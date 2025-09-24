[Video] Bezza Langgar Lampu Merah Hingga Nyaris Rempuh Pejalan Kaki Undang Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kes pemandu yang memandu secara tidak berhemah dilaporkan sering berlaku tidak kira di kawasan pedalaman atau pun bandar. Walaupun mereka sudah tahu peraturan dan undang-undang ditetapkan, tetapi masih berdegil untuk melakukan kesalahan tersebut.

Antaranya adalah tidak berhenti di lampu isyarat sehingga mengundang bahaya kepada golongan pejalan kaki.

Seperti sebelum ini, kelihatan beberapa penunggang motosikal bersama pemandu kereta di Ampang Park, Kuala Lumpur tidak berhenti walaupun lampu isyarat sudah bertukar merah.

Lebih parah lagi apabila ada beberapa buah kereta yang berhenti di lintasan zebra (zebra crossing) tanpa menghiraukan pejalan kaki di sana.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Pejalan Kaki Kongsi Sikap Pemandu & Rider Tidak Beri Laluan Di Lintasan Zebra

Baca Artikel Berkaitan: “Hormati Zebra Crossing” – Rider Ingatkan Orang Ramai Beri Laluan Kepada Pejalan Kaki

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Kenari Selamba Ambil Shortcut Di Laluan Pejalan Kaki Untuk Elak Trafik Sesak

Bezza Langgar Lampu Isyarat Merah Di Dataran Merdeka

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang lelaki dikenali sebagai Alif Asyraf berkongsi satu momen mencemaskan yang berlaku sekitar Dataran Merdeka, Kuala Lumpur.

Menerusi rakaman dashcam miliknya, kelihatan lampu isyarat telah pun bertukar merah dan beberapa pemandu lain mula memperlahankan kenderaan untuk berhenti.

Namun lain pula yang terjadi apabila sebuah kereta Perodua jenis Bezza dilihat memandu dengan kelajuan tinggi dan tidak berhenti sebelum garisan putih.

Lebih mengundang perhatian apabila seorang wanita sedang berjalan di lintasan zebra itu pada waktu kejadian.

Kasut Pejalan Kaki Tercampak Selepas Nyaris Dirempuh Bezza

Dalam video tersebut, kelihatan individu terbabit sempat mengelak daripada dirempuh kereta. Kasut sebelahnya bagaimanapun dilihat terpelanting ke hadapan. Tidak dapat dipastikan sama ada kaki mangsa terlanggar atau sebaliknya.

Namun menurut pemilik dashcam, wanita berkenaan berjalan secara terenjut-enjut selepas daripada itu.

“Kita yang saksi pun shaking,” kata Alif.

Bimbang dengan situasi terbabit, Alif telah membuat aduan menerusi aplikasi MyJPJ menggunakan segala bukti yang disimpan.

Orang Ramai Kecam Pemandu Kerana Tidak Berhenti Ketika Lampu Isyarat Merah

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai berasa berang dengan tindakan pemandu yang cuai dan membawa kereta secara berbahaya.

“Pemandu pentingkan diri sendiri wujud dekat mana-mana! Tak kisahlah yang bawa kereta atau motosikal. Susah sangat ke nak berhenti untuk 20 saat?” tanya seorang pengguna Threads.

“Tolong buat laporan polis. Kita tak boleh toleransi dengan orang yang tidak peduli dengan nyawa orang lain,” tambah seorang lagi individu.

Malah, kes pemandu yang tidak berhenti di lintasan zebra dikatakan sering berlaku terutamanya di kawasan bandar.

“Ada ramai pemandu yang tidak berhenti untuk pejalan kaki melintas walaupun lampu isyarat dah merah. Baru je nampak semalam dekat kawasan SS15,” ujar seorang netizen.

Sementara itu, segelintir warganet turut meluahkan rasa bimbang dengan pejalan kaki yang mungkin trauma dengan kejadian berkenaan.

“Gila. Mahu trauma. Kalau macam ni, sis ni boleh tak saman pemandu tu? Kalau tak alert, melayang nyawa tau,” kata seorang wanita.

Sumber: Threads (@wanalifasyraf)

Langgar Lampu Isyarat Antara Punca Utama Kemalangan Jalan Raya

Untuk info, sebanyak 532,125 nahas jalan raya direkodkan sejak Januari hingga Oktober 2024.

Kajian terbaharu oleh sekumpulan penyelidik Universiti Sains Malaysia (USM) dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) mendapati jumlah kemalangan semakin meningkat sejak 2012.

Perlu diingatkan di bawah Seksyen 79(2) Akta Pengangkutan Jalan 1987, individu boleh dikenakan denda minimum RM300 dan maksimum RM2,000 jika didapati bersalah melanggar lampu isyarat merah.

Sumber: Pexels

Lintasan Zebra Putih Atau Kuning Tetap Perlu Berhenti

Bagi lintasan zebra pula, bekas Ahli Lembaga Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) Shahrin Tamrin sebelum ini berkata pemandu dan penunggang kenderaan wajib berhenti dan beri keutamaan kepada pejalan kaki tidak mengira warna zebra crossing.

Menurutnya, beliau memberi teguran tersebut kerana masih ada yang salah faham mengenai fungsi lintasan belang termasuklah pihak berkuasa tempatan (PBT).

Sumber: Pexels

Pengguna jalan raya yang ingkar dan mengabaikan undang-undang termasuk tanda zebra crossing adalah satu kesalahan.

Mereka yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan saman mengikut Seksyen 78 Akta Pengangkutan Jalan Raya (APJ) 1987.

Baca Artikel Berkaitan: “Dah La Kenderaan Berat” – 2 Lori Langgar Lampu Isyarat Buat Ramai Bimbang

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Tak Fokus & Langgar Lampu Merah, 2 Rider Berlanggar Tengah Jalan Bikin Ramai Tepuk Dahi

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Aksi Lori Langgar Lampu Merah & Vios Berhenti Di Petak Kuning Undang Perhatian

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.