkiti kuman.

“Jadi, kami minta pandangan doktor untuk mencadangkan penyelesaian terbaik. Doktor beri dua pilihan iaitu kaki ayah terpaksa dipotong atau mereka berikan ubat. Tetapi, tidak pasti sama ada kaedah ubat itu berkesan atau tidak,” kata Amani.

Oleh disebabkan mahu menyelamatkan bapanya, mereka sekeluarga bersepakat untuk meneruskan dengan cadangan pertama. Sathiya bagaimanapun dikatakan sangat positif dan tidak menunjukkan reaksi sedih atau kecewa selepas menjalani pembedahan.

